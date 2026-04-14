Gabriela Jaquez llega a la WNBA y pone a México en lo más alto: “Significa todo”

La mexicana llega al Chicago Sky tras brillar con UCLA y apunta a consolidarse en la liga profesional

Gabriela Jaquez. NBA PHOTOS / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

La mexicana Gabriela Jaquez dio un paso histórico en su carrera al ser seleccionada en el Draft de la WNBA 2026, donde fue elegida en la quinta posición por el Chicago Sky. La jugadora, formada en UCLA, se convirtió en una de las protagonistas del proceso tras consolidarse como una de las basquetbolistas más destacadas del baloncesto colegial en Estados Unidos.

Durante su etapa con las Bruins, Jaquez vivió una evolución notable que la llevó a ser considerada una de las jugadoras más completas del país. En su última temporada, promedió 13.5 puntos por partido, 5.5 rebotes, además de registrar un 53.9% de efectividad en tiros de campo y un 39% en triples, cifras que respaldan su impacto en la conquista del campeonato nacional.

Tras escuchar su nombre en el Draft, la jugadora no ocultó la emoción por alcanzar uno de los objetivos más importantes de su carrera. “Estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que tener estos sueños de ir a UCLA y llegar a la WNBA, y poder cumplirlos no solo por mí, sino con mis compañeras, significa todo”, declaró en entrevista con ESPN de Estados Unidos.

Chicago Sky apuesta por su talento

Desde la directiva del equipo, la llegada de Jaquez fue respaldada por su perfil competitivo y su crecimiento sostenido. “Jaquez es una anotadora de tres niveles probada, que mejoró cada año en la universidad. Si combinas su talento con el hecho de que es una ganadora, tienes una jugadora que encaja perfectamente con la visión del Sky”, explicó el gerente general Jeff Pagliocca.

En sus cuatro años en UCLA, disputó 145 partidos (79 como titular), con promedios de carrera de 9.9 puntos, 5.0 rebotes y 1.6 asistencias, consolidándose como una jugadora confiable y constante en ambos lados de la cancha.

Una campeona lista para dar el salto

Jaquez llega a la WNBA tras coronarse campeona nacional con UCLA, firmando actuaciones clave en los momentos decisivos. En el partido por el título ante South Carolina, registró 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, confirmando su capacidad para responder en escenarios de alta exigencia.

A lo largo de su carrera universitaria, también dejó actuaciones destacadas como los 29 puntos ante Tennessee, con una alta efectividad en tiros de campo y triples, además de alcanzar un máximo personal de 30 unidades en 2023. Su impacto también se reflejó en otros rubros, como su récord de 15 rebotes en un partido y 27 juegos con múltiples robos.

Números que respaldan su proyección

En los registros históricos de UCLA, Jaquez dejó su huella al ubicarse en el octavo lugar en triples anotados (118), segunda en partidos disputados (145) y séptima en win shares (19.9), lo que confirma su peso dentro del programa.

Además, la mexicana dejó claro cuál será su mentalidad en esta nueva etapa. “Entrar a cada partido y hacer lo que el equipo necesite… voy a llegar al campamento lista para aprender, absorbiendo todo como una esponja, siendo yo misma y trabajando duro”, afirmó.

Un nuevo capítulo en la WNBA

Con su llegada al Chicago Sky, Jaquez inicia una etapa en la que buscará consolidarse en el máximo nivel del baloncesto femenil. El equipo abrirá la temporada 2026 el próximo 9 de mayo ante Portland Fire, en un calendario que marcará el inicio del reto profesional para la mexicana.

Gabriela Jaquez es hermana de Jaime Jáquez Jr., jugador del Miami Heat en la NBA, y ambos se han convertido en los primeros hermanos mexicanos en jugar en la WNBA y la NBA. Aunque nacidos en California, representan a México a nivel internacional, consolidando un legado deportivo familiar.

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