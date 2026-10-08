Henry Martín sí rechazó una mega oferta de Arabia; solo piensa en renovar y retirarse en América

El capitán azulcrema reconoce pláticas para renovar y afirma que su prioridad son los goles y continuar con la escuadra azulcrema

Henry Martín reveló que rechazó una importante oferta del fútbol de Arabia Saudita porque su intención siempre ha sido permanecer en el América, equipo en el que desea retirarse como futbolista profesional. Durante una entrevista en el programa de Claro Sports en W Radio, el delantero y capitán azulcrema reconoció que ya existen conversaciones para renovar su contrato, que vence en diciembre de 2026, aunque aseguró que no le preocupan las cifras económicas ni la duración de un posible nuevo acuerdo. Después de atravesar un periodo complicado por las lesiones, el atacante mexicano tiene como prioridad recuperar el tiempo perdido, volver a marcar goles y seguir conquistando títulos con las Águilas, institución que considera su casa y de la que no contempla marcharse.

La incertidumbre contractual no ha modificado la postura del atacante sobre su futuro profesional. Por el contrario, reiteró que quiere seguir conquistando títulos, ampliar su legado y retirarse vestido de azulcrema, porque considera al América su casa. Sin embargo, su deseo de permanecer en Coapa todavía depende de que ambas partes alcancen un acuerdo.

Las declaraciones del delantero llegan después de un periodo marcado por problemas físicos que afectaron su actividad y sus aspiraciones con la selección mexicana. Henry reconoció que perdió prácticamente un año de fútbol por las lesiones y que quedarse fuera del Mundial 2026 fue uno de los momentos que más le dolieron. Ahora, con su regreso a la competencia, busca que sus actuaciones sean el principal argumento para conseguir su renovación con las Águilas.

Henry Martín revela ofertas para salir del América y explica por qué quiere retirarse en el club

Respecto a las posibilidades que tuvo para continuar su carrera en otra institución, Henry reconoció que existieron propuestas, la más grande fue la de Arabia Saudita pero aseguró que su prioridad siempre fue permanecer en Coapa: “Sí hubo esa oferta. Tuve ofertas de salir, pero en mi cabeza nunca estuvo irme”, sostuvo, sin revelar los clubes involucrados. Posteriormente, explicó sus motivos: “En mi cabeza siempre fue ganar más con este escudo, hacer mi legado más grande. Tengo mucha hambre de ganar más triunfos”.

El atacante también recordó cómo las lesiones afectaron su intención de disputar una segunda Copa del Mundo con México: “Me perdí un año de fútbol por tantas lesiones. Uno de mis sueños era ir al Mundial pasado”, declaró. Después agregó: “Por diversas razones, sobre todo por las lesiones, no podía ni levantar la mano de estar. Eso me dolió mucho porque una de las decisiones de haberme quedado era estar activo para pelear un puesto en el Mundial. No haberlo conseguido me dolió mucho”.

Al hablar sobre la posibilidad de terminar su carrera profesional en otra institución, el futbolista expresó su deseo de permanecer con las Águilas: “Realmente aquí yo me quiero retirar en América. Siempre lo he dicho: la siento como mi casa, es mi sueño estar acá”, aseguró. También recordó los éxitos compartidos con el club: “Hemos conseguido muchas cosas juntos. No me visualizo todavía representando otro equipo, no me veo con otra camiseta”. Su intención es continuar una etapa que comenzó en 2018 y que lo llevó a convertirse en capitán del conjunto azulcrema.

Sin embargo, Henry reconoció que permanecer en el América también implica convivir con las exigencias de la institución y los cuestionamientos hacia su rendimiento: “Es difícil estar aquí, de verdad. Es muy difícil aguantar la presión, es muy difícil aguantar las críticas”, manifestó. El delantero también habló sobre el contraste que existe cuando llegan los resultados: “Te hablo de lo negativo, pero cuando las cosas salen bien también es muy bonito estar acá. Son unas por otras. Hay que saber y tener la cabeza muy fuerte para poder sostenerse aquí”.

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¿Henry Martín renovará con América? Confirma pláticas y rechaza hablar de cifras

Al referirse a su renovación, Martín confirmó los acercamientos con el club, aunque señaló que las condiciones contractuales no son su preocupación principal: “Sí hay pláticas, pero creo que lo más importante ahorita, al menos para mí, es enfocarme en jugar, porque me perdí mucho tiempo sin jugar. Lo que más quiero ahora es jugar. No me interesan números, no me interesan años de contrato, me interesa hacer las cosas bien”, explicó el delantero mexicano.

El futbolista también describió lo que representa volver a competir después de sus constantes ausencias: “Estoy disfrutando nuevamente el poder jugar, el poder estar dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos y poder competir en los partidos”, expresó. Su intención es aprovechar esta etapa para recuperar regularidad, participar en los encuentros y mantener una continuidad que no pudo sostener durante buena parte de las últimas temporadas.

Aunque reconoce que su vínculo laboral está cerca de terminar, el atacante descartó sentirse presionado por la falta de un acuerdo definitivo: “Eso en su momento va a llegar. No me desespero, sé que me queda de aquí a diciembre nada más”, aseguró. También explicó: “Para mí es una motivación meter más goles, seguir sumando, seguir luchando, porque eso va a ayudar también al contrato, por supuesto. Pero mi foco es los goles, la cancha y que el equipo gane”.

Las palabras de Martín llegan después de una actuación que lo devolvió al protagonismo ofensivo del conjunto azulcrema. El delantero marcó tres goles en la victoria por 4-2 sobre Necaxa, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026, consiguiendo un nuevo triplete con la camiseta americanista. Tras las lesiones que limitaron su presencia en el terreno de juego, el capitán busca mantener esa producción goleadora y recuperar la continuidad necesaria para seguir compitiendo dentro del equipo.

Finalmente, el delantero insistió en que su principal objetivo es recuperar el tiempo que estuvo fuera de las canchas y continuar aportando al club: “Con América es un sueño estar acá y quisiera estar muchos años. Me perdí un año y quisiera ‘ganar’ ese año para dar alegrías”, señaló. También aseguró que se encuentra mejor en todos los aspectos: “Me siento mejor física, anímica y mentalmente. Los goles irán cayendo cuando tengan que caer”.