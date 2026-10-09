Santiago Gimenez pide unión tras los malos resultados de México: “Este proceso apenas comienza”

Tras cuatro partidos sin ganar con El Tri y sin marcar en la Fecha FIFA, Santiago Gimenez respaldó el inicio de una nueva era

El atacante aseguró que “se vienen cosas buenas” | Imago 7

La primera Fecha FIFA de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó un balance negativo, con dos empates, dos derrotas y apenas dos goles anotados. Uno de los principales señalados fue Santiago Gimenez, quien volvió a quedarse sin marcar con el Tricolor y desperdició dos oportunidades importantes frente a Estados Unidos.

Después de los resultados, el delantero compartió un mensaje en sus redes sociales para respaldar el nuevo proceso y reafirmar el compromiso del vestidor. “Los resultados no fueron los que queríamos en esta Fecha FIFA, pero este proceso apenas comienza. El grupo está unido y metido al 100%, y estoy convencido de que vienen cosas buenas. Vamos juntos, incondicionales”.

El equipo nacional empató 1-1 ante Colombia y Perú, antes de perder 3-0 frente a Estados Unidos y 2-0 contra Chile. Además de los siete tantos recibidos, la falta de contundencia fue uno de los principales problemas del conjunto dirigido por Márquez, que terminó sus últimos 180 minutos sin conseguir una anotación.

Gimenez fue uno de los tres centros delanteros utilizados durante esta ventana internacional, junto con Armando González y Germán Berterame. Entre los tres acumularon 432 minutos sin marcar. El atacante de 25 años disputó 127 minutos, distribuidos entre los encuentros contra Perú, Estados Unidos y Chile.

La sequía del Bebote con la camiseta nacional se extiende más allá del comienzo de esta nueva etapa. Su último gol en una competencia oficial fue el 16 de julio de 2023, cuando marcó el tanto del triunfo ante Panamá en la final de la Copa Oro. Desde entonces, únicamente ha conseguido dos anotaciones en partidos amistosos, frente a Suiza y Corea del Sur en 2025.

La competencia por la titularidad permanece abierta de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde Jamaica será el primer rival oficial del proceso de Márquez en noviembre.

Por ahora, Santiago Gimenez tendrá que trasladar su atención al fútbol de clubes. El Porto visitará al Marítimo este sábado 10 de octubre, a las 11:00 horas del centro de México, en la octava jornada de la Liga de Portugal. Los Dragones llegan como líderes con 21 puntos después de ganar sus primeros siete encuentros, aunque el mexicano viene de quedarse sin minutos en el clásico contra Benfica. Su regreso representa una nueva oportunidad para recuperar continuidad y reencontrarse con el gol antes de la siguiente convocatoria del Tricolor.