¿Qué resultados necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026? Todas las probabilidades

Los universitarios necesitan ganar sus dos últimos encuentros, así como una combinación de varios resultados

¿Qué resultados necesita Pumas para calificar? | Claro Sports.

La pelea por los últimos boletos a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX entra en su etapa definitiva y Pumas todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los cuartos de final. Sin embargo, los universitarios deberán aprovechar sus últimos dos compromisos del calendario y prestar atención a lo que suceda con Monterrey, León, Tijuana y Querétaro.

Después de los resultados del viernes 6 de noviembre, el conjunto de la UNAM ocupa el décimo puesto de la tabla general con 20 puntos, a dos unidades del León, que tiene el último boleto a la Liguilla. La derrota de Tijuana por 1-0 frente a Necaxa permitió que los universitarios conservaran opciones de superar a los Xolos, que permanecen con 22 unidades.

El calendario coloca a Pumas frente a dos rivales que pueden definir su futuro. Primero recibirá al América este sábado 7 de noviembre y después enfrentará a Monterrey el 21 de noviembre, en la jornada 17. La existencia de un partido pendiente entre Rayados y Querétaro agrega otra variable a la disputa por los ocho puestos disponibles.

¿Los Pumas pueden clasificar a la Liguilla de la Liga MX 2026 solo dependiendo de ellos?

No tienen completamente asegurada la clasificación por sus propios resultados, aunque ganar sus últimos dos encuentros los colocaría en una posición favorable. Pumas puede alcanzar un máximo de 26 puntos si derrota al América y a Monterrey, pero existe una combinación de resultados que podría obligarlo a disputar el octavo lugar por diferencia de goles.

Actualmente, los universitarios están detrás de Tijuana y León, ambos con 22 puntos, y Monterrey, con 21. Además, Querétaro suma 20 unidades y todavía tiene tres partidos por disputar. Por lo tanto, la diferencia de goles y los enfrentamientos entre estos aspirantes también pueden modificar el orden de la clasificación.

¿Qué resultados necesita Pumas para clasificar a la fiesta grande del Apertura 2026 en las últimas jornadas?

Para saber los resultados que Pumas necesita para clasificar a Liguilla debemos de ir jornada por jornada. Si Pumas gana al América en la fecha 16 alcanzaría 23 unidades, por lo que, para mantenerse entre los ocho primeros necesita:

León (22 pts) pierda ante Chivas, Monterrey (21 pts) caiga frente a Toluca

León (25 pts) gane ante Chivas y Monterrey (21 pts) pierda ante Toluca.

León (22 pts) pierda ante Chivas y Monterrey (24 pts) gane al Toluca

Cuando se mete Gallos Blancos de Querétaro a la ecuación, todo se modifica ya que tienen los mismos puntos que Pumas, pero una peor diferencia de goles (-2 para los universitarios y -3 para los queretanos). Para la fecha 16, recibirán a Puebla el domingo 8 de noviembre. Si ganan, también alcanzarán 23 unidades y podrían superar a Pumas por diferencia de goles (dependiendo los resultados del Clásico Capitalino y del propio duelo entre Querétaro y Puebla). El mejor resultado para Pumas es que Gallos empate o pierda ante los camoteros.

El partido pendiente entre Monterrey y Querétaro puede cambiar la clasificación

Ahora viene una ramificación. El sábado 14 de noviembre, a las 17:00 horas, Querétaro recibirá a Monterrey en el Estadio Corregidora, para disputar su compromiso pendiente de la jornada 7. Este encuentro, que cambió de fecha por la participación de Rayados en la Leagues Cup, será determinante para el panorama del conjunto universitario.

Si Monterrey pierde ante Toluca se quedará con 21 puntos. A partir de esa condición, aparecen tres posibilidades para su duelo pendiente contra Querétaro:

Victoria de Monterrey: Rayados llegaría a 24 puntos y Pumas podría superarlo con una victoria en su partido de la jornada 17.

Rayados llegaría a 24 puntos y Pumas podría superarlo con una victoria en su partido de la jornada 17. Empate: Monterrey alcanzaría 22 unidades y quedaría abajo de Pumas para su partido de la fecha 17

Monterrey alcanzaría 22 unidades y quedaría abajo de Pumas para su partido de la fecha 17 Victoria de Querétaro: Monterrey permanecería con 21 puntos y quedaría dos puntos abajo de Pumas para su compromiso de la jornada 17.

Si Monterrey empata ante Toluca llegaría a 22 puntos. A partir de este resultado, aparecen tres posibilidades para su duelo pendiente contra Querétaro:

Victoria de Monterrey: Rayados llegará a 25 puntos y Pumas podría superarlo con una victoria en su partido de la jornada 17.

Rayados llegará a 25 puntos y Pumas podría superarlo con una victoria en su partido de la jornada 17. Empate: Monterrey alcanzará 23 unidades y llegaría empatado en puntos con Pumas para su último juego de la temporada.

Monterrey alcanzará 23 unidades y llegaría empatado en puntos con Pumas para su último juego de la temporada. Victoria de Querétaro: Monterrey permanecerá con 22 puntos y Pumas estaría un punto arriba para su último juego donde se disputarían el pase a la Liguilla.

