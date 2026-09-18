Olimpia vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión, goles y resultado de los cuartos de final
Sigue en vivo el partido de los cuartos de final de la Copa Centroamericana
¿Cómo quedó el partido de ida de los cuartos de final?
Club Olimpia se impuso 3-0 a L.A. Firpo en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El marcador se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero el conjunto hondureño cambió el rumbo del encuentro en el segundo tiempo.
La apertura llegó al 52′, cuando Jorge Álvarez ejecutó un tiro libre desde fuera del área. El balón tuvo un bote antes de superar al guardameta de L.A. Firpo y poner el 1-0 para Olimpia. Apenas un minuto después, al 53′, Yustin Arboleda apareció dentro del área para levantar el balón y definir de cabeza desde corta distancia, aumentando la ventaja a 2-0.
El resultado quedó definido al 85′, cuando Nicolás Dibble recibió el balón y sacó un potente remate raso de derecha desde larga distancia para marcar el tercer gol de Olimpia y dejar al conjunto hondureño con una ventaja de tres tantos para el partido de vuelta.
El Firpo tiene poderío ofensivo
l conjunto salvadoreño ha realizado 13 ataques directos durante la Copa Centroamericana 2026, la cifra más alta entre todos los equipos que participan en la competencia. Sin embargo, esa frecuencia no se ha traducido en la misma cantidad de goles, ya que L.A. Firpo solo ha conseguido marcar una vez a partir de este tipo de jugada.
La estadística refleja que el equipo ha recurrido con frecuencia a este recurso para buscar generar peligro, aunque su efectividad frente al arco ha sido limitada. Ahora, ante Club Olimpia y con una desventaja de 3-0 en la serie, los ataques directos pueden volver a ser una de las vías que utilice para intentar encontrar goles y mantenerse con vida en los Cuartos de Final.
Firpo tiene una cita con la historia
Firpo busca hacer historia: L.A. Firpo intentará convertirse en el primer equipo salvadoreño en conseguir una victoria en una fase eliminatoria de la Copa Centroamericana. Hasta ahora, los clubes de El Salvador acumulan dos empates y cuatro derrotas en esta instancia.
El Olimpia busca hacer historia
Club Olimpia llega con una ventaja de 3-0 tras el partido de ida y acumula cinco victorias consecutivas en la Copa Centroamericana 2026. Un nuevo triunfo le daría seis de forma consecutiva, con lo que igualaría el récord del torneo establecido por LD Alajuelense en 2023.
Transmisión exclusiva para Estados Unidos
El partido se podrá seguir en la siguiente transmisión de la Concacaf
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Olimpia vs Firpo
Ninguno de los dos equipos ha conquistado la Copa Centroamericana de Concacaf desde que se implementó el nuevo formato. Club Olimpia buscará superar los Cuartos de Final por segundo año consecutivo, mientras que L.A. Firpo intentará conseguir por primera vez una victoria en una fase eliminatoria del torneo.
¿A qué hora juega Olimpia vs Firpo y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 17 de septiembre?
El partido del Olimpia ante el Firpo por el boleto a las semifinales dará inicio a las 21:15 horas de Honduras y El Salvador. El juego se podrá seguir en ESPN y Disney Plus en Centroamérica, además de tener el minuto a minuto de Claro Sports
Olimpia vs Firpo EN VIVO
La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 continúa este jueves con el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Club Olimpia y L.A. Firpo. El Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa será el escenario donde ambos equipos definirán al segundo semifinalista de la serie, después del resultado registrado en el encuentro de ida.
Club Olimpia llega con una ventaja de 3-0 conseguida como visitante y con una racha de cinco victorias consecutivas en esta edición del torneo. El conjunto hondureño buscará cerrar la eliminatoria con un sexto triunfo, resultado que también le permitiría igualar el récord de seis victorias consecutivas establecido por LD Alajuelense en 2023.
Los Albos también buscan avanzar a las Semifinales por segundo año consecutivo. En la edición anterior, Olimpia superó a CS Cartaginés en los Cuartos de Final para avanzar a la siguiente ronda.
Del otro lado, L.A. Firpo necesita remontar la desventaja de tres goles para continuar con vida en la competencia. El equipo salvadoreño también buscará hacer historia, ya que ningún club de El Salvador ha conseguido ganar un partido de fase eliminatoria en la Copa Centroamericana. Hasta ahora, los representantes de ese país registran dos empates y cuatro derrotas en esta instancia.
Sigue toda la acción de Club Olimpia vs L.A. Firpo, partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.