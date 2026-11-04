Santi Gimenez responde a sus críticos tras brillar con Porto: “Mi familia confía en mí, no necesito a nadie más”

El delantero mexicano rechazó las versiones sobre su estado emocional después de participar en la goleada del Porto ante Napoli

Santiago Gimenez encabeza a los europeos en el Tri | A. Messinis | AFP

Santiago Gimenez aprovechó la victoria del Porto por 4-1 sobre Napoli, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, para responder a los rumores sobre su estado emocional. El delantero mexicano, quien colaboró con una asistencia en el triunfo de este miércoles, rechazó las versiones que circularon en las últimas semanas y aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad en Portugal, pese a las críticas por su desempeño y la falta de continuidad como titular.

El futbolista fue contundente al abordar las publicaciones que apuntaban a supuestos problemas psicológicos y, en palabras para FOX, defendió la relación que mantiene con sus compañeros y el cuerpo técnico. “Es hermoso el grupo que tengo aquí en Porto. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenemos una unión importante y estoy muy feliz. Después sacan que tengo problemas psicológicos, pero realmente estoy disfrutando al máximo y todo eso fue falso, claramente falso. De hecho, al contrario, me respaldo en Dios y creo que con Dios eso no existe”, declaró el atacante.

La respuesta del mexicano llegó después de que distintos reportes pusieran en duda su estabilidad emocional, en medio de los cuestionamientos por sus oportunidades de juego y su rendimiento. Gimenez ya había reaccionado en redes sociales a estas versiones durante octubre, pero esta vez aprovechó su participación en la Champions League para negar públicamente las afirmaciones y explicar su situación dentro del conjunto portugués.

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Santi responde en la cancha y explica su nueva posición en Porto

En lo deportivo, Gimenez ingresó al minuto 67 en sustitución de Borja Sainz y apenas cuatro minutos después participó en el segundo gol del Porto. El mexicano asistió a Gabri Veiga para el 2-1, una jugada que permitió al equipo de Francesco Farioli recuperar la ventaja antes de completar el 4-1. Su contribución llegó después de tres derrotas consecutivas del conjunto portugués en la presente edición de la Champions League.

El delantero también habló de lo que representa regresar a las noches europeas y del resultado obtenido frente al equipo italiano. “Las noches de Champions League son diferentes, son únicas y estoy muy feliz de volver a competir en esta competición tan importante, que creo que es la más importante del mundo. Estoy muy orgulloso, sobre todo del equipo y también de la participación que tuve”, expresó el mexicano tras el compromiso disputado en el Estadio do Dragão.

Otra de las situaciones que abordó fue su adaptación como extremo derecho, una posición poco habitual desde que comenzó su trayectoria profesional. “Desde que juego en primera división no había jugado de extremo por derecha, pero en inferiores sí me tocó muchas veces jugar por ahí y tengo un poco de conocimiento. Farioli me dijo que me veía condiciones por ahí y nos estamos adaptando. Es fútbol y donde te toque jugar tienes que dar el máximo, te tienes que acoplar. El que entiende de fútbol sabe jugar en varias posiciones, así que no hay problema con eso. Me gusta porque tienes espacio abierto”, explicó sobre la decisión del entrenador italiano.

Gimenez habla de las críticas y su confianza

Más allá de los minutos y su nueva función en el terreno de juego, Gimenez aseguró que dejó de asumir la obligación de marcar goles como una presión constante. El atacante destacó la recepción que ha tenido en Portugal y describió su rutina fuera del fútbol. “Aquí en Porto la gente me ha recibido muy bien, la ciudad también. Vivo frente al mar, entonces es algo espectacular en lo cual disfruto el día a día. Voy a entrenar con una sonrisa. Ya ni siquiera estoy presionado por hacer gol, simplemente por disfrutar, y el gol va a venir como consecuencia”, comentó.

Finalmente, el exjugador de Cruz Azul y Feyenoord respondió a quienes han cuestionado sus capacidades y su futuro deportivo. “Las dudas en mí nunca las tuve. Siempre confío en mí. Dios me ha dado la mano en los momentos más duros y creo que esto que estoy atravesando no es nada. Hay que seguir adelante con una sonrisa, con esfuerzo y con trabajo. Mucha gente puede dudar de ti. Últimamente mucha gente ha desconfiado de mí, pero yo confío mucho en mí. Mi familia confía en mí, Dios confía en mí y no necesito a nadie más”, sentenció.