Si Monterrey gana ante Toluca alcanzaría 24 puntos. A partir de esto, aparecen tres escenarios más para su duelo pendiente contra Gallos:

Victoria de Monterrey: Rayados llegaría a 27 puntos y Pumas ya no podría superarlo.

Rayados llegaría a 27 puntos y Pumas ya no podría superarlo. Empate: Monterrey alcanzaría 25 unidades y quedaría arriba de Pumas por dos puntos para su partido de la fecha 17

Monterrey alcanzaría 25 unidades y quedaría arriba de Pumas por dos puntos para su partido de la fecha 17 Victoria de Querétaro: Monterrey permanecería con 24 puntos y quedaría un punto arriba de Pumas para su compromiso de la jornada 17.

Pero, Querétaro también está en busca de la clasificación así que también lo tenemos que tomar en cuenta pero, sobre todo, los goles que pueda conseguir.

Si Gallos vence a Puebla en su partido de la jornada 16 alcanzaría 23 unidades y los siguientes escenarios para el encuentro contra Rayados:

Victoria de Querétaro: Gallos llegaría a 26 unidades con lo que obligaría a Pumas a ganarle a Monterrey en la última fecha y esperar la diferencia de goles.

Gallos llegaría a 26 unidades con lo que obligaría a Pumas a ganarle a Monterrey en la última fecha y esperar la diferencia de goles. Empate de Querétaro: Gallos alcanzaría 24 unidades, cantidad que también superaría a Pumas por lo que los universitarios tendrían que ganarle a Rayados.

Gallos alcanzaría 24 unidades, cantidad que también superaría a Pumas por lo que los universitarios tendrían que ganarle a Rayados. Derrota de Querétaro: Gallos se quedaría en 23 unidades con lo que igualarían a Pumas y todo se definiría en la jornada 17.

Si Gallos empata con Puebla en la jornada 16 llegaría a 21 unidades lo que generaría los siguientes escenarios contra Rayados:

Victoria de Querétaro: Gallos llegaría a 24 unidades con lo que obligaría a Pumas a ganarle a Monterrey en la última fecha.

Gallos llegaría a 24 unidades con lo que obligaría a Pumas a ganarle a Monterrey en la última fecha. Empate de Querétaro: Gallos alcanzaría 22 unidades con lo que quedaría por debajo de Pumas.

Gallos alcanzaría 22 unidades con lo que quedaría por debajo de Pumas. Derrota de Querétaro: Gallos se quedaría en 21 unidades con lo que quedaría por debajo de Pumas.

Si Gallos pierde contra Puebla en la jornada 16 se quedaría con 20 unidades generando las siguientes opciones contra Rayados:

Victoria de Querétaro: Gallos llegaría a 23 unidades con lo que mantendría opciones de clasificación para la jornada 17.

Gallos llegaría a 23 unidades con lo que mantendría opciones de clasificación para la jornada 17. Empate de Querétaro: Gallos alcanzaría 21 unidades complicándose la clasificación para la jornada 17.

Gallos alcanzaría 21 unidades complicándose la clasificación para la jornada 17. Derrota de Querétaro: Gallos se quedaría en 20 unidades con lo que casi quedaría eliminado del Apertura 2026.

¿Hay repechaje en el Apertura 2026?

No. El Apertura 2026 de la Liga MX no contempla repechaje ni Play In. Solamente los primeros ocho equipos de la tabla general al término de las 17 jornadas avanzarán directamente a los cuartos de final. Los clubes ubicados del noveno al decimoctavo puesto quedarán eliminados.

La Liguilla comenzará el 25 de noviembre de 2026, con las eliminatorias entre el primero y octavo, segundo y séptimo, tercero y sexto, además del cuarto contra el quinto. La ausencia de una fase de reclasificación obliga a Pumas a terminar dentro de los ocho lugares disponibles, sin una segunda oportunidad para disputar el campeonato.

¿Qué criterios de desempate hay para clasificar a Liguilla en caso de terminar con números idénticos?

Si dos o más clubes terminan la fase regular del Apertura 2026 con la misma cantidad de puntos, el primer criterio para definir sus posiciones será la diferencia de goles, que se calcula al restar los tantos recibidos de los anotados durante el campeonato.

De acuerdo con los criterios del reglamento de competencia de la temporada 2026-27, el orden de desempate es el siguiente:

Orden Criterio 1 Mejor diferencia de goles 2 Mayor cantidad de goles anotados 3 Mayor cantidad de goles como visitante, con el ajuste reglamentario si hay distinto número de visitas 4 Menor puntuación en la tabla Fair Play 5 Mejor posición en la tabla de cociente 6 Sorteo

Pumas registra actualmente una diferencia de -2 goles, mientras que Monterrey tiene +5, León +2, Tijuana +3 y Querétaro -3. Por ello, los marcadores de sus últimos compromisos podrían resultar tan importantes como las unidades obtenidas, principalmente si el octavo puesto se define entre dos o más equipos con la misma puntuación.

La combinación de las jornadas 16 y 17, junto con el encuentro pendiente entre Monterrey y Querétaro, determinará si Pumas consigue avanzar a la Liguilla o termina su participación en la fase regular del Apertura 2026.