Rafael Márquez confirma su cuerpo técnico para iniciar el nuevo ciclo de la Selección Mexicana

Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Lorente acompañarán al técnico mexicano durante el proceso rumbo a 2030

Rafa Márquez arma su cuerpo técnico para el nuevo ciclo del Tri | Imago7

La Selección Mexicana comenzó a definir su estructura para el ciclo rumbo al Mundial de 2030. Rafael Márquez, quien asumirá la dirección del equipo nacional después de la Copa del Mundo de 2026, dio a conocer a los integrantes del cuerpo técnico que lo acompañarán durante los próximos cuatro años.

Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma trabajarán como auxiliares técnicos, mientras que Xabier Mancisidor será responsable de los porteros y Pol Lorente continuará como preparador físico. La Federación Mexicana de Fútbol informó que Mikel Arriola, comisionado de la FMF, respaldó la conformación del grupo elegido por Márquez.

¡Cuerpo Técnico, listo! 🫡



Te presentamos a quienes acompañarán a nuestro DT, Rafa Márquez, en la Selección Nacional de México.



¡Bienvenidos! 🙌 pic.twitter.com/nizn70HIqk — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2026

La intención es reunir perfiles con experiencia en diferentes áreas y competiciones. Entre los integrantes existen antecedentes en Premier League, LaLiga, Champions League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie, Copas del Mundo y selecciones nacionales, además de conocimiento previo del entorno del representativo mexicano.

Juan Manuel Lillo se suma como auxiliar de Rafael Márquez

Uno de los nombres que más experiencia aporta al nuevo cuerpo técnico es Juan Manuel Lillo. El entrenador español inició su carrera en los banquillos desde joven y consiguió dos ascensos consecutivos con la UD Salamanca antes de convertirse, a los 29 años, en el técnico de menor edad en dirigir un partido de LaLiga en aquel momento.

Su trayectoria incluye trabajos en España, México, Colombia, Japón, China y Qatar. En el fútbol mexicano estuvo al frente de Dorados de Sinaloa durante la última etapa de Pep Guardiola como jugador profesional.

Años después, Lillo se incorporó al equipo de trabajo de Guardiola en el Manchester City. Durante sus diferentes etapas como auxiliar participó en procesos que terminaron con títulos de Premier League, Copa de la Liga y Community Shield. Ahora trasladará esa experiencia al proyecto de Márquez con la Selección Mexicana.

Andrés Guardado regresa al Tricolor en una nueva función

Andrés Guardado volverá a formar parte de la Selección Mexicana, aunque esta vez desde el banquillo. El exmediocampista disputó cinco Copas del Mundo y acumuló 182 apariciones con el representativo nacional, cifra con la que terminó su carrera como el jugador con más partidos con México.

Guardado y Rafael Márquez compartieron las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Entre ambos acumularon diez participaciones mundialistas y 32 encuentros en la competencia, además de haber portado el gafete de capitán durante diferentes etapas con el Tricolor.

Después de cerrar su carrera como futbolista, Guardado comenzó en 2025 su preparación como entrenador dentro de las categorías juveniles del Betis. Su incorporación al cuerpo técnico representa su primer paso dentro de la estructura de la selección mayor desde su retiro.

Vidal Paloma trabajará en metodología y análisis táctico

Vidal Paloma también será auxiliar de Rafael Márquez. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en áreas relacionadas con la metodología, formación de entrenadores, técnica, táctica y análisis del juego.

Paloma ha participado como instructor en programas internacionales relacionados con la Real Federación Española de Fútbol y el Programa Forward de la FIFA. Además, cuenta con una relación de trabajo previa con Márquez, por lo que será uno de los encargados de trasladar la metodología del entrenador mexicano al trabajo diario del equipo.

Xabier Mancisidor será responsable de los porteros de México

La preparación de los guardametas quedará en manos de Xabier Mancisidor. El español pasó 11 años en la Real Sociedad antes de formar parte de los cuerpos técnicos de Manuel Pellegrini en Real Madrid, Málaga y Manchester City.

Mancisidor llegó al Manchester City en 2013 y permaneció durante 13 temporadas, incluida toda la etapa de Guardiola en el club. Durante ese periodo trabajó con porteros como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega, además de participar en equipos que conquistaron la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes.

Su llegada representa uno de los cambios en la estructura que venía trabajando con la Selección Mexicana durante el anterior proceso mundialista.

Pol Lorente continuará como preparador físico

Pol Lorente será el enlace entre el proceso anterior y la etapa encabezada por Rafael Márquez. El preparador físico llegó a la Selección Mexicana en 2024 como parte del equipo de Javier Aguirre y continuará después del Mundial de 2026.

Lorente comenzó a trabajar con Aguirre en la selección de Egipto en 2018 y posteriormente lo acompañó en Leganés, Monterrey y Mallorca. Su permanencia permitirá mantener parte del conocimiento acumulado sobre los futbolistas, las cargas de trabajo y la dinámica interna del representativo nacional.

Su perfil no se limita a la preparación física, ya que también cuenta con formación como entrenador y participa en la planeación de ejercicios técnicos y trabajo de campo.

¿Cuándo serán los primeros partidos de Rafael Márquez con México?

El nuevo proceso comenzará con cuatro partidos de preparación en Estados Unidos durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre de 2026.

México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore y tres días después jugará contra Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente se medirá a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y cerrará la gira ante Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

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