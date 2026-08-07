Obed Vargas ilusiona al Atlético y recibe el respaldo de Griezmann: “Es un jugador nacido para el Atleti”

El mexicano vive una pretemporada destacada con el Atlético de Madrid, celebra su cumpleaños en Corea y recibe elogios de Antoine Griezmann

Obed Vargas tendría un rol importante en los planes del Atlético | José Jordan-AFP

El inicio de la pretemporada ha colocado a Obed Vargas como uno de los nombres a seguir del Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano ha aprovechado sus oportunidades para dejar una grata impresión en el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone.

Según información de Mundo Deportivo, aunque hace unas semanas todo apuntaba a que el futbolista saldría cedido para sumar minutos en otro equipo de LaLiga, su desempeño durante la gira veraniega habría fortalecido sus opciones de permanecer en la plantilla. Con 21 años, el mexicano continúa demostrando que puede competir en un mediocampo repleto de experiencia y talento.

Obed Vargas aprovecha cada oportunidad en la pretemporada

Después de disputar el Mundial con la selección mexicana, Obed Vargas adelantó el final de sus vacaciones para incorporarse cuanto antes a los trabajos del Atlético de Madrid. Esa decisión, sumada a su intensidad en los entrenamientos y su rendimiento sobre el terreno de juego, habría sido bien valorada por el cuerpo técnico.

El club considera al mexicano una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro. Por ello, aunque existen equipos interesados en incorporarlo mediante una cesión y una alta competencia en el mediocampo colchonero, el Atlético mantiene la calma antes de tomar una decisión definitiva, consciente de que la pretemporada puede modificar el panorama de cara al inicio de la campaña.

Griezmann no tiene dudas sobre el futuro del mexicano

Uno de los respaldos más importantes para Vargas llegó desde una voz autorizada en la historia del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, ahora futbolista del Orlando City, fue cuestionado sobre el mexicano y no escatimó en elogios.

El delantero francés aseguró que cada vez que le preguntan por Vargas responde lo mismo: que es un jugador hecho para el Atlético. Destacó su intensidad, la manera en que pelea cada balón y se mostró convencido de que terminará triunfando con la camiseta rojiblanca.

“Siempre cuando me preguntan por él, digo que es un jugador nacido para el Atleti. Pelea cada balón, juega un fútbol muy intenso. Y estoy seguro de que va a triunfar en el Atleti”.

Griezmann fue el gran ídolo futbolístico de Obed durante su infancia, una admiración que el propio mexicano reconoció antes de enfrentarse al Atlético con el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. Meses después, ambos pasaron a formar parte del mismo club.

Corea celebra a Obed Vargas en su cumpleaños

La gira asiática también dejó una imagen que reflejó el crecimiento de la popularidad del mexicano entre la afición rojiblanca. Durante la estancia del Atlético de Madrid en Corea del Sur, Obed Vargas celebró su cumpleaños número 21 rodeado de aficionados.

Decenas de seguidores coreanos se acercaron para felicitarlo, lo rodearon mientras entonaban Las Mañanitas y aprovecharon el momento para pedir fotografías, autógrafos y mostrarle su cariño. El gesto sorprendió al mediocampista, que respondió con sonrisas y agradecimientos durante una de las escenas más emotivas de la gira.

Mientras el Atlético de Madrid continúa afinando detalles antes del inicio de la temporada, Obed Vargas sigue sumando argumentos para convencer a Simeone de que su lugar puede estar en el primer equipo. El respaldo del cuerpo técnico, el reconocimiento de una figura como Griezmann y el cariño de la afición durante la pretemporada alimentan la ilusión de ver al mexicano consolidarse en uno de los clubes más importantes de Europa.

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