Mourinho revela cómo encontró al Real Madrid en su primera etapa: “Estaban consentidos”

Un nuevo documental con declaraciones inéditas de José Mourinho muestran los problemas que enfrentó hace 16 años con el vestuario del Real Madrid

José Mourinho recuerda su primera etapa en el Real Madrid | Reuters

La serie documental Mourinho, estrenada este martes 11 de agosto a nivel mundial en Netflix, revela algunas declaraciones inéditas del técnico portugués sobre su primera etapa con el Real Madrid, justo en la recta final de la pretemporada del conjunto merengue, previo al inicio de la próxima campaña, en la que el entrenador de 63 años comenzará un segundo capítulo en el banquillo blanco.

José Mourinho llegó por primera vez al Real Madrid en 2010 y, después de tres años al mando, dejó al conjunto de la capital española con sensaciones encontradas. Sin embargo, su relación con el presidente Florentino Pérez quedó en buenos términos, algo que fue clave para que el mandatario decidiera contratarlo nuevamente este verano, después de imponerse en las elecciones frente a Enrique Riquelme, con la intención de comenzar una reconstrucción en el equipo.

Una de las principales dudas en torno al regreso del estratega lusitano fueron los supuestos problemas que tuvo con el vestuario merengue durante su primera etapa. En este contexto, Mourinho habló sobre lo que significó encontrarse con una plantilla repleta de estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo y Xabi Alonso.

“En este Real Madrid, tuve muy, muy poco que enseñarles a cualquiera de ellos. No podía enseñarle a Sergio Ramos cómo cabecear un balón. No podía enseñarle a Cristiano cómo marcar un gol”, indicó el entrenador lusitano. “El Madrid tenía un equipazo”.

Sin embargo, Mourinho también explicó que no tuvo las mejores sensaciones en su primer encuentro con Iker Casillas, capitán del Real Madrid en aquel momento, debido a las peticiones que el guardameta le hizo durante aquella conversación.

“Lo primero que me dijo fue: ‘Vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la selección’”, recordó el técnico lusitano en su documental de Netflix. “En la segunda me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque, a la hora que yo quería iniciar la sesión, había mucho tráfico en Madrid. Me di cuenta de que estaban consentidos”.

Para nadie es un secreto que Mourinho e Iker Casillas protagonizaron más de un desencuentro durante la primera etapa del portugués al frente del Real Madrid. Después de algunas filtraciones a la prensa, el entrenador decidió mandar al capitán de la selección de España al banquillo tras el fichaje de Diego López. Su relación parece mantenerse distante hasta la actualidad, pues el exportero fue uno de los principales críticos ante la reciente llegada del portugués para una segunda etapa.

Sami Khedira, uno de los integrantes de aquella plantilla y actual miembro del cuerpo técnico de Mourinho, también habló sobre la relación entre ambos y aseguró que nunca fue amistosa.

“Iker era una leyenda del Real Madrid, querido por los aficionados. Le sentó y no le dirigía la palabra, hablaba mal de él en los medios… El vestuario se convirtió en un infierno. Después de eso se rompió la relación entre José y muchos jugadores como Cristiano Ronaldo y los españoles. Y esos jugadores eran muy importantes para el ambiente del vestuario, que se envenenó”.

Te puede interesar: