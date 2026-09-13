Marathón vs Olimpia en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marathón y Olimpia por la séptima jornada del Torneo Apertura de Honduras.

Marathón Olimpia, Liga Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Marathón y Olimpia por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras! El liderato estará en juego en un partido entre dos equipos que llegan con 14 puntos y separados por la diferencia de goles. Además, ambos afrontan este compromiso en medio de sus respectivas series por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Marathón buscará quedarse con el clásico y alcanzar la cima del campeonato. El conjunto dirigido por Silvio Rudman acumula cuatro victorias y dos empates y viene de golear 5-0 a Estrella Roja en su última presentación por el torneo local. El Monstruo Verde también tuvo actividad internacional durante la semana, con un empate 2-2 frente a Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Olimpia llega como líder gracias a su diferencia de goles, aunque comparte los 14 puntos con Real España y Marathón. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de vencer 4-1 a Platense y buscará conservar el primer puesto. Los Albos también llegan con actividad continental reciente después de derrotar 3-0 a Firpo en El Salvador, resultado que los dejó con ventaja para definir su serie de la Copa Centroamericana en Honduras.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marathón vs Olimpia hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Marathón y Olimpia será el domingo 13 de septiembre a las 17:15 horas en el estadio Francisco Morazán y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Marathón vs Olimpia para la jornada 7, al momento

Ni Marathón ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Silvio Rudman y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marathón : Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. DT : Silvio Rudman.

: Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. : Silvio Rudman. Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Jack Baptiste, Raúl García, Edwin Rodríguez; Imanol Enríquez, Kilmar Peña y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

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Antecedentes del Marathón vs Olimpia y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marathón y Olimpia:

15 de mayo de 2026 | Marathón 1-0 Olimpia | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 6 de mayo de 2026 | Olimpia 2-0 Marathón | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 22 de abril de 2026 | Olimpia 2-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Final Torneo Apertura 2025

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