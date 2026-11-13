¡Oficial! Mauricio Pochettino es nuevo entrenador del Manchester United: ¿Será el salvador de los Red Devils?

El estratega llega al club con 150 victorias en Premier League y el reto de rescatarlos de la zona de descenso. ¿Podrá revertir la crisis?

El argentino firmó hasta 2029 con el club | Claro Sports

El Manchester United inicia una nueva etapa en medio de una de sus crisis deportivas más importantes de los últimos años. Mauricio Pochettino fue anunciado este viernes 13 de noviembre como nuevo entrenador de los Red Devils, en sustitución de Michael Carrick, quien dejó el cargo después de un inicio de temporada que tiene al equipo en puestos de descenso. El argentino regresa a la Premier League con la misión de recuperar resultados, reconstruir la confianza del plantel y evitar que la crisis se prolongue.

El estratega de 54 años asumirá oficialmente el próximo 18 de noviembre, después de concluir sus compromisos con la selección de Estados Unidos. Su nombramiento representa una apuesta por la experiencia en el fútbol inglés, donde anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Sin embargo, su historial plantea una pregunta: ¿serán suficientes sus números y su propuesta futbolística para devolver al Manchester United a los primeros puestos?

A través de un comunicado, el Manchester United confirmó: “Mauricio Pochettino ha acordado convertirse en el entrenador del primer equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre”. Además, explicó que alcanzó un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para liberar al argentino y a su cuerpo técnico una vez concluidos sus compromisos internacionales.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

Los números de Mauricio Pochettino en la Premier League: 150 victorias y tres equipos

Pochettino acumula 294 partidos dirigidos en la Premier League, con 150 victorias, 70 empates y 74 derrotas, registros que representan una efectividad de triunfos del 51.0% y un promedio de 1.77 puntos por encuentro. Su primera experiencia llegó con Southampton en enero de 2013, donde inició un proceso que terminó con el octavo lugar de la temporada 2013-14 y una cosecha de 56 puntos, cifra récord para el club en la competición hasta ese momento.

Su etapa más representativa se produjo en el Tottenham Hotspur, institución en la que permaneció entre 2014 y 2019. Con los Spurs dirigió 202 encuentros de Premier League, consiguió 113 victorias, 43 empates y sufrió 46 derrotas, para registrar un porcentaje de triunfos del 55.9%. Durante ese periodo consolidó un proyecto que permitió al equipo competir regularmente por los lugares de clasificación a la Champions League.

La temporada 2016-17 fue uno de sus principales logros en Inglaterra, cuando Tottenham terminó subcampeón de la Premier League con 86 puntos, producto de 26 victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Posteriormente, en 2019, condujo a los londinenses a su primera final de la Champions League, donde perdieron ante Liverpool. El Manchester United destacó esa trayectoria en su comunicado al recordar que logró cuatro clasificaciones consecutivas a la máxima competición europea.

Su última experiencia en Inglaterra ocurrió con Chelsea durante la campaña 2023-24. Pochettino dirigió los 38 compromisos de liga, con un saldo de 18 triunfos, nueve empates y 11 derrotas, resultados que permitieron a los Blues finalizar en la sexta posición con 63 puntos. Pese a cerrar la temporada con cinco victorias consecutivas y disputar la final de la Copa de la Liga, su relación contractual terminó de mutuo acuerdo.

Los antecedentes muestran que Pochettino ha conseguido construir equipos competitivos en el campeonato inglés, aunque todavía no ha conquistado un título en Inglaterra. Su experiencia también incluye al Paris Saint-Germain, donde levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones. Esa combinación de resultados y desarrollo de futbolistas fue uno de los factores considerados por la directiva del Manchester United para contratarlo.

¿Será Pochettino la solución para el Manchester United? El desafío de rescatar a los Red Devils

El argentino recibe a un Manchester United ubicado en el puesto 18 de la Premier League 2026-27, con apenas ocho puntos después de 10 jornadas. El conjunto de Old Trafford registra una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, números que precipitaron la salida de Michael Carrick. La prioridad inmediata será abandonar la zona de descenso y recuperar una regularidad que el equipo no ha conseguido durante el arranque del campeonato.

Los problemas no se limitan a los resultados. Manchester United suma 14 goles a favor y 19 en contra, con una diferencia de menos cinco y sin porterías a cero en sus primeros 10 partidos. De acuerdo con las estadísticas de la Premier League, los Red Devils no habían comenzado una temporada con semejante registro defensivo desde la campaña 1986-87. La falta de equilibrio entre ataque y defensa será uno de los primeros aspectos que tendrá que corregir Pochettino.

En su presentación, el club explicó las características que llevaron a elegir al entrenador argentino: “El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo de alta intensidad, su dedicación a la construcción de equipos sólidos y cohesionados y su extraordinaria trayectoria en el desarrollo individual de los jugadores”. Estos principios marcaron sus anteriores etapas en Inglaterra, especialmente en Tottenham, donde futbolistas como Harry Kane y Dele Alli crecieron bajo su dirección.

El comunicado también destacó que “Pochettino ha rendido de manera constante al más alto nivel del fútbol en diferentes ligas”, con una trayectoria que comenzó en Espanyol en 2009. Su experiencia más reciente fue al frente de la selección de Estados Unidos, a la que condujo hasta los octavos de final del Mundial 2026. El argentino concluirá esa etapa después de los compromisos frente a Haití, correspondientes a la Concacaf Nations League.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen de adaptación. Pochettino debutará como entrenador del Manchester United el domingo 22 de noviembre frente a Liverpool, en Anfield, antes de visitar al Sporting de Portugal en la Champions League el miércoles 25. Su primer encuentro de Premier League en Old Trafford será contra Brentford, el sábado 28 de noviembre, dentro de una agenda que exigirá resultados desde sus primeros días.

Los 150 triunfos de Pochettino en la Premier League respaldan su experiencia, pero no garantizan que pueda transformar de inmediato al Manchester United. Su principal desafío será convertir a un equipo que apenas ha ganado uno de sus primeros 10 partidos en un conjunto capaz de sumar puntos con regularidad. El argentino ya demostró que puede construir proyectos competitivos en Inglaterra; ahora deberá comprobar si también puede rescatar a uno de los clubes más importantes del país de una crisis que amenaza con comprometer su permanencia en la máxima categoría.