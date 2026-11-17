Tijuana y León han recibido a distintas categorías de la Selección Mexicana, aunque ninguno de sus estadios tiene un partido registrado del Tricolor mayor

México tiene historia en estos estadios. Claro Sports

La Selección Mexicana ha recorrido distintos estadios del país a lo largo de las últimas décadas, pero la frecuencia con la que el Tricolor visita cada inmueble es muy diferente. Mientras algunas sedes han recibido partidos internacionales en los últimos años, otras llevan más de una década esperando nuevamente al equipo nacional.

Un recorrido por los registros de la Selección Mexicana permite conocer cuándo fue la última vez que el Tricolor jugó en cada uno de los principales estadios del país, quién fue su rival y cuál fue el resultado.

El listado también revela casos particulares: estadios que fueron utilizados con frecuencia durante eliminatorias mundialistas, inmuebles que dejaron de formar parte de la rotación de sedes y otros que todavía no han recibido un partido de la Selección Mayor.

La última vez que México jugó en cada estadio

El registro permite identificar cuándo, ante quién y con qué resultado jugó México por última vez en cada estadio fuera de los partidos disputados en el Mundial 2026. Estas son las principales sedes y sus antecedentes más recientes.

Estadio Último partido de México Resultado Competencia La Corregidora México vs. Islandia, 25 de febrero de 2026 4-0 Amistoso TSM México vs. Uruguay, 15 de noviembre de 2025 0-0 Amistoso Akron México vs. Ecuador, 14 de octubre de 2025 1-1 Amistoso Nemesio Diez México vs. Honduras, 19 de noviembre de 2024 4-0 Nations League Cuauhtémoc México vs. Valencia, 12 de octubre de 2024 2-2 Amistoso Mazatlán México vs. Guatemala, 7 de junio de 2023 2-0 Amistoso Estadio Azteca México vs. Honduras, 21 de noviembre de 2023 2-0 Nations League Universitario México vs. Costa Rica, 11 de octubre de 2018 3-2 Amistoso Alfonso Lastras México vs. Trinidad y Tobago, 6 de octubre de 2017 3-1 Eliminatoria Mundial Víctor Manuel Reyna México vs. Guatemala, 30 de mayo de 2015 3-0 Amistoso Olímpico Benito Juárez México vs. Venezuela, 12 de octubre de 2010 2-2 Amistoso Jalisco México vs. Uruguay, 25 de octubre de 2005 3-1 Amistoso Carlos González y González México vs. Colombia, 22 de febrero de 2005 1-1 Amistoso Victoria México vs. Dominica, 26 de junio de 2004 8-0 Eliminatoria Mundial Hidalgo México vs. San Vicente y las Granadinas, 5 de octubre de 2004 7-0 Eliminatoria Mundial Tecnológico México vs. San Cristóbal y Nieves, 16 de noviembre de 2004 8-0 Eliminatoria Mundial Luis ‘Pirata’ Fuente México vs. Liberia, 22 de agosto de 2002 5-4 Amistoso Olímpico Universitario de CU México vs. Dundee United, 17 de mayo de 1970 2-0 Amistoso León No hay partido reciente confirmado en el registro — — Caliente No hay partido de la selección mayor confirmado — —

La Corregidora es la sede provincial más reciente

El partido más reciente de México en un estadio fuera de la Ciudad de México, de acuerdo con el registro proporcionado, fue en La Corregidora de Querétaro. El 25 de febrero de 2026, el Tricolor enfrentó a Islandia en un partido amistoso y consiguió una victoria por 4-0.

Ese encuentro coloca al inmueble queretano como la sede provincial más reciente del equipo nacional dentro del registro analizado.

Mapa de estados en los que ha jugado la Selección Mexicana. Claro Sports

Torreón y Guadalajara también recibieron al Tricolor recientemente

Después de Querétaro aparece el TSM Corona de Torreón, donde México se enfrentó a Uruguay el 15 de noviembre de 2025. El partido terminó 0-0, en un encuentro de preparación.

Un mes antes, el 14 de octubre de 2025, el Tricolor había jugado en el Estadio Akron de Zapopan, donde empató 1-1 ante Ecuador.

Toluca y Puebla guardan los últimos partidos de México en 2024

El Nemesio Diez de Toluca recibió a la Selección Mexicana el 19 de noviembre de 2024, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras. México se impuso 4-0 y consiguió revertir la derrota por 2-0 sufrida en el partido de ida.

En Puebla, el Estadio Cuauhtémoc tuvo su último partido de la selección mayor el 12 de octubre de 2024, cuando México enfrentó al Valencia en un amistoso. El encuentro terminó 2-2.

Mazatlán tuvo al Tricolor por última vez en 2023

El Estadio Mazatlán, conocido como El Kraken, recibió por última vez a la Selección Mexicana el 7 de junio de 2023. México derrotó 2-0 a Guatemala en un partido amistoso. Aquel encuentro forma parte de la corta historia del inmueble como sede de la Selección Mayor. Desde entonces, el Tricolor no ha vuelto a disputar un partido en el estadio sinaloense.

El Azteca mantiene una historia diferente

Aunque la atención suele concentrarse en los estadios de provincia, el Estadio Azteca continúa siendo una de las principales sedes históricas de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el registro utilizado para esta nota, el último partido del Tricolor en el inmueble fue el 21 de noviembre de 2023, cuando México derrotó 2-0 a Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El resultado permitió al equipo mexicano remontar la derrota sufrida en el partido de ida y avanzar a las semifinales.

