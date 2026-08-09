Muere Don Nelson, uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la NBA

El legendario entrenador de básquetbol murió a los 86 años y entre sus logros destaca su récord de 1335 victorias y cinco anillos dentro de la NBA

Muere Don Nelson | Getty Images vía AFP; foto por Jed Jacobsohn

La NBA está de luto. Don Nelson, uno de los entrenadores más influyentes en la historia del básquetbol estadounidense, murió durante las primeras horas de este domingo 9 de agosto, a los 86 años. Su partida deja un vacío enorme en las duelas, pero también un legado que transformó la manera de entender el juego y que lo coloca entre las figuras más importantes de la historia de la liga.

La familia del histórico estratega confirmó su fallecimiento a través de un comunicado, en el que explicó que el exentrenador murió en paz y acompañado por sus seres queridos. El mensaje no reveló si el miembro del Salón de la Fama del Básquetbol de Naismith Memorial enfrentaba alguna enfermedad. “El domingo por la mañana, nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson partió en paz para estar con el Señor, rodeado de su amada familia”, señaló el texto. Sus amigos y familiares lo acompañaron durante su última semana, con recuerdos y muestras de cariño que marcaron sus últimos días.

Don Nelson construyó una de las carreras más longevas y exitosas desde el banquillo de la NBA. Durante 31 temporadas dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, equipos con los que acumuló 1,335 victorias, la segunda cifra más alta en la historia de la liga. Sólo Gregg Popovich, otra de las grandes leyendas de los banquillos, consiguió superar esa marca.

Antes de convertirse en una referencia como entrenador, Don Nelson también dejó huella como jugador. Disputó 11 temporadas en la NBA y defendió a los Boston Celtics, franquicia con la que conquistó cinco campeonatos. Su experiencia dentro de la duela fue parte fundamental de una visión que más tarde trasladó a los banquillos, donde obtuvo en tres ocasiones el premio al Entrenador del Año.

Sin embargo, el mayor legado de Don Nelson no aparece sólo en las estadísticas. Su nombre quedó ligado a una revolución táctica que recibió el nombre de ‘Nellie Ball’, una propuesta que apostó por quintetos pequeños, jugadores atléticos, velocidad y la creación constante de desajustes para obligar al rival a modificar su defensa. Aquella filosofía desafió varios de los conceptos tradicionales del básquetbol y abrió el camino para algunas de las tendencias que hoy dominan la NBA.

La figura del entrenador también trascendió el ámbito de la NBA. El estratega dirigió a la selección de Estados Unidos y ocupó un lugar central en el equipo que conquistó la medalla de oro en el Mundial de 1994. Su carrera en el deporte terminó con el retiro, aunque lejos de las duelas también encontró una nueva forma de conectar con la vida. En Maui, Hawái, se dedicó al cultivo de flores, café y cannabis.

Tras los devastadores incendios que azotaron Maui en 2023, Don Nelson volvió a mostrar una faceta distinta de su legado: cedió sus propiedades a familias que perdieron sus hogares, una acción que enmarcó una de sus últimas apariciones públicas.

Te puede interesar: