La declaración de amor de Marc Cucurella al Real Madrid: “El más grande de Europa”

El nuevo lateral del Real Madrid, Marc Cucurella, se ha unido a la pretemporada del equipo con el objetivo de convertirse en pilar defensivo de Mourinho

Marc Cucurella se une a la pretemporada del Real Madrid | Reuters

Marc Cucurella se ha unido a la pretemporada del Real Madrid este lunes 10 de agosto con el objetivo de convertirse en uno de los pilares defensivos de José Mourinho. El nuevo lateral merengue llega ilusionado con su incorporación al conjunto blanco, pese a su pasado en las fuerzas básicas de La Masía del Barcelona, club donde dio sus primeros pasos como futbolista.

El campeón del mundo con la selección de España ofreció sus primeras declaraciones a los canales oficiales del Real Madrid, donde expresó el amor que siente por la institución blanca y su agradecimiento por formar parte de un club merengue que cuenta con una enorme cantidad de leyendas a lo largo de su historia.

“Es un orgullo. Creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y sobre todo un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera. Ha sido mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí”, expresó Marc Cucurella tras sus primeros días en el Real Madrid.

El jugador de 27 años declaró hace algunas semanas que se siente agradecido por su pasado en el Barcelona, aunque dejó claro que ahora vive un presente completamente distinto. El lateral señaló que la decisión de llegar al Real Madrid encajaba a la perfección tanto con su carrera profesional como con su vida familiar, por lo que apostó por iniciar una nueva etapa lejos de la Premier League.

Cucurella firmó con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, después del interés que mostró Florentino Pérez tras ganar las elecciones del conjunto merengue en el verano, luego de un periodo de inestabilidad institucional. Además, José Mourinho habría dado luz verde al fichaje de cara al inicio de su segunda etapa al frente del equipo de la capital española.

“Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda. Como espectador, he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona y poder ser partícipe es una responsabilidad muy grande. Pero también un reto muy bonito e importante”, sentenció.

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