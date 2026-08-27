América vs Columbus Crew, en vivo cuartos de final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido hoy 26 agosto
Las Águilas quieren volar hacia las semifinales del torneo binacional pero antes deberán vencer al equipo de Columbus
América vs Columbus Crew: ¿Cómo llegan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
América y Columbus Crew llegan invictos a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, aunque con panoramas diferentes en sus respectivas competencias nacionales. El partido se disputará a eliminación directa en el Dignity Health Sports Park, donde ambos clubes buscarán avanzar a la siguiente ronda del torneo entre la Liga MX y la MLS.
El conjunto azulcrema llega con una racha positiva bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. América es líder del Apertura 2026 con 13 puntos de 15 posibles y acumula ocho partidos oficiales sin derrota, con seis victorias y dos empates. Su último compromiso terminó con triunfo de 1-2 ante Bravos de Juárez, encuentro en el que Henry Martín marcó un doblete y alcanzó los 120 goles con la institución.
En la Leagues Cup, Las Águilas sumaron siete unidades durante la fase inicial después de vencer 3-1 a San Diego FC, superar 3-1 a Portland Timbers y empatar 1-1 con Austin FC, al que derrotaron en la tanda de penales. Ahora intentarán mantener el dominio de los equipos mexicanos en los cuartos de final, luego de que Rayados y León eliminaran a Chicago Fire y Real Salt Lake.
Del otro lado, Columbus Crew llega con una dinámica diferente en la MLS, donde se encuentra lejos de los puestos de clasificación a playoffs, pero encontró en la Leagues Cup una oportunidad para competir por un título. El equipo dirigido por Laurent Courtois avanzó tras eliminar a tres clubes mexicanos: Atlas, Pachuca y Pumas.
El conjunto estadounidense buscará aprovechar su localía administrativa y su recorrido ante rivales de la Liga MX para dar otro golpe en el torneo. América, en cambio, intentará confirmar su buen momento y conseguir el boleto a las semifinales para mantenerse como uno de los principales candidatos al título.
El historial entre ambos equipos muestra equilibrio en sus enfrentamientos oficiales. Columbus Crew ganó el primer duelo en la Leagues Cup 2023 por marcador de 4-1, mientras que América respondió en la Campeones Cup 2024 con un empate 1-1 en tiempo regular y triunfo por 5-4 en penales. Ahora volverán a encontrarse con un boleto a semifinales en disputa.
Leagues Cup 2026, cuartos de final en vivo: ¿En dónde ver el América vs Columbus Crew y a qué hora juegan?
América y Columbus Crew se enfrentarán este miércoles 26 de agosto por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2026. El duelo de cuartos de final se disputará a partido único en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con ambos equipos buscando mantenerse con vida en el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.
El encuentro comenzará a las 20:45 horas del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal Nueve, Imagen Televisión y Apple TV. Además, en Claro Sports podrás disfrutar del minuto a minuto del América vs Columbus Crew, con las acciones más importantes del partido, goles, estadísticas y análisis del encuentro.
Horarios del América vs Columbus Crew:
México: 20:45 horas.
Centroamérica: 20:45 horas.
Estados Unidos: 22:45 horas ET y 19:45 horas PT.
Colombia: 21:45 horas.
Argentina: 23:45 horas.
¡Águilas y Columbus, por el boleto a semifinales de la Leagues Cup!
América y Columbus Crew se juegan este miércoles 26 de agosto el pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026. El Dignity Health Sports Park será el escenario de una eliminatoria a partido único en la que Las Águilas buscarán prolongar el dominio de la Liga MX en esta ronda, después de las clasificaciones de Rayados y León ante Chicago Fire y Real Salt Lake, respectivamente.
El equipo dirigido por Guillermo Almada llega invicto al compromiso y con resultados tanto en el Apertura 2026 como en la Leagues Cup. América lidera el torneo mexicano con 13 puntos de 15 posibles y acumula ocho encuentros oficiales sin derrota. En la competencia binacional avanzó con siete unidades tras superar a San Diego FC y Portland Timbers, además de empatar con Austin FC antes de imponerse en la tanda de penales.
Columbus Crew también llega sin derrota en la Leagues Cup y con un antecedente que obliga al América a mantenerse atento: en su camino venció a Atlas, Pachuca y Pumas. El historial entre ambos tampoco marca diferencias, con un triunfo por lado y un empate antes de este nuevo enfrentamiento. Bienvenidos al minuto a minuto de América vs Columbus Crew, donde seguiremos todas las acciones en busca del boleto a las semifinales.