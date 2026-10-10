Días y horarios confirmados: así se jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Ocho selecciones buscarán avanzar a las semifinales de la Liga A y conseguir la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala buscará hacer historia en la Nations League 2026 | FFG

La Concacaf confirmó el calendario de los cuartos de final de la Nations League 2026, que se disputarán durante la fecha FIFA de noviembre. Ocho selecciones buscarán avanzar a las semifinales de la Liga A y conseguir la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Los encuentros se jugarán en series de ida y vuelta.

Esta instancia contará con la participación de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, clasificados directamente a los cuartos de final. A ellos se suman Guatemala, Jamaica, Curazao y Haití, que consiguieron sus boletos después de superar la fase de grupos de la competencia.

Guatemala disputará los cuartos de final por primera vez en su historia y tendrá como rival a Canadá. La selección dirigida por Luis Fernando Tena comenzará la serie como local el viernes 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mientras que la revancha se disputará en Toronto.

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Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Los encuentros de ida se disputarán entre el 12 y el 14 de noviembre, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17. Este es el calendario oficial, con horarios de Centroamerica:

Partidos de ida

12 de noviembre | 18:00h | Curazao vs Panamá — Stadion Ergilio Hato.

13 de noviembre | 20:00h | Guatemala vs Canadá — Estadio Manuel Felipe Carrera.

14 de noviembre | 15:30h | Haití vs Estados Unidos — Sabina Park.

14 de noviembre | 19:00h | Jamaica vs México — National Stadium.

Partidos de vuelta

15 de noviembre | 17:00h | Panamá vs Curazao — Estadio Rommel Fernández.

16 de noviembre | 18:00h | Canadá vs Guatemala — BMO Field.

17 de noviembre | 18:00h | Estados Unidos vs Haití — TQL Stadium.

17 de noviembre | 20:30h | México vs Jamaica — Estadio Monterrey.

Los cuatro ganadores de estas eliminatorias obtendrán un lugar en las finales de la Concacaf Nations League, programadas para marzo de 2027. Además, asegurarán su participación en la fase de grupos de la próxima Copa Oro.

Por su parte, las selecciones eliminadas deberán buscar su clasificación a la Copa Oro 2027 mediante la fase preliminar. Esta instancia también contará con equipos provenientes de otras divisiones de la Nations League.

La ventana internacional de noviembre incluirá 32 partidos entre las diferentes fases del torneo. Además de los cuartos de final, se disputarán encuentros de la Liga B y del play-in entre selecciones de las Ligas A y C, que también definirán plazas para la Copa Oro 2027.

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