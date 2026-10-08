Henry Martín levanta la mano para volver a la Selección Mexicana

El capitán del América habla en exclusiva para Claro Sports en W Radio sobre el calvario de las lesiones de la temporada anterior

Henry Martín pensó en dejar el fútbol hace un año y estuvo a nada de tomar la decisión de dejar las canchas. El capitán del América, en entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, aseguró que vivió el peor momento de su carrera por las lesiones, pero que salió reforzado por lo vivido y quiere más, no solo con su club, sino con la Selección Mexicana.

“Lo único que me sostuvo fue mi familia y que todavía tenía contrato en América. Eso fue lo único que me sostuvo para seguir intentando y luchando. Anímica, mental y físicamente estaba destruido. Me costó levantarme esta segunda vez”, aseguró Henry.

El delantero aseguró que vivió momentos malos, sobre todo en etapas en las que no llegaba el gol, pero nada como este calvario de las lesiones: “Sufrí antes cuando no caían los goles, fallaba las jugadas más claras, pero en esta ocasión fue más difícil porque era luchar contra mi cuerpo. Es muy difícil. Es mucho trabajo mental, de seguir luchando e insistiendo, no darte por vencido porque ni yo mismo podía entender qué me estaba pasando“, agregó el delantero.

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El golpe que significó no jugar el Mundial 2026 en casa

Parte de las razones por las que Henry decidió seguir en el América hace par de años, pese a tener ofertas del extranjero, fue para jugar en el Mundial en el que México iba a ser sede, pero las lesiones se lo impidieron.

“Uno de mis sueños era ir al Mundial pasado, pero por diversas razones, sobre todo por las lesiones, no podía ni levantar la mano de estar. Eso me dolió mucho porque una de las decisiones de haberme quedado era estar activo para pelear un puesto en el Mundial. No haberlo conseguido me dolió mucho, pero con América es un sueño estar acá y quisiera estar muchos años. Me perdí un año y quisiera ‘ganar’ ese año para dar alegrías. Me siento mejor física, anímica y mentalmente. Los goles irán cayendo cuando tengan que caer”.

Si bien se quedó sin ir a su segundo Mundial, Henry no ha terminado su ciclo con la Selección Mexicana: “Es muy difícil decirle que no a la Selección. Mientras uno se sienta bien físicamente, que pueda competir, siempre voy a levantar la mano. Lo más lindo de ser deportista es representar a tu país. Por más que puedas representar a tu club, lo más emocionante es ir, dar la cara por tu país. Es lo más hermoso para un deportista y siempre vas a querer estar, aportando desde donde se pueda. Yo siempre voy a estar disponible si se me requiere. Si no, también me toca apoyar. Por más que me dolió no haber estado para competir en el Mundial, estuve presente apoyando como un aficionado más. Amo al país, a México, a la Selección, y quiero que le vaya bien en ese sentido”.

El gran momento goleador de Henry Martín

Con las lesiones en el pasado, Henry está promediando una participación de gol en el torneo. Acumula seis goles y dos asistencias en ocho partidos disputado del Apertura 2026, cifras que podrían llamar la atención a Rafa Márquez, ya que los delanteros de la Selección Mexicana quedaron a deber en la última Fecha FIFA, ya que Hormiga González, Santiago Gimenez y Germán Berterame no pudieron anotar en los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.