Jaime Munguía gana por decisión unánime y es nuevo campeón de los supermedianos del AMB

Munguía impone ritmo durante doce asaltos y se queda con el título supermediano de la AMB tras vencer a Reséndiz en Las Vegas

Jaime Munguía es nuevo campeón de la AMB | STEVE MARCUS / GETTY IMAGES VIA AFP

Hay nuevo campeón mexicano. La pelea por el título supermediano de la AMB en Las Vegas de este sábado 2 de mayo, se resolvió tras doce asaltos en los que Jaime Munguía mantuvo la iniciativa y cerró con presión constante sobre Armando Reséndiz. En la decisión de los jueces, el tijuanense fue declarado vencedor por decisión unánime y se proclamó nuevo campeón de la división.

En el primer asalto, ambos peleadores midieron distancia con jabs y derechazos sin daño claro. En los segundos finales, Munguía buscó presionar contra las cuerdas, pero su rival logró salir sin recibir castigo.

En el segundo episodio, el ritmo aumentó. Munguía combinó golpes arriba y abajo, mientras Reséndiz respondió con impactos al frente. El intercambio se mantuvo equilibrado durante los primeros compases del combate.

MUNGUÍA VUELVE A REINAR EN EL RING 🏆🥊



El mexicano derrota a Armando Reséndiz y conquista el título supermediano de la WBA por decisión unánime.

Poder y dominio para coronarse una vez más. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/cwB8GqcuFx — Claro Sports (@ClaroSports) May 3, 2026

El tercer y cuarto round mantuvieron la misma dinámica. Hubo intercambio en corto y media distancia, además de un choque de cabezas que derivó en la advertencia del réferi para ambos peleadores.

A partir del quinto asalto, Munguía incrementó el volumen de golpeo. Conectó derechazos al rostro y se desplazó sobre el ring. En el sexto, añadió combinaciones con castigo al cuerpo que complicaron la defensa de Reséndiz.

Durante el séptimo y octavo episodio, el tijuanense mantuvo la ofensiva. Conectó al rostro y a la zona hepática, mientras Reséndiz respondió en momentos puntuales con algunos impactos.

En el noveno y décimo round, Munguía sostuvo la iniciativa. El réferi intervino por golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, mientras el volumen de golpes efectivos favoreció al peleador de Tijuana.

El undécimo asalto mostró a Reséndiz intentando presionar en las esquinas sin lograr impactos claros. En el último round, Munguía cerró al frente en busca de una definición antes del límite. Tras doce episodios, la decisión unánime le dio el título mundial supermediano de la AMB.

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