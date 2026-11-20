El mexicano terminó su préstamo con LA Galaxy tras disputar 10 partidos y deberá regresar a San Diego FC, donde fue separado del primer equipo

Chucky Lozano queda fuera del Galaxy | Foto por TYLER STATEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Hirving ‘Chucky’ Lozano concluyó su préstamo con LA Galaxy después de disputar 10 partidos, registrar dos goles y aportar tres asistencias durante su paso por el conjunto de Los Ángeles. El futbolista mexicano regresará al San Diego FC, institución que mantiene sus derechos deportivos y con la que tiene contrato hasta diciembre de 2028, aunque su continuidad en el equipo permanece sin definirse.

La salida del Galaxy representa un nuevo capítulo en la situación del extremo, quien llegó al equipo en agosto de 2026 después de permanecer ocho meses sin actividad con San Diego. Su incorporación le permitió regresar a las canchas, pero no fue suficiente para que el club angelino consiguiera un lugar en la fase final de la MLS.

La etapa de Lozano en Los Ángeles comenzó con una cesión acordada entre Galaxy y San Diego en agosto. El mexicano encontró minutos desde su incorporación y participó en ocho encuentros antes de acudir a la convocatoria de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre, en la que enfrentó a Colombia.

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Sin embargo, su continuidad se vio interrumpida por una lesión en los isquiotibiales que lo mantuvo fuera durante cuatro partidos. El atacante regresó a finales de octubre y disputó otros dos encuentros, con los que completó su participación en la temporada.

Sus registros quedaron en cinco intervenciones directas de gol en 10 apariciones, aunque su aportación no alcanzó para que el Galaxy consiguiera la clasificación a los playoffs. Durante su estancia, Lozano ocupó una plaza de jugador franquicia, mientras que el club angelino asumió una parte de su salario como parte del acuerdo de préstamo con San Diego.

¿Por qué Chucky Lozano no juega con San Diego FC?

El regreso del mexicano a San Diego ocurre después de una serie de acontecimientos que provocaron su separación del primer equipo. La situación comenzó en octubre de 2025, cuando protagonizó una discusión con el entrenador Mikey Varas tras ser sustituido durante un encuentro frente al Houston Dynamo.

El incidente también estuvo acompañado de un altercado en el vestidor y posteriormente el futbolista quedó fuera de una convocatoria durante los playoffs. Aunque Lozano ofreció disculpas públicamente, la relación deportiva no se restableció.

Chucky Lozano y sus números en la MLS | Claro Sports

En enero de 2026, San Diego decidió apartarlo del primer equipo y dejó de contemplarlo para la temporada, situación que derivó en un periodo de ocho meses sin actividad antes de concretarse su préstamo al Galaxy.

La falta de participación también tuvo consecuencias en su trayectoria internacional. Lozano quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, en un contexto en el que la inactividad fue uno de los factores que influyeron en la decisión del entrenador de México.

¿Qué pasará con Chucky Lozano tras regresar a San Diego?

Con la conclusión de su préstamo, el extremo deberá presentarse nuevamente con San Diego FC para conocer los planes de la directiva respecto a su continuidad. El contrato vigente hasta diciembre de 2028 mantiene al club como responsable de definir su situación. No obstante, el acuerdo con LA Galaxy llegó a su fin sin que se haya confirmado una reincorporación al primer equipo de San Diego.

El escenario también plantea la posibilidad de buscar otra alternativa para continuar su carrera, aunque hasta el momento no existe información sobre una negociación con otro club.

Lozano regresará a San Diego con un balance de 10 partidos, dos goles y tres asistencias en su paso por el Galaxy, después de recuperar actividad tras varios meses sin competir. Ahora deberá conocer si tendrá un lugar en el proyecto de Mikey Varas o si su futuro estará nuevamente fuera de la institución con la que mantiene contrato hasta 2028.