Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs NYCFC? Resultado de la MLS 2026
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Nu Stadium
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta este miércoles 14 de octubre al New York City FC en un partido que puede definir su clasificación a los Playoffs de la MLS 2026. El conjunto de Florida recibe a su rival en el Nu Stadium con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan asegurar matemáticamente un lugar en la postemporada y continuar con la defensa del título que conquistó en 2025.
Las Garzas llegan después de derrotar 4-0 al DC United, con dos goles de Lionel Messi y otros dos de Luis Suárez. El resultado permitió al equipo dirigido por Cristian ‘Kily’ González terminar con una racha de cinco encuentros sin ganar en la MLS y alcanzar los 49 puntos. Del otro lado, New York City FC afronta el compromiso después de perder 2-1 contra Chicago Fire, por lo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.
Messi también tendrá la oportunidad de ampliar sus registros individuales en la temporada 2026. El argentino acumula 23 goles y 13 asistencias en la MLS, cifras que lo mantienen entre los protagonistas del campeonato. Además, Inter Miami cuenta con el antecedente de haber derrotado 3-2 a NYCFC el pasado 22 de marzo, en el primer enfrentamiento de ambos equipos durante la presente campaña.
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs NYCFC
El partido entre Inter Miami y New York City FC se disputa este miércoles 14 de octubre de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la temporada regular de la MLS y tendrá como sede el Nu Stadium, donde el conjunto de Miami buscará conseguir los puntos que necesita para garantizar su presencia en los Playoffs.
Los aficionados podrán seguir el partido a través de Apple TV, plataforma que transmite los encuentros de la MLS. Durante la temporada 2026, el acceso a los partidos forma parte de la suscripción al servicio, sin necesidad de contratar MLS Season Pass por separado.
MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs NYCFC, al momento
Todo está listo para este partido de la MLS:
Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.
New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Nico Cavallo; Andrés Perea, Aiden O’Neill; Agustín Ojeda, Nicolás Fernández, Hannes Wolf; Alonso Martínez.
Antecedentes del Inter Miami vs NYCFC y últimos resultados en la MLS
Inter Miami mantiene una racha de cinco enfrentamientos sin perder contra New York City FC en la MLS, con tres victorias y dos empates. El antecedente más reciente corresponde al 22 de marzo de 2026, cuando el equipo de Lionel Messi se impuso 3-2 como visitante en el Yankee Stadium.
En la temporada 2025, Inter Miami también derrotó 5-1 al conjunto neoyorquino en la final de la Conferencia Este, resultado que le permitió avanzar al partido por el campeonato. Antes de ese compromiso, las Garzas consiguieron una victoria 4-0 como visitantes durante la fase regular. Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, incluido el duelo de Playoffs de 2025, fueron los siguientes:
|Fecha
|Partido
|Resultado
|22 de marzo de 2026
|NYCFC vs Inter Miami
|2-3
|29 de noviembre de 2025
|Inter Miami vs NYCFC
|5-1
|24 de septiembre de 2025
|NYCFC vs Inter Miami
|0-4
|22 de febrero de 2025
|Inter Miami vs NYCFC
|2-2
|21 de septiembre de 2024
|NYCFC vs Inter Miami
|1-1
Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
Inter Miami parte como favorito para vencer al New York City FC este miércoles 14 de octubre de 2026, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El equipo de Lionel Messi tiene una cuota de -213, mientras que el empate se encuentra en +375 y la victoria del conjunto neoyorquino paga +490.