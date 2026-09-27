Gabriel Milito respalda a Luis Romo tras su error ante Querétaro: “Es un jugador fundamental”

El técnico de Chivas reconoció las imprecisiones de su equipo en la derrota y destacó el desempeño de Querétaro en la segunda mitad

Gabriel Milito defiende a Luis Romo | Imago 7

Chivas perdió ante Querétaro y Gabriel Milito reconoció que el equipo no tuvo el funcionamiento que acostumbra, particularmente después de que el partido comenzó a cambiar a partir de los errores cometidos en la salida y de la necesidad de buscar el empate.

El entrenador del Guadalajara también fue cuestionado por la jugada en la que Luis Romo perdió el balón y regaló el primer gol del partido. “Fue una jugada desafortunada donde habitualmente Luis ese tipo de situaciones la resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error, pero bueno, forma parte, pasa poco, pero forma parte del fútbol”, explicó.

Milito añadió que el propio Romo fue quien más resintió la acción, pero dejó claro que su valoración sobre el futbolista no cambió después de la jugada.

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“El primero y el más perjudicado ante esta situación es el propio Luis, evidentemente. Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que yo pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo”, afirmó.

Milito reconoció que el Guadalajara tuvo dificultades para mantener el funcionamiento mostrado en otros partidos. “En el día de hoy, el primer tiempo tuvimos situaciones con algunas dudas. Tuvimos el primer tiempo mejor que el segundo, con algunas situaciones como para empatar el partido, pero cometiendo o teniendo imprecisiones que habitualmente no tenemos”, señaló.

Para la segunda mitad, el técnico modificó la estructura ofensiva para buscar el gol. Sin embargo, el cambio no produjo el efecto esperado, algo que el estratega argentino reconoció y aceptó que tuvieron un mal desempeño.

“El segundo tiempo no. A partir de ahí caímos en un poco de descontrol que favoreció a Querétaro y hemos hecho un segundo tiempo peor que el primero. Evidentemente no jugamos bien, eso está claro y hay que asumirlo”, comentó.

El entrenador también fue cuestionado por las pérdidas de balón que han terminado en goles durante los últimos partidos. “El problema no se trata de salir jugando o jugar directo. El tema es hacerlo bien y no lo hicimos bien”, explicó. “Bajo ningún punto de vista vamos a cambiar nuestra manera porque nos dio resultado. Evidentemente que hablaremos de posicionamientos y qué hacer, como hemos hablado durante la semana de la situación del gol del empate de América”, afirmó.

El estratega explicó que el Guadalajara debe mantener su intención de atacar, pero también conservar el equilibrio para evitar quedar expuesto a los contragolpes. “Lo ideal sería tener ese equilibrio que nosotros habitualmente lo tenemos”, comentó.

Milito consideró que el resultado debe servir para revisar lo ocurrido y preparar al equipo para los siguientes compromisos. “Aprenderemos, seguiremos aprendiendo de las cosas que van sucediendo en el fútbol, de la dinámica del fútbol”, señaló.

Por otro lado, también aseguró que mantiene la confianza en el funcionamiento que ha mostrado el Guadalajara durante el torneo y que una actuación como la de Querétaro no modifica el trabajo que pretende desarrollar con el equipo.

“Tenemos buen equipo, buenos jugadores, buen funcionamiento. Que hubiese salido mal no quiere decir que de cara al futuro no podamos volver a hacerlo muy bien como lo hacemos habitualmente”, concluyó.