El cubanomexicano fue reconocido por su desempeño con Seattle Mariners, mientras Yordan Álvarez y Junior Caminero también recibieron el premio

Los ganadores de los Bate de Plata | Claro Sports

Randy Arozarena, Yordan Álvarez y Junior Caminero fueron reconocidos con el Bate de Plata 2026 de las Grandes Ligas, después de sus actuaciones ofensivas durante la temporada. Los tres peloteros de origen latinoamericano aparecieron entre los ganadores de la Liga Americana, en una edición en la que 13 jugadores recibieron el galardón por primera vez en sus carreras, la mayor cantidad registrada en los últimos 20 años.

Los premios, entregados por Louisville Slugger desde 1980, reconocen el desempeño ofensivo de los peloteros en cada posición. Arozarena consiguió su primer Bate de Plata con los Seattle Mariners, al igual que Caminero con los Tampa Bay Rays, mientras que el cubano Yordan Álvarez sumó su segundo reconocimiento con los Houston Astros, después de una campaña en la que también obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Randy Arozarena conquista su primer Bate de Plata con Seattle Mariners

El mexicano Randy Arozarena recibió por primera vez el Bate de Plata en la categoría de jardinero de la Liga Americana, luego de registrar sus principales marcas ofensivas durante la temporada 2026 con Seattle Mariners.

Arozarena terminó la campaña con un promedio de bateo de .281, porcentaje de embasarse de .381 y slugging de .484, números que le permitieron alcanzar un OPS de .865. Estas cifras representaron sus registros más altos en una temporada completa, sin considerar la campaña de 2020, que tuvo un calendario reducido.

Su OPS lo colocó empatado en la duodécima posición de las Grandes Ligas entre los bateadores que cumplieron con los requisitos para aparecer en la clasificación.

El reconocimiento llegó en el último año de su contrato antes de tener la posibilidad de ingresar por primera vez a la agencia libre, un escenario que coloca su desempeño ofensivo como parte de los antecedentes de cara a su futuro en las Mayores.

Los ganadores del Bate de plata | Claro Sports

Yordan Álvarez suma su segundo Bate de Plata tras conquistar el MVP de la Liga Americana

Yordan Álvarez añadió otro reconocimiento a su temporada 2026 con los Houston Astros, al recibir el segundo Bate de Plata de su trayectoria como bateador designado. El cubano también fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana, después de encabezar distintas estadísticas ofensivas de las Grandes Ligas.

Álvarez registró un promedio de bateo de .316, porcentaje de embasarse de .432, slugging de .601 y OPS de 1.033, cifras con las que lideró las cuatro categorías entre los bateadores que calificaron para las estadísticas de la temporada.

Aunque desempeñó la función de bateador designado durante la mayor parte del calendario, con apenas 25 encuentros en otra posición, terminó tercero entre los jugadores de posición con un WAR de 6.8, de acuerdo con Baseball Reference.

Su producción también contribuyó a que Houston terminara como líder de la Liga Americana con 226 cuadrangulares, un OPS colectivo de .733 y un porcentaje de slugging de .417. Álvarez conectó 42 jonrones y fue uno de los cinco integrantes de los Astros que superaron los 20 durante la campaña.

Con su reconocimiento como MVP, el cubano se unió a José Altuve, ganador en 2017, y Jeff Bagwell, quien lo consiguió en 1994, como los tres peloteros de Houston que han obtenido esa distinción.

Junior Caminero consigue su primer Bate de Plata con Tampa Bay Rays

El dominicano Junior Caminero fue elegido como el tercera base ganador del Bate de Plata de la Liga Americana, después de una temporada en la que contribuyó a que Tampa Bay Rays conquistara el campeonato del circuito y avanzara a la Serie Mundial.

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A sus 23 años, Caminero consiguió su primer reconocimiento ofensivo de este tipo tras conectar 42 cuadrangulares durante la campaña 2026. Aunque la cifra fue inferior a los 45 jonrones que registró en 2025, el antesalista aumentó su OPS de .846 a .885.

Su desempeño también lo llevó a terminar en la segunda posición de la votación para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, por detrás de Yordan Álvarez.

Caminero fue uno de los cuatro jugadores de las Grandes Ligas que terminaron la temporada con al menos 40 jonrones, 100 carreras impulsadas y 100 anotadas, junto con Pete Alonso, Pete Crow-Armstrong y el propio Álvarez.

¿Quiénes fueron los ganadores del Bate de Plata 2026 de la MLB?

Además de Arozarena, Álvarez y Caminero, la lista de premiados incluyó a peloteros latinoamericanos como Gabriel Moreno, Elly de la Cruz y Jackson Chourio, quienes también recibieron su primer Bate de Plata.

La edición de 2026 contó con 13 ganadores que nunca habían recibido el reconocimiento. Entre ellos estuvieron los novatos Kevin McGonigle y Chase DeLauter, quienes se convirtieron en la tercera pareja de jugadores de primer año en obtener el premio durante una misma temporada, después de los casos registrados en 1987 y 2001.