Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de Serie Divisional, en directo
No te pierdas ningún detalle del segundo juego de la rivalidad entre la novena de Atlanta y los angelinos, que buscan dar un segundo golpe en casa para acercarse a la Serie de Campeonato
Todo listo para el duelo en Dodger Stadium
La afición ya está en las gradas, lista para disfrutar del segundo juego entre Braves y Dodgers en el Dodger Stadium. Los peloteros ya están calentando los brazos y es cuestión de instantes para que inicie el juego
Los Brewers le pegan a los Padres… por segunda ocasión
En el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers vinieron de atrás para vencer 4-3 a San Diego Padres con un cierre de locura en el diamante del American Family Field.
La novena californiana se puso adelante en la pizarra con una carrera en el inicio del juego y ampliaron la ventaja en el quinto y séptimo inning. Sin embargo, en el cierre del último episodio, Jackson Chourio pegó un sencillo al jardín central, que acompañado con un mal lance a home, sirvió para que los Brewers se pusieron 2-0 arriba en la pizarra.
LineUp del Braves vs Dodgers: así saltan al diamante
A diferencia de otros duelos, Los Angeles Dodgers iniciarán el juego con Mookie Betts y después las acciones seguirán con Shohei Ohtani, la estrella japonesa que buscará mostrar su poder con el bat. Después le seguirán Will Smith, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, Kyle Tucker, Andy Pages, Miguel Rojas y Tommy Edman.
Por su parte, Drake Baldwin iniciará en la caja de bateo y le seguirá la figura de Ronald Acuña Jr. Al venezolano le seguirá Matt Olson, Ozzie Albies, Michael Harris II, Mauricio Dubón, Sean Murphy, Austin Riley y Lane Thomas.
Braves vs Dodgers: ¿Quiénes son los abridores para el Juego 2?
Una de las cosas que más llama la atención de los aficionados es quién será el abridor de cada uno de los juegos de Playoffs. Los Angeles Dodgers no tienen problema con ello, pues tiene un gran abanico de opciones sobre la loma, algo que buscará contrarrestar Atlanta.
Por los angelinos será Blake Snell quien se suba a la loma para comenzar a lanzar en el Dodger Stadium. Por su parte, los Braves iniciarán con Ray Kerr como abridor, por lo que será un duelo muy interesante en el montículo por la capacidad de los dos pitchers que saldrán a escena.
¿Cómo quedó el Juego 1 y qué pasó en el inicio de la Serie?
En el primer juego, que también se llevó a cabo en el Dodger Stdaium, la novena californiana impuso condiciones con pizarra de 5-3, poniéndose arriba con dos carreras en la cuarta entrada. Los Braves se acercaron en la sexta, pero en la parte baja del mismo inning los bicampeones consiguieron tres carreras más.
Las emociones no se hicieron esperar y aparecieron en el último rollo, pues Atlanta consiguió acercarse con dos carreras. Solo que llegó el out 27 y no pudieron igualar o remontar las acciones.
¿A qué hora y dónde ver el Juego 2 entre Braves vs Dodgers?
El segundo juego de la Serie Divisional entre Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers se llevará a cabo este domingo 4 de octubre en el Dodger Stadium, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. En ese momento se tiene esperado que se cante Play Ball, aunque el inicio puede tardar unos minutos más.
Si no te quieres perder ningún detalle de esta rivalidad, tiene que seguir la señal de Fox o su plataforma de streaming, Fox ONE. Además, la Major League Baseball tiene tu propia plataforma: MLB TV. Solo que dichas aplicaciones requieren de una cuenta actividad y una suscripción de pago.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del Juego 2 entre Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium, en la actividad de la Serie Divisional de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, donde la novena angelina busca dar un nuevo batazo en la contienda para mantenerse como favorito para avanzar a la Serie de Campeonato y pelear por el tricampeonato de la Major League Baseball.