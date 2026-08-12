Julián Álvarez vuelve con el Atlético: entrenamiento normal y futuro en suspenso

El delantero argentino completó su primera práctica colectiva tras el Mundial, habló con Diego Simeone y sigue ligado a un posible traspaso al Barcelona

El atacante colchonero se reincorpora tras el Mundial | Reuters

Julián Álvarez volvió a entrenar con el Atlético de Madrid y protagonizó el reencuentro más esperado de la pretemporada con Diego Pablo Simeone. El delantero argentino se incorporó a la dinámica colectiva después de trabajar de manera individual, mientras su nombre continúa relacionado con el Barcelona. La práctica mostró normalidad deportiva, pero no eliminó las diferencias entre el deseo del jugador y la postura del club: una calma tensa que todavía depende del mercado de fichajes.

Julián Álvarez se integra al trabajo del Atlético

El atacante completó este miércoles 12 de agosto su primer entrenamiento con el grupo después de participar con Argentina en el Mundial 2026. La sesión se desarrolló en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y estuvo marcada por la presencia de más medios de comunicación de lo habitual, atentos a cada movimiento del futbolista y a su relación con Simeone. El argentino trabajó sin gestos de rechazo y cumplió las indicaciones del cuerpo técnico con normalidad.

La reincorporación se produjo de manera progresiva. Un día antes, Julián Álvarez había realizado ejercicios en solitario junto al preparador físico Luis Piñedo, primero sobre el césped y después en el gimnasio. Este programa formaba parte del plan diseñado para los jugadores que regresaron más tarde por su participación mundialista. La práctica colectiva representó el siguiente paso y permitió que el delantero volviera a encontrarse con sus compañeros tras las vacaciones.

El entrenamiento comenzó alrededor de las 9:00 (hora española) con la plantilla dividida en distintos grupos físicos. De acuerdo con Marca, Julián trabajó inicialmente junto a Koke, Thomas Lemar, Alejandro Grimaldo, Álex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Marc Pubill. Posteriormente, Simeone reunió al plantel en otro campo para desarrollar ejercicios con situaciones reales de juego y preparar los siguientes compromisos de la pretemporada.

Durante los primeros ensayos tácticos, Álvarez apareció en uno de los equipos junto a futbolistas como Llorente, José María Giménez, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Baena y Lemar. Con el avance de la sesión, el delantero pasó al conjunto que tenía una estructura más cercana a la titular, una señal de que Simeone pretende utilizarlo desde el punto de vista deportivo mientras no se produzca un cambio contractual.

La práctica también sirvió para preparar el amistoso ante el Olympique de Marsella y continuar la puesta a punto rumbo al comienzo de LaLiga frente al Málaga en el Metropolitano. El argentino todavía acumula pocos entrenamientos, pero su integración táctica confirma que el cuerpo técnico no lo ha apartado. La sesión terminó con trabajo específico para algunos atacantes y una exigencia alta por parte del equipo de Simeone.

Una charla cordial que no resuelve el conflicto

Antes de salir al campo, Julián Álvarez y Diego Simeone mantuvieron la conversación que estaba pendiente desde el regreso del futbolista a Madrid. De acuerdo con AS, el encuentro se produjo en privado y permitió que ambas partes expusieran su posición. No hubo discusión pública, reproches frente a la plantilla ni una ruptura visible durante la práctica.

La charla fue descrita como cordial, aunque eso no significa que las diferencias hayan desaparecido. El delantero habría reiterado su intención de abandonar el Atlético, mientras Simeone le comunicó que cuenta con él para la temporada 2026-27. El entrenador también habría insistido en que la decisión final corresponde a la directiva y que su margen de actuación se limita al terreno deportivo.

Esa postura coincide con lo expresado previamente por el Cholo. Antes del amistoso contra el Manchester City, el técnico afirmó que “la situación está completamente clara, el club tomó una decisión” y explicó que su objetivo es ayudar al delantero a continuar su evolución. Simeone no controla una eventual negociación, pero el mensaje deportivo permanece intacto: mientras Julián pertenezca al Atlético, será considerado una pieza importante.

La aparente tranquilidad de Majadahonda convive con un escenario que continúa abierto fuera del campo. El Barcelona aparece como el principal equipo interesado y el futbolista ya había manifestado durante el Mundial que consideraba conveniente una transferencia para cumplir su objetivo profesional. Sin embargo, hasta este miércoles no existía un acuerdo entre los clubes que permitiera anticipar su salida.

El Atlético mantiene una posición firme porque Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Miguel Ángel Gil Marín aseguró anteriormente que la entidad no pretende aceptar ofertas de 100, 150 o 200 millones. Además, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol abrió un procedimiento extraordinario contra el Barcelona por los contactos con el entorno del jugador.

La necesidad deportiva también fortalece la posición rojiblanca. Con el comienzo de la temporada cada vez más cerca, Simeone pretende que Álvarez sea uno de los líderes ofensivos del nuevo proyecto, especialmente en un periodo de ajustes dentro de la plantilla. El argentino conoce el sistema, ofrece movilidad entre líneas y representa una alternativa inmediata para una delantera que todavía está en construcción.

El primer reencuentro dejó una imagen de profesionalismo, pero no una solución definitiva. Julián Álvarez entrenó, escuchó a Simeone y fue utilizado dentro de los ejercicios tácticos como cualquier otro integrante del plantel. La calma, por ahora, se sostiene sobre el césped; la tensión permanece en las oficinas. El mercado determinará si esta práctica fue el comienzo de una reconciliación o uno de sus últimos capítulos como futbolista del Atlético de Madrid.

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