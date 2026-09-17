Sin Raúl, ni Quiñones: los probables convocados de Rafa Márquez en su primera lista como DT de México

Poco a poco comienza a tomar forma la primera lista del exjugador del Tri para arrancar su proceso al frente del cuadro azteca

Quién sí y quién no: los primeros nombres que toman fuerza en la Selección | Imago7

La primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comienza a dibujar el rumbo de una nueva etapa. El entrenador mexicano prepara su debut con el Tricolor y, aunque la lista oficial todavía no se presenta, algunos futbolistas ya aparecen como candidatos para formar parte del inicio de un proceso que tendrá como objetivo llegar al Mundial de 2030.

El nuevo cuerpo técnico tendrá que tomar decisiones importantes entre continuidad y renovación. Márquez heredará una base de jugadores que participaron en el ciclo anterior, pero también busca abrir espacio para jóvenes que han ganado protagonismo en la Liga MX y futbolistas que representan una nueva generación del fútbol mexicano.

¿Qué jugadores serían los convocados de Rafa Márquez para la Fecha FIFA de septiembre 2026?

Uno de los equipos con mayor presencia en los planes iniciales del nuevo seleccionador es Chivas. El conjunto rojiblanco podría convertirse en una de las principales fuentes de jugadores para la primera convocatoria de Márquez, con hasta seis futbolistas considerados para distintos momentos del proceso.

Más información: Rafael Márquez reconoce comodidad en la Liga MX y asegura que el nivel definirá las convocatorias del Tri

Para el primer partido ante Colombia, programado para el 26 de septiembre en Baltimore, existe un límite de jugadores convocados por club de la Liga MX, por lo que la representación del Guadalajara podría comenzar con nombres específicos y aumentar en las siguientes fechas FIFA.

Entre los elementos que aparecen con mayor fuerza están Raúl Rangel y Roberto Alvarado, dos futbolistas que han mantenido regularidad con el Rebaño y que ya conocen lo que significa vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Además, el cuerpo técnico mantiene bajo seguimiento a jugadores como Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo. La presencia de varios futbolistas rojiblancos refleja la intención de observar talento joven sin dejar de lado jugadores con experiencia dentro del máximo nivel.

Gilberto Mora, una de las apuestas de continuidad

Dentro de los nombres que no pierden espacio en la nueva etapa aparece Gilberto Mora. El futbolista de Xolos de Tijuana seguirá siendo una de las apuestas del Tricolor después de formar parte del proceso mundialista anterior y sumar 12 partidos con la Selección Mexicana.

Márquez ya conoce de cerca el desarrollo del juvenil. Durante su etapa como auxiliar de Javier Aguirre convivió con Mora y ahora, como entrenador principal, apunta a darle seguimiento dentro de una generación de futbolistas jóvenes que pueden tener protagonismo en el próximo ciclo.

El estratega mexicano incluso destacó la irrupción del jugador de Xolos y comparó su aparición en el fútbol profesional con el proceso que tuvo Lamine Yamal en Barcelona, futbolista al que Márquez conoció durante su paso por las categorías inferiores del club catalán.

Sin embargo, la gestión de Mora también tendrá un aspecto importante: el manejo de cargas. El mediocampista salió por precaución del partido ante Querétaro y Sebastián Abreu señaló que deberán administrar sus minutos por la cantidad de actividad que tendrá entre Liga MX y Selección Mexicana.

Obed Vargas aparece como una nueva alternativa para el mediocampo

Otro futbolista que podría recibir la confianza de Rafael Márquez es Obed Vargas, quien actualmente pertenece al Atlético de Madrid. Aunque el mediocampista todavía espera una oportunidad para sumar minutos con el conjunto español, su perfil continúa siendo seguido por el cuerpo técnico nacional.

Vargas representa una alternativa dentro de la renovación del mediocampo mexicano. Su experiencia en el fútbol internacional y su proceso previo lo colocan como una opción para comenzar a integrarse a la nueva estructura de la Selección Mexicana.

El llamado también podría significar una oportunidad para que el jugador gane ritmo competitivo mientras busca consolidarse dentro de la plantilla dirigida por Diego Simeone.

¿Quiénes son los futbolistas que no podrá llamar Rafa Márquez y por qué razón?

La primera convocatoria de Márquez tendrá que adaptarse a dos bajas importantes en la zona ofensiva. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles para el arranque del nuevo proceso debido a problemas físicos.

Quiñones vive un momento destacado con el Al Qadsiah y recientemente apareció entre los nominados al Balón de Oro 2026, pero una lesión impedirá que pueda comenzar esta etapa con el entrenador mexicano.

Jiménez, uno de los delanteros con mayor experiencia dentro de la Selección Mexicana, también quedó fuera tras una lesión con el Wolverhampton. Su ausencia abre la posibilidad para que otros atacantes puedan ganar protagonismo en los primeros partidos del ciclo.

Con estas decisiones sobre la mesa, la primera convocatoria de Rafael Márquez empieza a mostrar las líneas principales de su proyecto: una fuerte presencia de Chivas, continuidad para talentos jóvenes como Gilberto Mora, seguimiento a futbolistas que militan en Europa como Obed Vargas y ajustes obligados por las ausencias de referentes ofensivos. La nueva era del Tricolor comienza a tomar forma.

¿Cuándo es la Fecha FIFA de septiembre y contra quién juega México? Horarios y rivales

La selección mexicana disputará cuatro partidos en Estados Unidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. Rafael Márquez debutará como entrenador de la selección mayor frente a Colombia en Baltimore y posteriormente enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile. Los encuentros podrán seguirse en territorio mexicano a través de Claro Sports Premium.

México vs Colombia: sábado 26 de septiembre, 19:00 horas, M&T Bank Stadium de Baltimore

sábado 26 de septiembre, 19:00 horas, M&T Bank Stadium de Baltimore México vs Perú: martes 29 de septiembre, 19:00 horas, Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey

martes 29 de septiembre, 19:00 horas, Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey Estados Unidos vs México: sábado 3 de octubre, 20:00 horas, State Farm Stadium de Phoenix

sábado 3 de octubre, 20:00 horas, State Farm Stadium de Phoenix México vs Chile: martes 6 de octubre, 20:30 horas, Memorial Coliseum de Los Ángeles

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