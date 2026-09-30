Aaron Judge, fuera del Roster de los Yankees para la Serie de Comodines ante Boston

Los Yankees encaran la Serie de Comodines sin su capitán. Conoce las razones y cuándo podría volver a jugar en los Playoffs

Lesión Aaron Judge: ¿Por qué no jugará vs Boston? | | Brad Penner-Imagn Images

La rivalidad más grande del béisbol, Yankees contra Red Sox, escribe un nuevo capítulo en su historia de postemporada, al cruzarse en la Serie de Comodines de la Liga Americana, pero con una ausencia clave para Nueva York: Aaron Judge.

El jardinero y capitán de los Bombarderos del Bronx no fue incluido por Aaron Boone en el roster de la serie ante los Medias Rojas, ya que el ‘Juez’ sufrió una nueva lesión en el cierre de la temporada regular.

Judge se perdió 84 partidos por una fractura en las costillas sufrida a finales de mayo. Volvió el 8 de septiembre, pero tras siete partidos, aterrizó en la lista de lesionados de nueva cuenta, ahora por una lesión de la pierna, cortando un regreso no muy destacado, ya que estaba bateando para .174, con un cuadrangular, tres carreras impulsadas, una base por bolas y 13 ponches en esos siete compromisos.

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¿Cuándo volvería a jugar Aaron Judge?

Después de que Judge fuera enviado a la lista de lesionados, comenzaron las especulaciones ya que los Yankees no especificaron la gravedad de la lesión del ‘Juez’. Hace una semana, Judge recibió una inyección de plasma rico el plaquetas para ayudar a la recuperación, pero está descartado para la serie ante Boston, aunque el jardinero aseguró que su plan es estar de regreso próximamente.

“Estaré de vuelta para la postemporada. Es el plan. La lista de lesionados de 10 días es en el último día de la temporada, pero veremos”, dijo Judge a MLB.com en la última semana de la campaña regular.

En caso de avanzar, este sería el calendario de Yankees en la Serie Divisonal de la Liga Americana ante Tampa Bay Rays:

Juego 1 | Sábado 3 de octubre | en Tampa

Juego 2 | Lunes 5 de octubre | en Tampa

Juego 3 | Miércoles 7 de octubre

Juego 4 (de ser necesario) | Jueves 8 de octubre

Juego 5 (de ser necesario) | Sábado 10 de octubre | en Tampa

Roster de los Yankees de Nueva York para la Serie de Comodines de los Playoffs MLB 2026

Aaron Boone no incluyó a Judge en el roster para la primera ronda de la postemporada, pero hay un regreso importante para los Yankees: Giancarlo Stanton. El toletero no juega desde el 24 de abril por lesiones en la pantorrilla y estaría disponible para jugar como bateador designado tras un entrenamiento el lunes en Yankee Stadium.

Pitchers (10): David Bednar Paul Blackburn, Gerrit Cole, Max Fried, Brent Headrick, Carlos Rodón, Cam Schlittler, John Schreiber, Will Warren y Ryan Yarbrough.

David Bednar Paul Blackburn, Gerrit Cole, Max Fried, Brent Headrick, Carlos Rodón, Cam Schlittler, John Schreiber, Will Warren y Ryan Yarbrough. Receptores (2) : Austin Wells y Ali Sánchez.

: Austin Wells y Ali Sánchez. Infielders (8) : José Caballero, Jazz Chisholm Jr., Luis García Jr., Paul Goldschmidt, George Lombard Jr., Ryan McMahon, Amed Rosario, Anthony Volpe

: José Caballero, Jazz Chisholm Jr., Luis García Jr., Paul Goldschmidt, George Lombard Jr., Ryan McMahon, Amed Rosario, Anthony Volpe Jardineros (4) : Cody Bellinger, Trent Grisham, Spencer Jones, Heliot Ramos

: Cody Bellinger, Trent Grisham, Spencer Jones, Heliot Ramos Bateadores designados (2): Ben Rice, Giancarlo Stanton

Roster de los Boston Red Sox para la Serie de Comodines de los Playoffs MLB 2026

Los Medias Rojas también recuperan a una pieza importante, Garrett Crochet. Tras cinco meses de ausencia, el zurdo, quien ganó el primer partido en esta ronda ante los Yankees en 2025, está incluido en el roster de Boston, pero hay bajas de múltiples jugadores. Trinton Casas está fuera, lo mismo que Johan Oviedo, Masataka Yoshida y el relevista Tyron Guerrero.

Los 26 elegidos por el mánager Chad Tracy son los siguientes, incluyendo más lanzadores que los elegidos por Yankees: