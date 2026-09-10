Selección Nacional de México vs Estados Unidos, en vivo el partido amistoso del 3 de octubre

La Selección Nacional de México juega el Clásico de la Concacaf contra las barras y las estrellas comandadas por Mauricio Pochettino

La Selección Mexicana vuelve a la actividad durante la Fecha FIFA de octubre de 2026 para enfrentar a Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de Concacaf. El Tricolor se medirá al conjunto de las barras y las estrellas este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El encuentro será el tercer partido de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, después de los compromisos ante Colombia y Perú. El técnico mexicano continúa con el proceso de preparación del equipo de cara a los próximos retos internacionales y la Nations League de la Concacaf. Frente estará una selección de Estados Unidos que volverá a poner a prueba al Tricolor en uno de los enfrentamientos más recurrentes de la región.

México vs Estados Unidos: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

México y Estados Unidos se enfrentarán este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados en México podrán disfrutar la transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, disponible únicamente para miembros del servicio. La membresía tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes e incluye las transmisiones sin anuncios ni interrupciones, además del canal lineal de Claro Sports.

Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs Estados Unidos

México y Estados Unidos se han enfrentado en distintos torneos y partidos amistosos, con una rivalidad que se ha convertido en uno de los principales duelos del futbol de Concacaf. El Tricolor tiene dos victorias consecutivas, incluyendo la final de la Copa Oro 2025.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambas selecciones:

Estados Unidos 1-2 México | Concacaf Gold Cup | Final 2025

México 2-0 Estados Unidos | Partido amistoso | 2024

Estados Unidos 2-0 México | Concacaf Nations League | Final | 2024

Estados Unidos 3-0 México | Concacaf Nations League | Semifinal | 2023

Estados Unidos 1-1 México | Partido amistoso | 2023

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