Sin tomar en cuenta los cuatro partidos que disputé en el Mundial, dos de la fase de grupos, uno de 16vos y otro de octavos de final.

Monterrey, San Luis y Tuxtla tienen una larga espera

El Estadio Universitario de Nuevo León recibió por última vez a México el 11 de octubre de 2018, cuando el Tricolor derrotó 3-2 a Costa Rica en un partido amistoso.

En San Luis Potosí, el Alfonso Lastras fue sede del partido entre México y Trinidad y Tobago del 6 de octubre de 2017. El equipo mexicano ganó 3-1 dentro del Hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Mientras tanto, el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez recibió al Tricolor por última vez el 30 de mayo de 2015. México derrotó 3-0 a Guatemala en aquel partido amistoso.

Juárez, Guadalajara, Culiacán y Aguascalientes

La lista también incluye estadios que llevan más de una década sin recibir a la selección mayor. En el Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, México enfrentó a Venezuela el 12 de octubre de 2010 y empató 2-2. El Estadio Jalisco tuvo su último partido del Tricolor el 25 de octubre de 2005, cuando México derrotó 3-1 a Uruguay.

En Culiacán, el Carlos González y González recibió a México el 22 de febrero de 2005. El encuentro terminó 1-1 ante Colombia. En Aguascalientes, el Estadio Victoria tuvo como último antecedente el partido del 26 de junio de 2004, cuando México goleó 8-0 a Dominica en la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Pachuca y Monterrey también conservan registros de eliminatoria

El Estadio Hidalgo recibió a México el 5 de octubre de 2004, cuando el Tricolor goleó 7-0 a San Vicente y las Granadinas en las eliminatorias mundialistas.

En Monterrey, el registro proporcionado identifica al Estadio Tecnológico como la última sede utilizada por la selección mayor antes de la construcción del actual inmueble de Rayados. El 16 de noviembre de 2004, México goleó 8-0 a San Cristóbal y Nieves en la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Posteriormente, el Tecnológico también recibió al Tricolor en otros encuentros, pero el registro señala ese partido como el más reciente en el inmueble.

Veracruz conserva el último partido en el ‘Pirata’ Fuente

El Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, en Boca del Río, tuvo su último partido de la Selección Mexicana mayor el 22 de agosto de 2002. México derrotó 5-4 a Liberia en un partido amistoso que terminó con nueve goles. Desde entonces, el histórico inmueble veracruzano dejó de formar parte de la rotación de sedes del Tricolor.

¿Cuánto tiempo lleva México sin jugar en Ciudad Universitaria?

Uno de los casos más llamativos es el del Estadio Olímpico Universitario. El registro de sedes proporcionado señala como último antecedente el triunfo por 2-0 sobre el Club Dundee United de Escocia en un partido amistoso de preparación previa a la Copa del Mundo de 1970, por lo que la Selección Mayor lleva más de cinco décadas sin jugar en Ciudad Universitaria.

León y Tijuana todavía esperan al Tricolor Mayor

El Estadio León y el Estadio Caliente de Tijuana no han tenido la fortuna de albergar un encuentro del combinado verde aún. El Estadio Caliente de Tijuana y el Estadio León/Nou Camp sí han recibido a Selecciones Mexicanas, aunque en categorías menores. Tijuana albergó tres partidos del Premundial sub 17 de Concacaf 2009 antes de la cancelación del torneo por la contingencia sanitaria, mientras que León fue escenario de partidos decisivos de la sub 20, incluida la conquista del título regional en 2024, además de una semifinal en 2026 y un amistoso de la sub 23 en 2012, previo a los Juegos Olímpicos de Londres.

El Gigante de Acero tendrá su estreno con la Selección Mexicana

El caso más particular de la actualidad es el Gigante de Acero, casa de Rayados. El partido ante Jamaica del 17 de noviembre de 2026 marcará el estreno del Tricolor mayor en el estadio de Monterrey, en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El dato es importante porque el inmueble sí ha recibido otros partidos internacionales y eventos de relevancia, pero eso no significa que la Selección Mexicana mayor haya jugado previamente ahí.

México llegará al Gigante de Acero con la obligación de remontar el 3-2 que Jamaica consiguió en Kingston para avanzar a las semifinales de la Nations League.

Una historia que cambia de estadio en estadio

El recorrido por las sedes muestra cómo ha cambiado la relación entre la Selección Mexicana y los estadios del país. Querétaro, Torreón y Guadalajara son algunas de las sedes que han recibido recientemente al Tricolor, mientras que otros escenarios como Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Culiacán, Aguascalientes y Veracruz acumulan varios años sin albergar un partido de la selección mayor.

En el extremo opuesto aparecen Ciudad Universitaria, León y Tijuana, donde los registros disponibles no permiten establecer un partido reciente de la selección absoluta o, en el caso de Tijuana, no existe un antecedente confirmado.

Y ahora se suma Monterrey: el Gigante de Acero tendrá su primer partido de la Selección Mexicana mayor el 17 de noviembre de 2026, precisamente en una noche decisiva ante Jamaica.

Cada estadio conserva así una parte distinta de la historia del Tricolor: desde el 8-0 sobre Dominica en Aguascalientes hasta el 5-4 sobre Liberia en Veracruz, pasando por el 3-2 ante Costa Rica en Monterrey y el 2-0 sobre Honduras en el Azteca.

Ahora será el turno del Gigante de Acero, que abrirá un nuevo capítulo en la historia de las sedes de la Selección Mexicana.