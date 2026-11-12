¿Pochettino podría romper la maldición? Así ha devorado entrenadores el Manchester United desde la partida de Ferguson

Desde 2013, el Manchester United ha probado proyectos, leyendas e interinos sin recuperar la Premier League

Pochettino durante el Mundial con el USMNT | REUTERS/Albert Gea/File Photo

El Manchester United vuelve a estar cerca de cambiar de entrenador. Medios ingleses reportaron este miércoles que el club habría alcanzado un principio de acuerdo verbal con Mauricio Pochettino, actual estratega de Estados Unidos, para sustituir a Michael Carrick. La operación depende de la posible destitución del inglés, cuyo futuro todavía no se ha resuelto oficialmente. La noticia revive el carrusel iniciado en 2013 con el retiro de Sir Alex Ferguson: 11 entrenadores distintos, 12 etapas en el banquillo y ninguna Premier League conquistada desde entonces. Durante ese periodo, el club ha destinado cerca de 2,500 millones de euros a fichajes sin recuperar la estabilidad deportiva que caracterizó su época de dominio.

De David Moyes a José Mourinho: los primeros intentos por reemplazar a Ferguson

Sir Alex Ferguson se despidió el 19 de mayo de 2013 después de más de 26 años, 13 títulos de Premier League y dos Champions League. David Moyes, elegido para sucederlo después de su etapa en el Everton, recibió un contrato de seis temporadas y llegó a Old Trafford con la responsabilidad de mantener al equipo entre los protagonistas del fútbol europeo. Sin embargo, fue despedido el 22 de abril de 2014, apenas diez meses después de asumir el cargo, con el United lejos de los puestos de clasificación a Champions League y camino al séptimo lugar del campeonato. La Community Shield de 2013 fue su único trofeo antes de que terminara el primer intento de sucesión.

Ryan Giggs asumió como interino durante los últimos cuatro partidos de la temporada 2013-14 y posteriormente dejó su lugar a Louis van Gaal, contratado después del Mundial de Brasil 2014. El neerlandés consiguió que el United terminara cuarto en su primer campeonato, pero cayó hasta el quinto puesto en el siguiente. Su principal logro fue conquistar la FA Cup de 2016 tras vencer al Crystal Palace en Wembley, aunque ese resultado no garantizó su continuidad. El 23 de mayo de aquel año, apenas dos días después de levantar el trofeo, la directiva anunció su destitución, motivada por los resultados ligueros y los cuestionamientos al funcionamiento ofensivo del equipo.

José Mourinho llegó en mayo de 2016 y conquistó la Copa de la Liga y la Europa League en 2017, además de la Community Shield de 2016. Con el portugués, el Manchester United consiguió 81 puntos y terminó segundo en la Premier League 2017-18, su mayor cosecha de unidades en el campeonato inglés desde la despedida de Ferguson. Sin embargo, las tensiones con algunos futbolistas, las diferencias sobre la planificación del plantel y los resultados irregulares terminaron por provocar su salida en diciembre de 2018. Su etapa demostró que ganar títulos internacionales y nacionales no necesariamente garantizaba la continuidad del proyecto.

Solskjaer, Rangnick y Ten Hag: tres proyectos que tampoco encontraron continuidad

Ole Gunnar Solskjaer regresó en diciembre de 2018 como entrenador interino y ganó 14 de sus primeros 19 encuentros, una racha que convenció a la directiva de ofrecerle un contrato permanente en marzo de 2019. El noruego llevó al United al tercer lugar de la Premier League 2019-20 y al subcampeonato en 2020-21, cuando también disputó la final de la Europa League. La derrota en penales frente al Villarreal en 2021 dejó al exdelantero sin títulos como entrenador del equipo inglés. Su gestión concluyó en noviembre de ese año, después de una serie de resultados negativos que incluyó la derrota por 5-0 frente al Liverpool en Old Trafford.

Después de su salida, Michael Carrick tomó el mando provisional durante tres encuentros y consiguió dos victorias y un empate, antes de entregar el puesto a Ralf Rangnick en diciembre de 2021. El alemán fue contratado para dirigir hasta el cierre de la temporada, con la intención inicial de incorporarlo posteriormente como asesor, aunque esa colaboración no llegó a concretarse. El Manchester United finalizó la Premier League 2021-22 en sexto lugar, con apenas 58 puntos y sin conseguir la clasificación a Champions League. La llegada de Rangnick, identificado con el trabajo táctico y la presión alta, tampoco produjo la transformación que esperaba la institución.

Erik ten Hag dejó al United en el 2024 | Reuters

Erik ten Hag llegó procedente del Ajax en 2022 y conquistó la Copa de la Liga en 2023, además de devolver al conjunto de Old Trafford al tercer puesto de la Premier League. Un año después consiguió la FA Cup de 2024, al imponerse al Manchester City en la final, pero terminó octavo en el campeonato liguero y con diferencia de goles negativa. Fue destituido el 28 de octubre de 2024 y Ruud van Nistelrooy asumió como entrenador interino, con un balance de tres victorias y un empate en cuatro partidos. Pese a esos resultados, el exdelantero neerlandés abandonó el cuerpo técnico cuando la directiva eligió a otro responsable del proyecto.

De Rúben Amorim a Michael Carrick: el Manchester United vuelve a la incertidumbre

Rúben Amorim asumió en noviembre de 2024 después de su etapa en el Sporting de Portugal, donde había conseguido dos campeonatos de liga. Su sistema con tres defensores centrales no logró consolidarse en Inglaterra y el Manchester United terminó la Premier League 2024-25 en el puesto 15, con apenas 42 puntos y 18 derrotas, además de perder la final de la Europa League frente al Tottenham. El portugués fue despedido el 5 de enero de 2026, después de menos de 14 meses en el cargo, cuando el equipo ocupaba la sexta posición de la clasificación. Su salida abrió un nuevo periodo de transición en un club que nuevamente debía buscar entrenador a mitad de temporada.

Manchester United y Michael Carrick | Reuters

El relevo inmediato fue Darren Fletcher, exfutbolista de los Red Devils, quien dirigió dos encuentros como interino: un empate 2-2 contra Burnley y una derrota 2-1 frente al Brighton en la FA Cup. El 13 de enero de 2026 regresó Michael Carrick, inicialmente hasta el final de la campaña. Con 11 victorias en sus primeros 16 partidos de Premier League, llevó al equipo hasta el tercer lugar y consiguió un contrato permanente hasta 2028, anunciado en mayo. No obstante, la situación cambió durante la temporada 2026-27: el United ocupa el puesto 18 después de diez jornadas, con ocho puntos y una racha de ocho encuentros consecutivos sin ganar en liga. El empate 4-4 frente al Aston Villa, el 8 de noviembre, incrementó los cuestionamientos sobre su continuidad.