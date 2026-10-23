¿Qué está pasando en la NFL? Casi 450 jugadores reportados con lesiones en la temporada 2026

Las bajas de quarterbacks, corredores y jugadores defensivos han obligado a modificar los rosters, estrategias y expectativas de los equipos

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Las lesiones se han convertido en uno de los principales problemas de la temporada 2026 de la NFL, incluso antes de alcanzar la mitad del calendario. A inicios del mes de octubre la cifra de jugadores en el reporte de lesionados alcanzó los 400 tomando en cuenta las 32 franquicias. Las bajas de quarterbacks, corredores y jugadores defensivos han obligado a modificar los rosters, estrategias y expectativas de los equipos, con consecuencias que podrían influir en la lucha por los Playoffs.

Para el 20 de octubre, el registro se ubicó en 437 jugadores con alguna designación médica, de los cuales 302 se encontraban en la reserva de lesionados, en la lista de incapacidad física o en otras listas de reserva. Este panorama mantiene bajo presión a las franquicias, que deben reorganizar sus plantillas y administrar los tiempos de recuperación para afrontar las próximas jornadas de la NFL.

¿Qué equipos de la NFL tienen más jugadores lesionados en 2026?

San Francisco encabeza la clasificación con 22 jugadores señalados y un índice de impacto de 8.21, el más elevado de la liga. Nick Bosa, afectado por molestias de rodilla y pantorrilla, y el profundo Marques Sigle figuran entre sus ausencias relevantes. Los 49ers afrontan así un problema que no puede medirse únicamente por la cantidad de nombres: la pérdida de titulares altera las rotaciones y reduce las alternativas para sostener su rendimiento.

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New England aparece con 21 jugadores en el recuento y New York Giants con 19, mientras que Chargers, Packers, Saints y Eagles presentan 17 cada uno. El efecto también alcanza las finanzas deportivas: los Patriots concentran 86.5 millones de dólares de impacto sobre el tope salarial ligados a jugadores señalados; los Giants, 80.5 millones. No se trata de dinero perdido, sino del valor de los contratos que sigue contando contra el límite salarial aun cuando esos jugadores no están plenamente disponibles.

Sin embargo, tener más lesionados no siempre equivale a sufrir el mayor perjuicio deportivo. Sports Info Solutions calculó, con datos hasta la semana 5, que Chicago Bears dejó de contar con el equivalente a 65 puntos de valor y Washington Commanders con 61. Houston Texans acumuló 81 partidos-jugador perdidos, frente a 54 de Chicago y 50 de Washington. La comparación demuestra por qué la posición, la calidad y el tiempo de ausencia importan tanto como el número de bajas.

Las estrellas que han cambiado el rumbo de sus equipos por lesión

La situación de los New York Giants resume el costo de perder a un quarterback titular. Jaxson Dart sufrió una lesión de rodilla contra Los Angeles Rams en septiembre y quedó descartado para el resto de la temporada regular tras confirmarse que necesitaba una operación. El entrenador John Harbaugh recurrió a Jameis Winston para ocupar su lugar. El equipo no solo perdió a su pasador: tuvo que replantear su ataque y la continuidad de un proyecto diseñado alrededor de Dart.

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Chicago y Washington también han tenido que recurrir a quarterbacks de tercera línea tras los problemas físicos de Caleb Williams y Jayden Daniels. Las lesiones, además, alcanzaron a figuras de otros equipos: Saquon Barkley se perdió dos encuentros con Philadelphia por una molestia en los isquiotibiales, mientras Lamar Jackson estuvo fuera de dos partidos de Baltimore por un problema de tobillo. Cada ausencia obliga a redistribuir jugadas, cargas y responsabilidades, sin que todas impliquen el mismo tiempo de recuperación.

Uno de los casos más preocupantes en la NFL es el de Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles, quien podría perderse el resto de la temporada 2026 tras recibir un diagnóstico de trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales. El problema comenzó con una molestia en la pantorrilla izquierda después de recibir un golpe durante el partido contra Los Angeles Rams, pero los estudios posteriores revelaron la presencia de coágulos sanguíneos que llegaron a sus pulmones. Hurts fue colocado en la lista de lesionados y deberá recibir tratamiento con anticoagulantes, lo que le impide participar en actividades de contacto físico. Aunque su estado clínico es estable y los médicos esperan una recuperación completa, su regreso a los emparrillados permanece sin fecha definida, mientras Philadelphia enfrenta una ausencia que podría extenderse hasta el final de la campaña.

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¿Por qué está pasando esto? Las causas detrás de las lesiones en la NFL 2026

No hay una explicación única para la concentración de lesionados en la NFL. El fútbol americano combina aceleraciones, cambios de dirección y choques repetidos; a ello se suma una temporada regular de 17 encuentros por equipo repartidos en 18 semanas. Esa exposición permanente incrementa las oportunidades de sufrir golpes y molestias, pero la cantidad de nombres en los reportes no demuestra por sí sola que 2026 sea la campaña más peligrosa de la historia.

Las rodillas concentran el principal grupo de problemas en el corte del 20 de octubre: 97 de los 437 jugadores figuraban con esa zona afectada, incluidos 22 casos identificados como lesiones de ligamento cruzado anterior. Después aparecen 44 registros de tobillo y 42 de isquiotibiales, además de 59 lesiones sin detalle público. El tipo de daño es decisivo para calcular las semanas de ausencia: una molestia muscular, un esguince y una rotura ligamentaria requieren tratamientos y plazos diferentes.

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La preparación previa y la recuperación también entran en el análisis. Andrew Egan, preparador físico de Chestnut Hill College consultado por USC Annenberg, señaló que una adaptación insuficiente al esfuerzo durante el receso puede aumentar el riesgo de sobrecarga. El sueño, el descanso y la hidratación forman parte del proceso; una investigación publicada en 2026 asoció la adaptación gradual en pretemporada con 35% menos distensiones de las extremidades inferiores. Son indicios de la importancia de gestionar las cargas, no pruebas de que cada caso se deba a entrenamientos deficientes.

El césped artificial y los partidos de jueves suelen aparecer en el debate, pero la evidencia exige matices. La NFL informó que en 2025 no encontró una diferencia estadísticamente significativa entre superficies artificiales y naturales para cierto grupo de lesiones sin contacto directo que causaron ausencias. Estudios sobre descansos cortos tampoco han demostrado de forma consistente más lesiones en los partidos de jueves. Atribuir el panorama de 2026 exclusivamente al calendario o a las canchas sería una conclusión sin respaldo suficiente.

¿Cómo afectan las lesiones a la temporada 2026 y la carrera por los Playoffs?

El problema también aparece en los registros de los partidos, durante los primeros 47 encuentros de 2026 y contabilizó 174 incidencias médicas, frente a 152 en el periodo equivalente de 2025: un incremento de 14.5%. La muestra incluye jugadores atendidos durante los encuentros y excluye lesiones de entrenamientos o bajas previas.

Las ausencias están cambiando la competencia en posiciones donde un suplente no siempre reproduce las funciones del titular. Los equipos necesitan reorganizar sistemas ofensivos, coberturas defensivas y tiempos de recuperación mientras se acercan las semanas decisivas. La NFL sostuvo que las tasas generales de lesión se mantuvieron estables durante 2025, de modo que todavía falta una comparación completa para determinar si 2026 terminará por encima de otros años. Para los aspirantes a playoffs, el desafío inmediato es recuperar jugadores sin apresurar regresos que puedan incrementar el riesgo de recaída.