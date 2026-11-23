El cuadro culé tiene, en el papel, una visita sencilla a Azerbaiyán con el objetivo de seguir sumando puntos en la clasificación

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El Barcelona vuelve a la actividad en la UEFA Champions League 2026-27 con una visita al Sabah de Azerbaiyán, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación directa a los octavos de final, en un partido que se disputará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú.

El conjunto azulgrana llega después de una victoria por 3-2 ante el Villarreal en LaLiga, resultado que consiguió tras remontar una desventaja de dos goles. En la Champions League, el Barcelona acumula nueve puntos después de cuatro jornadas, con tres triunfos y una derrota, por lo que una nueva victoria fortalecería sus aspiraciones de terminar entre los ocho primeros de la clasificación general.

Por su parte, el Sabah disputa una temporada histórica en su primera participación en la fase de liga de la Champions League. El equipo azerbaiyano suma tres puntos, producto de una victoria ante el Slavia Praga, además de dos derrotas (ante Borussia Dortmund y Viking) por lo que buscará aprovechar su condición de local para sorprender a uno de los clubes más importantes de Europa. El enfrentamiento será el primero entre ambas instituciones en una competición oficial.

Horario y dónde ver en vivo Sabah vs Barcelona en la jornada 5 de la Champions League 2026

El encuentro entre Sabah y Barcelona se jugará el miércoles 25 de noviembre de 2026, en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán y lo podrás seguir a través de Fox y su aplicación FOX ONE. A su vez, el silbatazo inicial está programado para las 11:45 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 11:45 horas

11:45 horas Colombia: 12:45 horas

12:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos (ET): 13:45 horas.

13:45 horas. Estados Unidos (PT): 10:45 horas.

El Barcelona afrontará su primera visita oficial a territorio azerbaiyano con la intención de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla. El Sabah, por su parte, intentará conseguir su segunda victoria en el torneo frente a un rival que parte como favorito.

Alineaciones probables del Sabah vs Barcelona para el partido de Champions League 2026

El entrenador Hansi Flick podría realizar modificaciones en su once inicial, debido a la acumulación de partidos y las ausencias que presenta el Barcelona. Entre los futbolistas que apuntan a tener protagonismo se encuentran Pedri, Raphinha, Fermín López y Anthony Gordon, mientras que Gabriel Jesus aparece como una de las alternativas para encabezar el ataque.

Posible alineación del Sabah (4-2-3-1): Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Steve Solvet, Aden McCarthy, Tymoteusz Puchacz; Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica; Christian Nwachukwu, Abdulakh Khaybulaev, Veljko Simić; Orphé Mbina.

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Fermín López, Anthony Gordon; Gabriel Jesus.

Las alineaciones oficiales se darán a conocer aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro. El Barcelona buscará imponer su capacidad ofensiva, mientras que el Sabah intentará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir un resultado que mantenga vivas sus aspiraciones en la competición.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Sabah vs Barcelona y cuánto paga?

De acuerdo con el sitio especializado caliente.mx, el Sabah tiene un momio de +1800, el empate uno de +950 y el Barcelona uno de -1000. Así que, si apuestas mil pesos ganarías: