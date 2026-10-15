Los Milwaukee Brewers, a un juego de volver a su segunda Serie Mundial; ¡no llegan desde 1982!

Milwaukee quedó a una victoria de regresar al Clásico de Otoño tras vencer a Dodgers con tres cuadrangulares

Brewers se puso 3-0 en la NLCS | Kiyoshi Mio-Imagn Images

Milwaukee Brewers quedó a 27 outs de disputar la segunda Serie Mundial de su historia. Con tres cuadrangulares y una reacción de tres carreras en la séptima entrada, los Cerveceros derrotaron 6-2 a Los Angeles Dodgers este miércoles 14 de octubre en el Dodger Stadium y tomaron ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026. El equipo de Pat Murphy está a un triunfo de terminar una ausencia que se prolonga desde 1982, cuando disputó por única vez el Clásico de Otoño.

Jackson Chourio, Jake Bauers y Garrett Mitchell encabezaron la ofensiva decisiva, después de que Will Smith había colocado a los Dodgers al frente con un doblete productor de dos carreras. El encuentro terminó con nueve imparables de Milwaukee frente a cinco de Los Ángeles, cuya ofensiva volvió a quedarse corta pese al esfuerzo de su abridor Blake Snell. Los actuales bicampeones ya no tienen margen de error si pretenden mantener vivo el sueño del tricampeonato.

Milwaukee tomó la iniciativa desde la primera entrada gracias a Jackson Chourio, quien conectó su segundo cuadrangular de esta postemporada con un batazo solitario hacia el jardín entre derecho y central. El venezolano puso el 1-0 ante Blake Snell y dio tranquilidad al equipo visitante. El zurdo de Los Ángeles reaccionó con tres ponches consecutivos a Brice Turang, William Contreras y Andrew Vaughn, pero no pudo borrar la ventaja que dejó el primer turno ofensivo.

Robert Gasser sostuvo esa diferencia con cinco entradas sin permitir carreras, en las que aceptó tres imparables, otorgó un pasaporte y recetó tres ponches. El abridor de los Brewers mantuvo a raya a figuras como Mookie Betts y Freddie Freeman, mientras Snell también respondió desde el montículo. El estadounidense llegó a nueve ponches y mantuvo el partido cerrado durante seis innings, antes de que el desenlace cambiara por completo con el movimiento de los relevistas.

Los Dodgers encontraron su oportunidad en la parte baja del sexto episodio, cuando Abner Uribe sustituyó a Gasser y concedió tres bases por bolas consecutivas a Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Shohei Ohtani. Con casa llena y un out, Will Smith conectó un doblete al jardín central que impulsó a Hernández y Tucker, para colocar el marcador 2-1 en favor de Los Ángeles. Fue la primera ocasión en la noche en que los locales tomaron el control de la pizarra.

La remontada, sin embargo, quedó incompleta: los angelinos no consiguieron ampliar la ventaja, a pesar de que Ohtani llegó a tercera base y Smith permaneció en posición de anotar. Enrique Hernández se ponchó tirándole y Tommy Edman cayó con el tercer strike cantado, lo que cerró el sexto inning. Milwaukee salió del episodio con apenas una carrera de desventaja, un margen que terminó por ser determinante cuando sus bateadores volvieron a enfrentar a Snell.

Jake Bauers y Garrett Mitchell: los jonrones que cambiaron el Juego 3

La séptima entrada cambió el destino del partido y, posiblemente, de toda la serie. Andrew Vaughn consiguió una base por bolas y Christian Yelich entró como corredor emergente. Acto seguido, Jake Bauers castigó a Blake Snell con un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho, su primero de los playoffs, para devolverle a Milwaukee la ventaja de 3-2. El batazo silenció al Dodger Stadium apenas unos minutos después de que Smith había ilusionado a la afición local.

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Garrett Mitchell aumentó el daño con otro jonrón solitario, ahora hacia el jardín entre derecho y central, para colocar el 4-2 a favor de Milwaukee en el mismo episodio. Los dos vuelacercas obligaron a Dave Roberts a retirar a Snell, quien cerró su actuación con nueve ponches, cuatro hits y cuatro carreras permitidas en seis entradas oficiales. Evan Phillips tomó la pelota y la defensiva angelina cerró la amenaza con una doble matanza sin asistencia de Freddie Freeman, pero el marcador ya favorecía a los Cerveceros.

Milwaukee no volvió a perder el control y agregó carreras de seguridad en las dos entradas siguientes. En la octava, Brice Turang anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski, que también permitió el avance de William Contreras a segunda base. En la novena, Cooper Pratt llegó al plato con un sencillo productor de Joey Ortiz hacia el jardín izquierdo, para establecer el definitivo 6-2. El propio Pratt terminó el juego con tres hits en cuatro turnos, una aportación importante en el ataque visitante.

El bullpen de los Brewers también respondió después del tropiezo de Uribe. DL Hall se acreditó el triunfo tras dos entradas y un tercio sin permitir carreras, mientras Trevor Megill trabajó los últimos cuatro outs para apuntarse su cuarto salvamento de esta postemporada. El cierre llegó con una línea de Enrique Hernández, un ponche a Tommy Edman y otro a Mookie Betts, quien entregó el out 27 tras un foul tip. Milwaukee terminó con tres jonrones y Los Ángeles se quedó sin cuadrangulares en el encuentro.

¿Desde cuándo no llegan los Milwaukee Brewers a una Serie Mundial?

La única aparición de los Brewers en la Serie Mundial ocurrió en 1982, hace 44 años. En aquella temporada, Milwaukee todavía pertenecía a la Liga Americana y consiguió el campeonato de ese circuito antes de enfrentarse a St. Louis Cardinals. La serie llegó hasta el séptimo juego, pero los Cardinals se impusieron 4-3 en la eliminatoria y dejaron a los Cerveceros sin título. Desde su llegada a la Liga Nacional en 1998, Milwaukee nunca ha conquistado el banderín de ese circuito.

El reto de 2026 también tiene un componente de revancha. En la Serie de Campeonato de 2025, los Dodgers barrieron 4-0 a Milwaukee antes de conquistar su segundo título consecutivo de Grandes Ligas. Un año después, los Brewers dominan 3-0 la misma eliminatoria y están a una victoria de invertir la historia. Para Los Ángeles el panorama es extremo: necesita ganar cuatro partidos consecutivos. En toda la historia de las series de postemporada al mejor de siete, solo los Boston Red Sox de 2004 remontaron un 0-3.

¿Cuándo es el Juego 4 Brewers vs Dodgers y qué necesitan para avanzar?

El Juego 4 se disputará el jueves 15 de octubre de 2026, a las 18:00 horas del centro de México, en el Dodger Stadium. Grandes Ligas adelantó el encuentro una hora con respecto al horario original. Una victoria más le daría a Milwaukee su segundo boleto histórico a la Serie Mundial y el primero como campeón de la Liga Nacional; los Dodgers, por su parte, deberán ganar ese juego y los tres siguientes para seguir en la pelea. Los Cerveceros tienen su primera oportunidad de terminar con 44 años de espera ante el vigente bicampeón.