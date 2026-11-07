¿Qué resultados necesita Monterrey para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026? Aún está en sus manos

Rayados ocupa el noveno lugar con 21 puntos, pero tiene tres partidos por disputar y podría aprovechar su juego pendiente ante Querétaro para superar a sus rivales directos

Rayados tiene el futuro en sus manos | Claro Sports

Rayados de Monterrey llega a la recta final del Apertura 2026 fuera de los puestos de Liguilla, pero todavía depende de sus propios resultados para buscar la clasificación. El equipo dirigido por Matías Almeyda ocupa la novena posición con 21 puntos después de 14 partidos, apenas una unidad por debajo de León y Tijuana, clubes que se encuentran en el octavo y séptimo lugar, respectivamente. Sin embargo, los regiomontanos cuentan con una ventaja: tienen tres compromisos pendientes para intentar modificar su posición en la tabla general.

La situación de Monterrey cobra relevancia porque León suma 22 puntos en 15 partidos, mientras que Tijuana registra las mismas unidades después de 16 encuentros. Esto significa que los Rayados todavía tienen más puntos disponibles que sus competidores directos por la clasificación. Su calendario contempla una visita a Toluca este sábado 7 de noviembre, el partido pendiente ante Querétaro del sábado 14 y el cierre de la fase regular contra Pumas el 21 de noviembre.

¿Qué necesitan los Rayados de Monterrey para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Monterrey necesita terminar entre los primeros ocho lugares de la tabla general, debido a que el Apertura 2026 no contempla Play-In y los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los cuartos de final. Con 21 puntos y nueve unidades todavía disponibles, los dirigidos por Matías Almeyda pueden alcanzar un máximo de 30 puntos si ganan sus tres partidos restantes.

El panorama ofrece distintas posibilidades. Con tres triunfos, Rayados llegaría a 30 unidades y superaría los máximos de 28 puntos de León y 25 de Tijuana, por lo que sus posibilidades de clasificación aumentarían considerablemente. Con dos victorias alcanzaría 27 puntos, una cifra suficiente para terminar por encima de Tijuana, aunque todavía podría quedar detrás de León si los Esmeraldas ganan sus dos encuentros restantes. En cambio, con una sola victoria y dos derrotas sumaría 24 unidades, por lo que necesitaría una combinación de resultados favorable en la tabla.

La diferencia de goles también podría convertirse en un factor para definir el último boleto a la Liguilla, especialmente si Monterrey termina empatado en puntos con alguno de sus competidores. Por ello, el objetivo de Rayados no solamente será ganar, sino conseguir la mayor cantidad posible de unidades para evitar depender de otros equipos durante las últimas jornadas.

¿Cuándo juega Monterrey el partido pendiente de la jornada 7 y cómo le puede ayudar rumbo a Liguilla?

El partido pendiente entre Querétaro y Monterrey se disputará el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora. El encuentro corresponde a la jornada 7 del Apertura 2026 y fue reprogramado debido a la participación de Rayados en la Leagues Cup. Esta situación permitirá al conjunto regiomontano disputar un compromiso adicional durante el periodo en el que varios de sus rivales ya habrán completado prácticamente toda la fase regular.

La importancia del enfrentamiento radica en que una victoria frente a Querétaro representaría tres puntos que podrían colocar a Monterrey dentro de los primeros ocho lugares, dependiendo de lo que ocurra previamente contra Toluca y de los resultados de León y los demás equipos involucrados. Después de este compromiso, Rayados cerrará la temporada regular el sábado 21 de noviembre, cuando visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Rayados podría alcanzar la cima del torneo Apertura 2026 y terminar como superlíder?

Aunque Monterrey todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el primer lugar, el superliderato luce mucho más complicado que la clasificación a la Liguilla. América, Chivas y Cruz Azul cuentan con 29 puntos y todavía tienen dos encuentros por disputar, lo que significa que cualquiera de los tres podría finalizar la fase regular con un máximo de 35 unidades.

En contraste, Rayados solamente puede llegar a 30 puntos, por lo que necesitaría ganar sus tres compromisos y esperar que América, Chivas y Cruz Azul sumen como máximo una unidad cada uno en sus respectivos partidos. Además, tendría que superar a cualquier otro equipo que pudiera finalizar con una mejor cosecha o ganarle el desempate a los clubes que terminaran con 30 puntos. Por esta razón, la prioridad del equipo regiomontano es asegurar su presencia entre los ocho clasificados antes que aspirar al liderato general.

¿Qué criterios de desempate hay para clasificar a Liguilla en caso de terminar con números idénticos?

Si dos o más equipos terminan la fase regular del Apertura 2026 con la misma cantidad de puntos, la Liga MX establece criterios de desempate para determinar su posición definitiva en la tabla general. El primero es la diferencia de goles, que resulta de restar las anotaciones recibidas a las convertidas durante las 17 jornadas. Si persiste la igualdad, se consideran otros indicadores estadísticos y disciplinarios establecidos en el reglamento.

Entre los criterios de la temporada 2026-27 se encuentran la mayor cantidad de goles anotados, los goles conseguidos como visitante, la tabla Fair Play y la posición en la tabla de cociente, antes de recurrir a un sorteo si todos los indicadores anteriores mantienen el empate. Estos factores podrían resultar determinantes si Monterrey, León u otro de los aspirantes termina la temporada con la misma cantidad de unidades. Por ello, la diferencia de goles también será relevante para los Rayados durante sus tres compromisos restantes.

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