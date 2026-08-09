James Harden se salva de la cárcel tras polémico caso de armas

El jugador de los Cavaliers, James Harden, tuvo que realizar trabajo en el programa de servicios comunitarios de su localidad para librar la cárcel

James Harden y su futuro con los Cleveland Cavaliers | Reuters

James Harden ya no tiene la cárcel como una posibilidad en el horizonte. El veterano de los Cleveland Cavaliers completó un programa de resolución alternativa con servicios comunitarios este domingo 9 de agosto, una medida que permitió el cierre del caso por posesión ilegal de armas en Texas.

El episodio se originó el pasado 13 de junio en Houston. La policía detuvo al basquetbolista de 36 años después de encontrar una pistola a la vista dentro de su vehículo, una situación que, bajo la legislación de Texas, constituye un delito menor cuando no existe la licencia correspondiente.

La infracción podía tener consecuencias importantes para el jugador de la NBA. La ley contempla hasta un año de prisión y una multa de hasta 4 mil dólares por este tipo de conducta. Sin embargo, James Harden optó por un programa que permite a determinados acusados evitar una condena penal tras cumplir con una serie de medidas.

El cumplimiento del programa abrió la puerta al desenlace definitivo del caso. El juez del Tribunal Penal del Condado de Harris, Alex Salgado, aceptó la petición de la fiscalía para retirar el cargo después de que James Harden completara los servicios comunitarios. Los documentos judiciales no detallan las condiciones específicas del acuerdo.

James Harden deja atrás un problema legal justo cuando también define su futuro en la NBA. El jugador de 36 años acaba de completar su temporada 17, con un promedio de 23.6 puntos en 70 partidos con Cleveland, aunque los Cavaliers quedaron fuera ante los New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este.

Ahora, James Harden afronta su futuro deportivo sin un proceso penal abierto. El jugador ha manifestado su intención de continuar con Cleveland y rechazó su opción de 42.3 millones de dólares para la próxima temporada con la intención de negociar un contrato de mayor duración. El ex MVP de 2018 y 11 veces All-Star consiguió cerrar el episodio legal, pero el incidente queda como un capítulo polémico en una etapa clave de su carrera.

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