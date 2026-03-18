Venezuela campeón y contundente: “Nadie creía en nosotros”

Venezuela conquista el Clásico Mundial de Béisbol y sus protagonistas destacan el impacto del título para el país

Omar López mánager de Venezuela habla del título | IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Venezuela se proclamó campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras imponerse en la final a Estados Unidos, en un resultado que marcó un hecho histórico para el equipo dirigido por Omar López. Tras el encuentro, el mánager destacó el significado del título para el país y el trabajo colectivo que respaldó el proceso.

López señaló que el logro trasciende lo deportivo y está ligado al impacto en su nación. “Nuestro país en este momento va a celebrar durante una semana. Esto es para nuestro país”, expresó a los micrófonos durante la transmisión.

El dirigente también explicó el trabajo interno que realizó el cuerpo técnico en la preparación del partido decisivo. “Cuando tienes buena gente detrás como Johan Santana, Robinson Chirinos, todos los scouts y los coaches, hay muchas personas que suman. Anoche, después del juego, regresamos al hotel y nos pusimos a estudiar a Estados Unidos hasta casi las 3 de la mañana. Eso fue para ganar hoy y lo hicimos. No podría haberlo logrado sin ellos”, afirmó

Por su parte, Maikel García, quien fue nombrado Jugador Más Valioso del torneo, habló sobre lo que representa el título a nivel personal y colectivo. “Estoy orgulloso de ser parte de este grupo y de representar a 30 millones de venezolanos en mi país”, señaló.

El jugador también se refirió a los momentos finales del encuentro, cuando Venezuela defendía la ventaja en la novena entrada. “Solo pensaba en lo que iba a pasar después de ganar el juego. Tenía plena confianza en nuestro cerrador y sabía que íbamos a ganar”, comentó.

En medio de las celebraciones, García lanzó un mensaje sobre el posicionamiento del equipo en el béisbol internacional. “La próxima vez que hagan un ranking de béisbol, Venezuela es número uno”, declaró tras el campeonato.

Las reacciones dentro del equipo también incluyeron a Eugenio Suárez, quien destacó el contexto en el que se logró el título. “Nadie creía en Venezuela, pero ahora ganamos el campeonato. Esto es una celebración para todo el país”, indicó.

Finalmente, Suárez subrayó la identidad con la que compitió el equipo a lo largo del torneo. “Jugamos con pasión, con amor, porque sentimos la camiseta”, afirmó, al resumir el camino que llevó a Venezuela a conquistar su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol.

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