Olimpia vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión, goles y resultado de los cuartos de final

¿Cómo quedó el partido de ida de los cuartos de final?

Club Olimpia se impuso 3-0 a L.A. Firpo en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El marcador se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero el conjunto hondureño cambió el rumbo del encuentro en el segundo tiempo.

La apertura llegó al 52′, cuando Jorge Álvarez ejecutó un tiro libre desde fuera del área. El balón tuvo un bote antes de superar al guardameta de L.A. Firpo y poner el 1-0 para Olimpia. Apenas un minuto después, al 53′, Yustin Arboleda apareció dentro del área para levantar el balón y definir de cabeza desde corta distancia, aumentando la ventaja a 2-0.

El resultado quedó definido al 85′, cuando Nicolás Dibble recibió el balón y sacó un potente remate raso de derecha desde larga distancia para marcar el tercer gol de Olimpia y dejar al conjunto hondureño con una ventaja de tres tantos para el partido de vuelta.