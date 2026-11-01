¡Las Chivas toman la cima! El Guadalajara vence al Atlante y son líderes momentáneos del Apertura 2026

Los Potros de Hierro se despidieron de la competencia al quedarse con 14 puntos y sin posibilidades matemáticas de colarse entre los primeros ocho lugares

Las Chivas se mantiene peleando por la cima | Imago7

El Guadalajara apunta alto en el torneo. Las Chivas se colaron a la cima de la tabla general, luego de vencer 4-2 al Atlante en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026, solo que de manera momentánea, ya que esperan el resultado del América, pero dejando en claro que son candidatos al título en la Liga MX.

El cuadro local comenzó el compromiso lanzado al frente, buscando ponerse en ventaja desde un inicio para pelear por el liderato general y aprovechando las debilidades de los Potros de Hierro, que siguen sufriendo en su regreso a la Primera División.

Guadalajara solo necesitó de ocho minutos para ponerse arriba en el marcador. Santiago Sandoval aprovechó un error del defensa Diogo Bagüi, quien fildeó mal un balón por aire, lo cual fue bien aprovechado por el juvenil para vencer a Oscar Jiménez con un disparo cruzado.

Aunque el Atlante opuso resistencia, no pudo evitar la caída de su marco por segundo ocasión tras una buena jugada del conjunto rojiblanco por el costado de la derecha. Después de una pared dentro del área, Daniel Aguirre sacó un tiro a primer poste, el cual intentó rechazar el propio Bagüi, pero terminó mandándolo al fondo de las redes de su propia meta al 35′.

Con el 2-0 parcial en el marcador, Miguel Herrera y sus pupilos se fueron al descanso para tratar de recomponer el camino en la Perla Tapatía. Sin embargo, la tónica del juego se mantuvo en la parte complementaria, con el Rebaño manteniéndose al ataque.

Algo que le vino bien, pues encontró la tercera anotación apenas al minuto 53′. Efraín Álvarez mandó un pase a profundidad por el carril central de la cancha, donde Sandoval se coló entre la defensa para ganarle la posición al guardameta azulgrana y poner el 3-0 parcial con un remate de cabeza. Una acción que nació en una mala salida de los capitalinos y que en un inicio se anuló por fuera de lugar, hasta que el VAR impartió justicia al revelar que no había posición adelantada.

Con la goleada en el bolsillo, los Potros mostraron orgullo y recortaron distancias al 60′. En un descuido por parte de la defensa del Guadalajara, el Oso González regresó la pelota dentro del área, donde llegó Martín Sarrafiore para mandar a guardar el esférico al fondo de las redes con un remate fortuito y vencer a Raúl ‘Tala’ Rangel.

La anotación no cayó nada bien en el conjunto dirigido por Gabriel Milito, ya que marcó el cuarto tanto de la noche al minuto 64. De nueva cuenta el Atlante se equivocó en la salida con el balón controlado, por lo que el Rebaño recuperó el esférico que llegó a los pies de Efraín Álvarez. El delantero mexicano se quitó a dos hombres de encima y venció a Oscar Jiménez con un disparo cruzado.

Ya con la victoria prácticamente consumada, los Potros tiraron de orgullo para vender cara la derrota en el Estadio Akron, ya que siguieron creando oportunidades de peligro por los costados. Una estrategia que le rindió frutos tras un servicio retrasado.

Al minuto 80, Jhojan Julio recibió el balón dentro del área, hizo un amague y cuando se dispuso a disparar fue derribado por Kevin Castañeda. En un inicio el silbante dejó seguir las acciones, pero fue auxiliado por el VAR para revisar la jugada, por lo que después de ir al monitos, reculó y dio por buena la pena máxima a favor del cuadro azulgrana. Fue el propio Jhojan quien cobró el disparo para poner el 4-2 definitivo en Zapopan tras vencer al Tala Rangel.

Con esta victoria, las Chivas son líderes momentáneas del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con 29 puntos y en espera de lo que haga el América ante Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, el Atlante se despidió del certamen al quedarse con 14 unidades en el certamen y solo dos fechas por disputarse.