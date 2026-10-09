Jaime Munguía pone en riesgo su título mundial tras evitar a Bektemir Melikuziev en la próxima función de Canelo Álvarez

El AMB emitió un duro comunicado de prensa sobre la pelea de Jaime Munguía vs Nikita Zon de la cartelera de México vs El Mundo del 31 de octubre

Munguía podría perder su estatus de campeón mundial | Getty Images vía AFP: Becker

El anuncio de la próxima pelea de Jaime Munguía para defender el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los supermedianos frente a Nikita Zon, el próximo 31 de octubre, en la cartelera de México vs El Mundo, que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, no dejó indiferente a nadie. La AMB publicó un comunicado de prensa en el que expone que evaluará el estatus de campeón mundial del mexicano tras negarse a pelear con el retador número uno del organismo, Bektemir Melikuziev, quien, a su vez, acusó al Demoledor de Tijuana de evitarlo.

Los organizadores de México vs El Mundo revelaron la cartelera completa de la función que protagonizará Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Halloween. Una de las principales sorpresas fue el rival de Jaime Munguía. Nikita Zon ocupa el noveno puesto del ranking de la AMB en las 168 libras. Diversos informes señalaron durante las últimas semanas que el equipo del mexicano buscaba que Bektemir Melikuziev aceptara un step aside, un acuerdo mediante el cual el retador obligatorio acepta posponer la pelea por el título a cambio de una compensación económica. Sin embargo, parece que el peleador uzbeko no habría aceptado hacerse a un lado.

“Tengo una pregunta muy sencilla: ¿Por qué no se ha ordenado una subasta? Y si el campeón se niega a cumplir con su obligación de enfrentar a su retador obligatorio, ¿por qué no le han retirado el título? ¿Qué más tengo que hacer para recibir la oportunidad que me gané hace mucho tiempo?”, declaró Bektemir Melikuziev a través de redes sociales. “¿Alguien le ha preguntado a Munguía y a su equipo por qué no quiere enfrentar a su retador obligatorio? Quizá exista una razón válida y respetable. Si al menos pudiera explicársela al mundo, yo la respetaría si se trata de un motivo justificado. Dejen de actuar como si no existieran los retadores obligatorios ni las reglas”.

El peleador de Tijuana realizará su primera defensa del cinturón que obtuvo tras vencer a Armando ‘Toro’ Reséndiz por decisión unánime el pasado 2 de mayo de 2026, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El problema es que pretende hacerlo sin la autorización de la AMB y, supuestamente, sin haber llegado a un acuerdo para que Bektemir Melikuziev aceptara posponer su combate y permitiera al mexicano realizar una defensa voluntaria. La idea inicial era enfrentar a Keiber González; sin embargo, al final, el rival será Nikita Zon.

“A mi equipo le dieron una misión muy clara: hacer posible esta pelea y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para asegurar mi oportunidad de disputar el título mundial. Aceptamos todas sus condiciones y superamos cada una de sus objeciones. Acepté enfrentar a Jaime Munguía con poca anticipación y sin una preparación adecuada. Acepté pelear sin pruebas antidopaje de VADA, a pesar de que siempre hemos insistido en realizarlas. Incluso acepté recibir la bolsa más baja posible o no cobrar absolutamente nada. Hicimos todas las concesiones posibles para que esta pelea se llevara a cabo. Y, aun así, mi equipo acaba de informarme que Munguía sigue negándose a pelear conmigo. Escuché que le pagarían un millón de dólares por esta pelea fácil, pero que ahora quiere todavía más dinero para enfrentarme y que no hay presupuesto. ¿Esperan que pelee gratis y, además, ponga dinero para Munguía? ¡No hay problema! Vamos a Uzbekistán y nosotros pondremos dinero adicional para que aceptes pelear conmigo allá”, sentenció el retador obligatorio de la AMB.

El organismo que dirige Gilberto Jesús Mendoza tampoco parece estar conforme con el rival elegido por el boxeador mexicano. Aunque la AMB todavía no fija una postura definitiva, sí advirtió que evaluará la situación antes de emitir un pronunciamiento.

“La AMB no ha aprobado la pelea entre Jaime Munguía y Nikita Zon. Bektemir Melikuziev es el contendiente oficial en la división de supermedianos. La AMB revisará la situación”, comunicó el organismo, que previamente había establecido el 21 de octubre como fecha límite para resolver las negociaciones con miras a una pelea en la que el mexicano expusiera el cinturón frente al primer lugar del ranking de las 168 libras.