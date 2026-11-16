El exlanzador de Grandes Ligas comparte la boleta con Buster Posey, Jon Lester y otras figuras que buscan un lugar en Cooperstown

Joakim Soria podría llegar a Cooperstown | RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol mexicano vuelve a tener presencia en la carrera por un lugar en Cooperstown. Joakim Soria fue incluido oficialmente entre los candidatos al Salón de la Fama 2027, después de que las Grandes Ligas revelaran este lunes 16 de noviembre la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). El exlanzador mexicano aparece entre los 14 peloteros que participan por primera vez en la votación, junto a figuras como Buster Posey, Jon Lester y Pablo Sandoval.

La candidatura de Soria representa una nueva oportunidad para que México tenga presencia en la elección del Salón de la Fama del Béisbol, aunque su inclusión en la boleta no garantiza que consiga la inmortalidad deportiva, como recientemente ocurrió con Fernando Valenzuela. El relevista, cuya última aparición en las Grandes Ligas ocurrió en 2021, deberá competir por el respaldo de los periodistas especializados, quienes determinarán qué jugadores reúnen los méritos necesarios para recibir el reconocimiento.

La boleta de 2027 está integrada por 27 exjugadores, de los cuales 14 son debutantes y 13 regresan de votaciones anteriores. Para conseguir la elección, los aspirantes necesitan alcanzar al menos el 75% de los votos. Los resultados se anunciarán el 19 de enero de 2027, mientras que la ceremonia de exaltación está programada para el 25 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Los nuevos candidatos al Salón de la Fama 2027

Joakim Soria forma parte de un grupo de 14 nuevos aspirantes encabezado por Buster Posey, quien conquistó tres Series Mundiales con los Gigantes de San Francisco. El receptor también acumuló siete convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata y el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2012, credenciales que lo colocan entre los principales candidatos a conseguir la elección en su primer intento.

Otro de los nombres destacados es Jon Lester, quien terminó su carrera con 200 victorias, cinco participaciones en el Juego de Estrellas y tres campeonatos de Serie Mundial. También aparecen Jake Arrieta, Pablo Sandoval, Andrew Miller y Wade Davis, entre otros exjugadores que buscarán obtener el respaldo de los votantes. La presencia de Soria amplía la representación latinoamericana entre los debutantes, junto a peloteros de Venezuela y República Dominicana.

Joakim Soria

Buster Posey

Jon Lester

Pablo Sandoval

Jake Arrieta

Jay Bruce

Asdrúbal Cabrera

Starlin Castro

Wade Davis

Brett Gardner

Andrew Miller

Ervin Santana

Kyle Seager

Ryan Zimmerman

La elección de 2027 también pondrá a prueba el respaldo hacia los jugadores que aparecen por primera vez en la boleta. De acuerdo con MLB, 11 peloteros consiguieron ingresar al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad durante las últimas 10 generaciones, entre ellos Adrián Beltré, Joe Mauer, CC Sabathia e Ichiro Suzuki. En esta ocasión, Posey destaca por sus reconocimientos individuales y colectivos, mientras que Soria buscará obtener votos suficientes para mantenerse en futuras elecciones.

Candidatos que regresan a la boleta

Chase Utley encabeza a los 13 candidatos que regresan a la votación del Salón de la Fama 2027, después de recibir el 59.1% de los votos en 2026, tomando en cuenta que solo basta tener el cinco por ciento de los votos para volver a ser considerado. El exsegunda base, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, tendrá su cuarta oportunidad de alcanzar el 75% necesario. Andy Pettitte también aparece entre los principales aspirantes con un respaldo previo del 48.5%, aunque el exlanzador de los Yankees entra en su noveno año de elegibilidad.

El venezolano Félix Hernández fue uno de los jugadores que más respaldo ganó en la votación anterior, al pasar del 20.6% en su primera aparición al 46.1% en su segundo intento. Por su parte, Alex Rodríguez obtuvo el 40% de los votos, mientras que Bobby Abreu alcanzó el 30.8%. Otro caso es el de Omar Vizquel, quien afrontará su décimo y último año de elegibilidad mediante la boleta de los periodistas.

Chase Utley | 59.1%

Andy Pettitte | 48.5%

Félix Hernández | 46.1%

Alex Rodríguez | 40.0%

Bobby Abreu | 30.8%

Jimmy Rollins | 25.4%

Cole Hamels | 23.8%

Dustin Pedroia | 20.7%

Mark Buehrle | 20.0%

Omar Vizquel | 18.4%

David Wright | 14.8%

Francisco Rodríguez | 11.8%

Torii Hunter | 8.7%

La votación permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026 y los resultados se darán a conocer el 19 de enero de 2027, a las 17:00 horas del centro de México, a través de MLB Network. Los jugadores que alcancen el 75% de respaldo serán exaltados el 25 de julio en Cooperstown. Para Joakim Soria, la inclusión en la boleta representa el primer paso de su candidatura, en una elección que también contará con exfiguras de los Yankees, Giants, Red Sox y otras organizaciones de Grandes Ligas.