Canelo vs Mbilli: Saúl Álvarez, ante el reto de romper una sequía de casi cinco años sin nocaut

El mexicano no consigue una victoria por la vía rápida desde noviembre de 2021, cuando derrotó a Caleb Plant; ahora buscará terminar con esa racha ante Christian Mbilli

Canelo quiere regresar al nocaut. | Photo by Al Bello/ Getty Images via AFP

Por Juan Carlos Castellanos

Este 31 de octubre en Arabia Saudita, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no solo buscará recuperar un campeonato mundial, sino intentará reencontrarse con el nocaut, una finalización que no consigue desde el 6 de noviembre del 2021.

Han pasado cinco años y ocho peleas, incluyendo dos derrotas, en las que Saúl Álvarez no ha podido ganar por la vía del nocaut, el jalisciense ha tenido que llegar a la larga ruta para salir con la mano en alto en seis de ellas.

El 6 de noviembre del 2021, el Canelo lució poderoso y fulminó a Caleb Plant en once rounds para unificar todos los cinturones de los supermedianos, siendo el primer campeón indiscutido en la categoría.

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En el undécimo asalto, Plant cayó por primera vez, tras una combinación de uper de derecha y uno de zurda de Álvarez. El estadounidense se levantó, pero el mexicano se lanzó con todo y de nuevo lo derribó para que el réferi parara la pelea. Fue el más reciente cloroformo de Canelo.

Los mejores nocauts de Canelo Álvarez

El 9 de mayo de 2015 en Houston Texas, el Canelo propinó el nocaut del año a James Kirkland en el tercer round. El estadounidense visitó el tapiz en el primer giro luego de un derechazo del tapatío. James se incorporó y siguió en el combate. En el round tres, Canelo llevó a las cuerdas a su oponente y lo cruzó con otra derecha con la que terminó el pleito.

El 7 de mayo de 2016, enfrentó a uno de los mejores pesos ligeros, el británico Amir Khan que subió a las 155 libras. En el quinto asalto, pese al esfuerzo de Khan, una poderosa derecha de Canelo penetró al rostro del europeo que cayó y sin poder levantarse.

El 2 de noviembre de 2019, en Las Vegas, Nevada, el Canelo acabó con el ruso Sergey Kovalev a los 2 minutos y 15 segundos del round 11 cuando estaba en juego la faja OMB de los semicompletos. El ruso recibió una combinación de izquierda seguida de un cruzado de derecha que lo depositó en el suelo para declarar el nocaut técnico.

El 8 de mayo de 2021 Álvarez, tuvo enfrente a Billy Joe Saunders, por la unificación supermediano. Los impactos de Canelo destrozaron el pómulo derecho del británico, quien luego del octavo round, ya no pudo continuar para el noveno asalto.

Este 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, el Canelo tendrá la oportunidad de reencontrarse con el nocaut cuando encare al camerunés Christian Mbilli, campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Cuándo es la pelea del Canelo vs Mbilli? Fecha y horario

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán el sábado 31 de octubre de 2026 en The Venue, en Riad, Arabia Saudita. La pelea estelar está prevista para las 15:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el horario podría variar de acuerdo con la duración de los combates que integran la cartelera.

La actividad comenzará a las 11:00 horas del centro de México, por lo que los aficionados podrán disfrutar de la función durante la tarde del sábado. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, el combate principal se disputaría a partir de la medianoche del domingo 1 de noviembre en Arabia Saudita.