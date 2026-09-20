Real España vs Motagua en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Honduras 2026

Promesa de gran encuentro en el estadio Francisco Morazán.

Real España vs Motagua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Real España vs Motagua!!! La Máquina y el Ciclón Azul se enfrentan en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en uno de los grandes partidos de la fecha. Sigue aquí el resultado en vivo, los goles y todas las principales incidencias del clásico.

Real España llega invicto y con la posibilidad de volver a meter presión en la lucha por el liderato. El conjunto aurinegro comienza el encuentro en el segundo lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates, y disputa el último partido del interinato de Mauro Reyes antes de la llegada de Juan Ignacio Martínez. La Máquina viene de igualar 1-1 ante Olancho FC después de recibir el empate en el minuto 90.

Por su parte, Motagua afronta el clásico en un buen momento y con 13 puntos en el cuarto lugar. El equipo de Javier López venció 1-0 a Génesis PN en su anterior presentación por la Liga Nacional y durante la semana aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana tras empatar 0-0 ante Alianza en El Salvador. Desde el inicio hasta el pitazo final, sigue aquí Real España vs Motagua en vivo, con el marcador actualizado, los goles, las tarjetas, los cambios y todo lo que suceda en el clásico del fútbol hondureño.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Real España vs Motagua hoy 19 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Real España y Motagua será el sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Francisco Morazán y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Real España vs Motagua para la jornada 8, al momento

Motagua no podrá contar con Marlon Licona, expulsado en el partido ante Génesis PN, mientras que Real España no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Mauro Reyes y Javier López eligieron las siguientes alineaciones titulares para hoy:

Real España: Luis López; Daylor Cacho, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores; Anthony García, Carlos Mejía, Jhow Benavídez; Roberto Osorto, Davis Sayago y Eddie Hernández. DT: Mauro Reyes.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Denis Meléndez, Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera y Jesús Batiz. DT: Javier López.

Antecedentes del Real España vs Motagua y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Motagua:

22 de marzo de 2026 | Motagua 1-1 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Real España 2-2 Motagua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de diciembre de 2025 | Real España 1-1 Motagua | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 13 de diciembre de 2025 | Motagua 0-3 Real España | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 23 de noviembre de 2025 | Real España 1-2 Motagua | Torneo Apertura 2025

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