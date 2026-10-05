Santiago Gimenez, en deuda con la Selección Mexicana: solo dos goles desde 2023

La cuota goleadora del actual delantero del Porto es superada por defensas y mediocampistas alejados del área rival

Santiago Gimenez volvió a quedar bajo la lupa con la Selección Mexicana. El delantero tuvo dos oportunidades claras para marcar en la derrota 3-0 ante Estados Unidos, pero ninguna terminó en la portería estadounidense. La primera estuvo condicionada por una intervención defensiva y un rebote; en la segunda tampoco consiguió conectar con comodidad dentro del área.

Las acciones adquirieron mayor peso por el historial reciente del atacante con el Tricolor. Christian ‘Chaco’ Gimenez, padre del futbolista, reconoció después del encuentro que las jugadas no fueron sencillas, pero recordó la exigencia asociada con el puesto: “el 9 tiene que hacer gol”. También admitió que los señalamientos aumentan por la acumulación de partidos sin anotaciones.

El problema para Gimenez no se limita al encuentro frente a Estados Unidos pues sus números muestran una clara deficiencia en los goles que ha conseguido con la camiseta de México, donde la falta de anotaciones ha sido una constante durante los últimos tres años.

Santiago Gimenez no marca un gol oficial con México desde la final de la Copa Oro 2023

Santiago Gimenez y su mala racha desde 2023. | Claro Sports.

Para encontrar el último gol de Santiago Gimenez en un partido oficial con la Selección Mexicana hay que regresar al 16 de julio de 2023. Aquella noche recibió el balón de Orbelín Pineda, superó a la defensa panameña y definió para colocar el 1-0 que terminó por darle a México el título de la Copa Oro.

Desde entonces, el delantero no ha vuelto a marcar en una competencia oficial con el Tri. Pasaron la Nations League 2023-24, la Copa América 2024, la Nations League 2024-25, la Copa Oro 2025 y posteriormente el Mundial de 2026 sin que Gimenez pudiera volver a celebrar en un encuentro de torneo.

Eso no significa que haya permanecido completamente sin goles. Desde aquella final contra Panamá ha conseguido dos anotaciones, pero las dos llegaron en partidos amistosos. La primera fue ante Suiza el 7 de junio de 2025 y la segunda frente a Corea del Sur el 9 de septiembre del mismo año.

Su tanto contra Corea fue, además, el último que ha conseguido con la selección. Desde entonces participó frente a Colombia, Ecuador, Australia, Corea del Sur, República Checa, Ecuador e Inglaterra durante el Mundial, además de Perú y Estados Unidos en el inicio del ciclo de Rafael Márquez, sin volver a marcar.

Santiago Gimenez acumula 20 ocasiones claras falladas con la Selección Mexicana desde 2022

El problema también aparece al revisar las oportunidades frente a la portería. De acuerdo con datos de Statiskicks, Gimenez es el futbolista mexicano con más ocasiones claras falladas con la selección desde 2022, con 20, una cifra que ya contempla las dos oportunidades desperdiciadas frente a Estados Unidos.

La estadística permite dimensionar por qué algunas de sus fallas reciben un análisis mayor. No se trata únicamente de los dos remates del último partido, sino de una tendencia acumulada durante varias convocatorias. Su propio padre abordó el tema después del encuentro contra Estados Unidos y señaló que la ausencia de goles provoca que cada nueva oportunidad tenga una repercusión distinta.

Los números generales tampoco esconden esa dificultad. Santiago Gimenez debutó con la selección mayor el 27 de octubre de 2021 ante Ecuador y desde entonces acumula 53 partidos y seis goles, de acuerdo con el registro actualizado tras el duelo frente a Estados Unidos. Eso representa un promedio aproximado de 0.11 goles por encuentro, o un tanto cada 8.8 apariciones.

Defensas y mediocampistas igualan o superan los goles de Santi desde Panamá 2023

La comparación se vuelve más significativa cuando se toma exclusivamente el periodo que comienza después de la final de la Copa Oro 2023. Desde entonces Santiago ha marcado únicamente dos veces con México, ambas en amistosos. En ese mismo lapso existen jugadores cuya principal función no es el ataque que han igualado o superado esa cantidad.

Edson Álvarez suma al menos tres anotaciones en ese periodo. Marcó el dramático 2-0 contra Honduras en noviembre de 2023 para llevar la serie de Nations League al tiempo extra y posteriormente consiguió dos tantos durante la Copa Oro 2025, incluido el gol del título frente a Estados Unidos. Concacaf registró dos anotaciones del mediocampista en aquella Copa Oro.

César Montes también llegó a tres goles, todos durante la Copa Oro 2025. El defensa anotó contra República Dominicana en el debut y después firmó un doblete frente a Surinam. De hecho, sus tres anotaciones en ese torneo por sí solas ya superaron los dos goles que Gimenez ha conseguido con la selección desde aquella final de 2023.

Hay otros dos casos que alcanzan al delantero. Luis Romo suma dos goles desde aquella final, uno frente a Nueva Zelanda en septiembre de 2024 y otro ante Corea del Sur durante el Mundial de 2026. El mediocampista marcó el único tanto del triunfo mexicano ante los surcoreanos en Guadalajara.

Johan Vásquez también alcanzó dos anotaciones en 2026. El defensa convirtió frente a Australia el 30 de mayo y volvió a aparecer en el marcador ante Serbia cuatro días después. FIFA destacó que el central había anotado en dos partidos consecutivos durante la preparación mundialista.

Así, desde el gol que decidió la Copa Oro 2023 contra Panamá, el registro de Gimenez queda en dos tantos con la Selección Mexicana, la misma cantidad que defensas o mediocampistas como Johan Vásquez y Luis Romo, y por debajo de los tres conseguidos por Edson Álvarez y César Montes.

Con estos números, la afición en redes sociales ha pedido, incluso, que Rafael Márquez deje de convocar al también llamado Bebote. Será reto de Santiago Gimenez el cambiar esta perspectiva acumulando más minutos con el Porto y perfeccionando su puntería de cara al arco para poner punto final a su mala racha.