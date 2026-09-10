Selección Nacional de México vs Perú, en vivo el partido amistoso del 29 de septiembre

México enfrenta a Perú en Nueva Jersey en el segundo partido de la era Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana continúa con una nueva prueba. El Tricolor se medirá ante Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el que será el segundo partido del nuevo proceso del estratega mexicano.

México buscará comenzar a consolidar la idea de juego de Márquez ante una selección peruana a la que ha enfrentado en 16 ocasiones y frente a la que mantiene una racha de tres partidos sin perder. El duelo también servirá para seguir evaluando futbolistas y ajustar piezas en una etapa que apenas comienza para el combinado nacional.

México vs Perú: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

El partido entre la Selección Nacional de México y Perú se disputará el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La transmisión del partido estará disponible únicamente para usuarios en México que sean miembros de Claro Sports Premium. Los aficionados podrán acceder al contenido mediante una membresía mensual en YouTube. La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes e incluye las transmisiones sin anuncios y el canal lineal de Claro Sports.

Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs Perú

México y Perú se han enfrentado en 16 ocasiones, con balance favorable para el Tricolor: siete victorias, cinco triunfos y cuatro empates.

La Selección Mexicana, además, mantiene una racha de tres partidos consecutivos sin perder ante el conjunto sudamericano. Después de los empates registrados en los amistosos de 2013 y 2015, la escuadra azteca se impuso en el enfrentamiento más reciente, disputado en septiembre de 2022 en el Rose Bowl. En aquel encuentro, el Tricolor derrotó 1-0 a Perú gracias a un gol de Chucky Lozano al minuto 85.

México 1-0 Perú | Partido amistoso | 2022

Perú 1-1 México | Partido amistoso | 2015

Perú 0-0 México | Partido amistoso | 2013

Perú 1-0 México | Copa América, fase de grupos | 2011

México 4-0 Perú | Partido amistoso | 2008

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