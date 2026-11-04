Porto vs Napoli en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 4 de noviembre

Santiago Gimenez podría tener minutos con el Porto, que busca su primera victoria en la Champions League ante el Napoli

Porto vs Napoli, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Porto vs Napoli, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Porto vs Napoli! La jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 continúa este miércoles 4 de noviembre con un enfrentamiento en el Estádio do Dragão, donde los portugueses necesitan conseguir sus primeros puntos después de tres derrotas consecutivas. El mexicano Santiago Gimenez podría tener minutos con el Porto, después de marcar el gol de la victoria ante el Académico de Viseu en la Copa de Portugal. El delantero buscará aprovechar una nueva oportunidad bajo las órdenes de Francesco Farioli en un encuentro que puede definir el rumbo de los Dragones en la competición.

El Porto llega en la posición 35 de la clasificación, sin unidades, con dos goles a favor y seis en contra, después de perder ante Manchester City, Real Betis y PSV Eindhoven. Del otro lado, Napoli ocupa el puesto 24 con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Los italianos consiguieron su primer triunfo en la jornada anterior, cuando superaron 4-3 al Bodø/Glimt. Los antecedentes también cobran relevancia, pues el conjunto napolitano acumula siete partidos consecutivos sin ganar como visitante en Champions League. Sigue en Claro Sports las alineaciones, goles, estadísticas, cambios y resultado de este enfrentamiento.

¿A qué hora juegan Porto vs Napoli hoy 4 de noviembre en Champions League 2026?

El partido entre Porto y Napoli comenzará este miércoles 4 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estádio do Dragão, en Oporto, Portugal, donde el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas locales. Los portugueses buscarán su primera victoria del torneo, mientras que los italianos intentarán acercarse a los puestos de clasificación.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 4 del Champions League 2026?

El Porto vs Napoli se podrá ver en vivo en México a través de FOX, en televisión de paga, y FOX One, mediante su plataforma de streaming. La transmisión está programada para las 14:00 horas, tiempo del centro del país. Además, en Claro Sports podrás seguir nuestro minuto a minuto, con las jugadas más importantes, goles, estadísticas, cambios y el resultado del encuentro entre portugueses e italianos.

Alineaciones del Porto vs Napoli, al momento

Los entrenadores Francesco Farioli y Massimiliano Allegri preparan sus equipos para el enfrentamiento de Champions League. Por el momento, las alineaciones oficiales están pendientes de confirmación. Santiago Giménez aparece como alternativa para ingresar durante el encuentro, mientras que André Silva y Borja Sainz figuran entre los candidatos para iniciar en el ataque del Porto.

Porto (alineación probable): Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga; Pepê, André Silva y Borja Sainz.