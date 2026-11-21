No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del Estadio Hidalgo

Sigue el Pachuca vs Toluca, en vivo. | Claro Sports

Pachuca y Toluca se enfrentan este sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Hidalgo, en el partido correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos necesitan una victoria para mantener sus posibilidades de clasificar a la Liguilla, mientras que los Diablos Rojos buscan sumar tres puntos para mejorar su posición antes de los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, llega con 22 puntos después de 16 partidos, producto de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas. Los hidalguenses ocupan el décimo lugar de la clasificación y necesitan ganar, además de esperar resultados de otros equipos. Los Tuzos llegan después de golear 4-1 al Atlas, resultado que representó su tercera victoria consecutiva en el campeonato.

Por su parte, el Toluca de Antonio Mohamed suma 27 puntos, con siete victorias, seis empates y tres derrotas. Los Diablos Rojos ya tienen asegurada su participación en la Liguilla, pero necesitan ganar para buscar una mejor posición en la tabla. El conjunto mexiquense viene de vencer 4-0 a Monterrey, con lo que puso fin a una racha de ocho encuentros sin conseguir la victoria.

¿A qué hora juega Pachuca vs Toluca y dónde ver hoy 21 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El partido entre Pachuca y Toluca comenzará a las 17:00 horas de este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Hidalgo. Los aficionados podrán seguir el encuentro en México mediante FOX One y FOX+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones Pachuca vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Todo está listo para este partido tan importante en la última jornada del Apertura 2026, previo al arranque de la Liguilla por el título:

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Francisco Venegas; Christian Rivera, Alán Bautista; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi; Salomón Rondón. Director técnico: Benjamín Mora.

Toluca: Hugo González; Brian García, Luan García, Everardo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Érick Gutiérrez; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega; Paulinho. Director técnico: Antonio Mohamed.

Antecedentes Pachuca vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pachuca y Toluca se enfrentaron tres veces durante el Clausura 2026, incluida la eliminatoria de cuartos de final que terminó con la clasificación de los Tuzos. El equipo hidalguense ganó 1-0 en el Estadio Nemesio Diez y 2-0 en el Estadio Hidalgo, para imponerse 3-0 en el marcador global y avanzar a las semifinales. Durante la fase regular del mismo torneo, ambos equipos empataron 1-1.

Estos son los últimos cinco resultados entre Pachuca y Toluca en la Liga MX, incluidos sus enfrentamientos de Liguilla:

10 de mayo de 2026: Pachuca 2-0 Toluca | Cuartos de final, vuelta.

Pachuca 2-0 Toluca | Cuartos de final, vuelta. 3 de mayo de 2026: Toluca 0-1 Pachuca | Cuartos de final, ida.

Toluca 0-1 Pachuca | Cuartos de final, ida. 22 de marzo de 2026: Pachuca 1-1 Toluca | Clausura 2026.

Pachuca 1-1 Toluca | Clausura 2026. 27 de octubre de 2025: Toluca 2-2 Pachuca | Apertura 2025.

Toluca 2-2 Pachuca | Apertura 2025. 29 de marzo de 2025: Toluca 3-2 Pachuca | Clausura 2025.

Los Tuzos acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder contra los Diablos Rojos, con dos victorias y dos empates. El último triunfo del Toluca ante Pachuca ocurrió el 29 de marzo de 2025, cuando se impuso 3-2. Además, ambos clubes protagonizaron la final del Apertura 2022, que terminó con el campeonato de Pachuca tras ganar por un marcador global de 8-2.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Toluca aparece como favorito para ganar el encuentro de acuerdo con los momios consultados en Caliente MX. Una victoria de Pachuca paga +158, mientras que el empate da +285 y el triunfo de los Diablos Rojos está en +142.