Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de Serie Divisional, en directo

Los Brewers le pegan a los Padres… por segunda ocasión

En el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers vinieron de atrás para vencer 4-3 a San Diego Padres con un cierre de locura en el diamante del American Family Field.

La novena californiana se puso adelante en la pizarra con una carrera en el inicio del juego y ampliaron la ventaja en el quinto y séptimo inning. Sin embargo, en el cierre del último episodio, Jackson Chourio pegó un sencillo al jardín central, que acompañado con un mal lance a home, sirvió para que los Brewers se pusieron 2-0 arriba en la pizarra.