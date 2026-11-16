¡Adiós al ‘Kung Fu Panda’! Pablo Sandoval anuncia su retiro y deja una huella imborrable en MLB

El venezolano cierra una trayectoria de 14 temporadas en MLB, tres campeonatos con los Giants y un inolvidable MVP de Serie Mundial

¡Se va una leyenda de los Giants! Pablo Sandoval anuncia su retiro. Claro Sports

El ‘Kung Fu Panda’ dijo adiós. Pablo Sandoval anunció su retiro del béisbol después de 14 temporadas en las Grandes Ligas y cerró una carrera marcada por tres Series Mundiales, dos Juegos de Estrellas y un MVP del Clásico de Otoño.

Pablo Sandoval has announced his retirement after 14 seasons and two All-Star selections. He spent parts of 11 seasons with the @SFGiants and won three World Series championships (2010, 2012, 2014) with San Francisco.



He was named MVP of the 2012 Fall Classic after hitting three… pic.twitter.com/G1LqqwNHll — MLB (@MLB) November 15, 2026

Sandoval construyó buena parte de su legado con los San Francisco Giants, equipo con el que disputó 11 temporadas y conquistó los campeonatos de 2010, 2012 y 2014. Su personalidad y sus actuaciones en octubre lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de aquella generación.

Su despedida representa también el cierre de una etapa para los aficionados de San Francisco. El venezolano fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de la franquicia durante la década de 2010, especialmente durante la Serie Mundial de 2012.

El ‘Kung Fu Panda’ y una carrera que quedó en la historia

Sandoval debutó en MLB con los Giants en 2008 y durante su carrera también jugó para los Boston Red Sox y Atlanta Braves, además de tener una segunda etapa en San Francisco. Su último partido en las Grandes Ligas fue con Atlanta en julio de 2021.

En temporada regular acumuló 1,380 partidos, 1,279 imparables, 153 jonrones y 639 carreras producidas, con un promedio de bateo de .278. También fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2011 y 2012.

Pero su momento más recordado llegó en el primer partido de la Serie Mundial de 2012. Sandoval conectó tres jonrones en sus primeras tres apariciones al plato, dos de ellos ante Justin Verlander. Con esa actuación se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia en conectar tres cuadrangulares en un mismo partido de Serie Mundial, después de Babe Ruth, Reggie Jackson y Albert Pujols.

El venezolano terminó aquella serie con ocho hits en 16 turnos, tres cuadrangulares y cuatro carreras producidas. Los Giants barrieron a los Detroit Tigers y Sandoval recibió el premio al MVP de la Serie Mundial.

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El ‘Panda’ y los tres campeonatos de San Francisco

Sandoval formó parte de los equipos de los Giants que conquistaron las Series Mundiales de 2010, 2012 y 2014. Esos tres títulos convirtieron a aquella generación de San Francisco en una de las más importantes de la franquicia en el siglo XXI.

En 2014, el tercera base volvió a ser protagonista durante la postemporada. Bateó .429 en la Serie Mundial ante los Kansas City Royals, conectó tres hits en el decisivo Juego 7 y participó en la jugada del último out del campeonato.

Su legado con San Francisco se hizo todavía más evidente en 2026. Sandoval fue incluido en el Wall of Fame de los Giants junto con Brandon Belt, Brandon Crawford, Joe Panik y Buster Posey, todos integrantes de la generación que conquistó la Serie Mundial de 2014.

Una carrera que también tuvo dos Juegos de Estrellas

Los campeonatos y su actuación en octubre no fueron sus únicos logros. Sandoval fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas, en 2011 y 2012.

Su mejor temporada ofensiva en términos de promedio llegó en 2009, cuando bateó .330 con 25 jonrones y 90 carreras producidas. En 2011 registró .315 de promedio, 23 cuadrangulares y 70 carreras producidas.

Durante sus 14 temporadas en las Grandes Ligas, Sandoval acumuló 1,279 imparables, 153 jonrones y 639 carreras producidas, además de un promedio de .278.

El día que el ‘Kung Fu Panda’ hizo historia

Si existe una actuación que resume el legado de Sandoval, esa ocurrió el 24 de octubre de 2012.

En el Juego 1 de la Serie Mundial contra los Detroit Tigers, el venezolano conectó tres cuadrangulares en sus primeras tres apariciones al plato. Dos fueron ante Verlander, quien llegaba como el vigente MVP y ganador del Cy Young de la Liga Americana.

Sandoval terminó el Clásico de Otoño con un promedio de .500, ocho hits en 16 turnos y cuatro carreras producidas. Los Giants completaron la barrida en cuatro partidos y el venezolano fue elegido MVP.

Aquella actuación quedó como una de las imágenes más reconocibles de su carrera y reforzó el vínculo entre el ‘Panda’ y los aficionados de San Francisco.

El último capítulo de una carrera de 14 temporadas

El venezolano continuó ligado al béisbol después de su salida de las Grandes Ligas y mantuvo su actividad profesional en otros circuitos. Ahora, después de 14 temporadas en MLB, tres campeonatos de Serie Mundial, dos Juegos de Estrellas y un MVP del Clásico de Otoño, decidió cerrar definitivamente su carrera.

Su retiro llega después de que en 2026 los Giants también reconocieran su legado al incorporarlo a su Wall of Fame (Muro de la fama), un reconocimiento que compartió con varios de sus compañeros de aquella generación campeona.

El ‘Kung Fu Panda’ se va del béisbol con tres anillos, un MVP de Serie Mundial y un lugar propio en la historia de los Giants. Para los aficionados de San Francisco, también se despide uno de los rostros de aquella generación que convirtió los años 2010 en una época de campeonatos.