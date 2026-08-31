Santiago Gimenez, a reencender la llama con el Porto: sus primeras palabras tras hacerse oficial el fichaje

El delantero mexicano habla tras hacerse oficial su llegada a los Dragones, tras pasar año y medio difícil en el Milan

Santiago Gimenez habla tras su fichaje con el Porto | @FCPorto

Santiago Gimenez es nuevo jugador el Porto. El delantero se suma a la larga lista de jugadores mexicanos que han vestido la camiseta de los Dragones, donde buscará recuperar su mejor versión tras un año y medio en el Milan marcado por las lesiones, y está listo para su nuevo desafío: “Estoy muy feliz. Mis primeras impresiones son fantásticas. Ya he visto el Estadio do Dragao y la ciudad, me impresionó mucho. Estoy encantado con lo que he visto hasta ahora y es solo el primer día”.

El delantero mundialista con la Selección Mexicana aseguró que cuando el Porto buscó su fichaje, no pensó en otro club: “Tengo muchas conexiones indirectas con el Porto y todos me dijeron lo mismo: que es un equipo increíble, que la ciudad es fantástica y que la gente es fabulosa. Así que, cuando me llamó el Porto, no lo pensé dos veces y les dije a mis agentes que quería venir”, declaró Santiago para la página web del Porto.

Gimenez no escondió que la temporada 25/26 fue difícil en el Milan, pero que espera que las lecciones aprendidas le permitan recuperar su mejor versión en el fútbol de Portugal: “Sin duda las experiencias pasadas me prepararon para llegar hasta aquí. Todos pudieron ver mi crecimiento en Cruz Azul y la recompensa que recibí de esa misma evolución en el Feyenoord. En el Milan no estaba al nivel que quería, pero fueron años de gran aprendizaje. Ahora combinaré toda esa experiencia. Me siento como una persona nueva y esta es una nueva oportunidad. Tengo mucha hambre y fuego interior, aquí quiero demostrar de qué estoy hecho”.

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Sobre lo que ha visto en estos primeros contactos con el Porto, Gimenez comentó: “El espíritu de equipo es algo que me impresiona mucho. Tengo un lema: jugar siempre con la llama encendida. Así es como veo al Porto. Como una familia, como un equipo que siempre entrena y juega con la llama encendida. Desde la primera conversación que tuve con excompañeros que juegan aquí en el FC Porto, todos me dijeron que el equipo es una familia y que a la gente le gusta que los jugadores lo den todo en el campo, incluso más allá de marcar goles. Quiero darlo todo por el FC Porto, lo dejaré todo en el campo y quiero aprovechar esta gran oportunidad que tengo.”

“Es una etapa que aportará mucho a mi trayectoria. Realmente quiero crear una gran química con el equipo y la afición para seguir creciendo y ganando más títulos. Es genial estar aquí”, agregó.

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Así describió el delantero su estilo de juego: “Mi principal virtud es marcar goles. Disfruto mucho la sensación de permitir que los aficionados celebren los goles, me centro mucho en eso. Además, soy un jugador rápido y potente al que le gusta explotar los espacios a la espalda de la defensa”.

“Siento que puedo aportar una mezcla de garra mexicana y argentina al Porto. Es algo con lo que me identifico, juego con esa pasión y quiero contagiar a mis compañeros con ella. Sé que el Porto también la tiene, así que depende de mí aportar aún más y traer mucho amor y cariño. Como dije, quiero ser un hermano para mis compañeros y para toda la familia Porto”, concluyó Santiago.

Gimenez recupera su número de Cruz Azul

Santiago Gimenez lució el dorsal 29 con el Porto, recuperando el número con el que logró ser campeón con Cruz Azul y convertirse en el máximo goleador mexicano en la Eredivisie.

El delantero mexicano tuvo la 7 en el Milan, pero las lesiones le limitaron a 7 goles en 37 partidos, con solo un tanto en la temporada 25/26. Con la Máquina, anotó 21 goles en 105 partidos, mientras que sumó 65 en 105 con el Feyenoord.

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