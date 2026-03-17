Estados Unidos vs Venezuela, en vivo: ¿Quién gana hoy la final Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue el minuto a minuto de la final del Clásico Mundial de Béisbol para conocer al nuevo campeón del torneo

Estados Unidos vs Venezuela en vivo el Clásico Mundial de Béisbol | Claro Sports

Todo listo para que inicie la final del Clásico Mundial

En el loanDepot park in Miami. Cada uno de los jugadores de ambas novenas es presentado en el estadio. Se lleva a cabo el protocolo de los himnos donde la afición venezolana se hizo presente para apoyar a los suyos y buscar la victoria. Los dos capitanes salieron cargando la bandera de su país en un espectacular recibimiento.

Aaron Judge and Luis Arraez lead their squads out onto the field prior to the #WorldBaseballClassic Final 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/fslruPCzR7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Regalo especial para Willson Contreras

Para el juego de esta noche, el jersey de Willson Contreras de Venezuela tiene las firmas de todos sus compañeros en el número que portará para enfrentar a Estados Unidos. Demostrando la calidad y unión del equipo de Venezuela

Willson Contreras had his teammates and coaches sign his jersey ahead of the #WorldBaseballClassic Final 🥹 pic.twitter.com/N0huqfvA8W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

La selección de Estados Unidos rinde homenaje al equipo de Hockey

Uno de los momentos que más inspiraron al equipo de Estados Unidos esta torneo fue el oro olímpico que consiguió el equipo de las barras y las estrellas, tanto varonil como femenil. Por ello, para el juego de esta tarde, cada uno de los peloteros portaron un jersey del equipo de Hockey que fue usado durante el torneo en Milano Cortina a su llegada al Estadio

Ready to roll in our gold medal fits pic.twitter.com/oIUAEb9aXX — USA Baseball (@USABaseball) March 17, 2026

¿Cuántas veces se han enfrentado Estados Unidos y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol?

Estados Unidos y Venezuela han construido una rivalidad interesante dentro del Clásico Mundial de Béisbol, enfrentándose en cinco ocasiones con ligera ventaja para los norteamericanos (3-2). El primer choque se remonta a 2009, cuando el conjunto estadounidense se impuso con autoridad en un duelo ofensivo marcado por el poder de sus bateadores.

Más recientemente, se vieron las caras en los cuartos de final de 2023, en un partido vibrante que se definió por detalles, donde un grand slam terminó inclinando la balanza a favor de Estados Unidos. Estos antecedentes reflejan duelos intensos y de alto nivel, lo que anticipa otro enfrentamiento cargado de emociones.

¿Cómo llega Venezuela a la final del Clásico Mundial?

Venezuela consiguió un triunfo lleno de carácter al imponerse 4-2 sobre Italia en una semifinal muy disputada, resolviendo el juego con una espectacular remontada en la séptima entrada. Cuando el partido parecía complicarse, la ofensiva venezolana reaccionó en el momento clave: primero igualaron el marcador y después tomaron la ventaja definitiva con batazos oportunos que cambiaron el rumbo del encuentro.

A partir de ahí, el bullpen fue fundamental, apagando por completo a la ofensiva italiana con varias entradas sin permitir daño y asegurando el pase a la final. Una victoria que confirma el gran momento del equipo, que ya venía de dar otro golpe importante tras eliminar al vigente campeón en la ronda anterior.

¿Cómo llega Estados Unidos a la final del Clásico Mundial?

Estados Unidos selló su pase a una nueva final del Clásico Mundial tras imponerse en un cerrado 2-1 ante República Dominicana, en un duelo donde el poder fue clave. El partido se definió a base de cuadrangulares: primero respondió Gunnar Henderson para igualar el marcador y poco después Román Anthony conectó el batazo que terminó marcando la diferencia. Del lado dominicano, la única anotación llegó gracias a un jonrón de Junior Caminero.

Desde la lomita, Paul Skenes cumplió con una sólida apertura antes de ceder el turno a un bullpen que fue determinante, apagando por completo a la ofensiva rival y resistiendo la presión hasta el último out, dejando la carrera del empate en la antesala en una novena entrada de alta tensión.

¿Quiénes son los pitchers abridores de Estados Unidos y Venezuela?

Duelo interesante desde la lomita para esta gran final. Por el lado de Estados Unidos, el encargado de abrir será el joven derecho Nolan McLean, un brazo con mucho talento que viene de mostrar gran nivel con los Mets, destacando por su efectividad de 2.06 en el cierre de la temporada pasada . Aunque en este torneo tuvo una salida complicada ante Italia, el estadounidense buscará sacarse la espina y responder en el momento más importante.

Tonight’s WBC Championship Game starter:



Nolan McLean pic.twitter.com/yOPaaLAQuI — USA Baseball (@USABaseball) March 17, 2026

Del lado de Venezuela, la responsabilidad recaerá en el experimentado zurdo Eduardo Rodríguez, quien también tuvo altibajos en su presentación previa dentro del Clásico, donde permitió tres carreras, incluidos dos cuadrangulares. Ahora, en el escenario más grande, ambos abridores tienen la misión de marcar el ritmo desde el inicio en un duelo donde no hay margen de error y cada lanzamiento puede definir al campeón.

Los lineups de Estados Unidos y Venezuela para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Este será el orden al bat de Estados Unidos para esta noche

1. Bobby Witt Jr., SS

2. Bryce Harper, 1B

3. Aaron Judge, RF

4. Kyle Schwarber, DH

5. Alex Bregman, 3B

6. Roman Anthony, LF

7. Will Smith, C

8. Brice Turang, 2B

9. Byron Buxton, CF

Este será el orden al bat de Venezuela para la el duelo de esta noche:

1. Ronald Acuña Jr., RF

2. Maikel Garcia, 3B

3. Luis Arraez, 1B

4. Eugenio Suárez, DH

5. Gleyber Torres, 2B

6. Ezequiel Tovar, SS

7. Wilyer Abreu, LF

8. Salvador Perez, C

9. Jackson Chourio, CF

EEUU vs Venezuela: ¿Quién transmite en vivo la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

La final del Clásico Mundial de Béisbol se podrá seguir en México por la señal de ESPN y Disney Plus, así como VIX Premium. En Estados Unidos será por la señal de FOX. En Claro Sports tendremos todos los detalles del partido en nuestro minuto a minuto.

Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Venezuela hoy 17 de marzo de 2026?

El juego entre Estados Unidos y Venezuela iniciará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 19:00 horas del Pacífico, juego que se disputará en el loanDepot park in Miami.

Estados Unidos vs Venezuela en vivo ¡Llegó el momento más esperado del torneo! Tras días llenos de emociones, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 define a su campeón con un duelo histórico entre Estados Unidos y Venezuela en Miami. El conjunto estadounidense se instaló en la final tras dejar en el camino a República Dominicana, mientras que la novena venezolana hizo historia al conseguir su primer pase al juego por el título luego de venir de atrás y eliminar a Italia, en lo que ya es el partido más importante en la historia del béisbol venezolano. La expectativa es máxima no solo por lo que está en juego, sino por el ambiente que se vivirá en el estadio. Aunque Estados Unidos será local, la afición venezolana ha sido protagonista durante todo el torneo y promete hacer sentir su apoyo en cada lanzamiento. Con el título en juego y dos equipos en gran momento, todo está listo para una final que paralizará al mundo del béisbol. ¡Quédate con nosotros y vive cada instante de este duelo imperdible!

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