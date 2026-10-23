La furiosa reacción de Machillo Ramírez tras el empate de Alajuelense ante Motagua

El entrenador se molestó cuando le preguntaron si su equipo se había contenido en ataque.

Alajuelense igualó en su primer partido con Motagua | @ldacr

Una pregunta sobre el planteamiento de Alajuelense terminó por agotar la paciencia de Óscar Machillo Ramírez. Después del empate 0-0 ante Motagua, en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, el Machillo había analizado con tranquilidad el resultado y las exigencias de la vuelta. Su tono cambió cuando le consultaron si la Liga se había aguantado demasiado.

“¿Qué es lo que le faltó al equipo para poder llevarse ese gol a Costa Rica? ¿Se aguantó un poco el equipo?”, fue la consulta que provocó su respuesta. Ramírez defendió los movimientos que realizó para buscar la victoria y situó las dificultades ofensivas en las decisiones tomadas cerca del área rival, especialmente al elegir los centros.

Machillo Ramírez se cansa de que lo señalen como defensivo

Para explicar su postura, el entrenador recordó una apuesta ofensiva reciente y la comparó con sus decisiones ante Motagua. “Me acuerdo el último partido en San Carlos en el que metimos cuatro nueves, hoy hicimos varios cambios con la idea de buscar el partido”, señaló. Según su análisis, faltó precisión para convertir esas intenciones en oportunidades mejor aprovechadas.

El reclamo del Machillo también apuntó a la manera en que se evalúa su trabajo. “Siempre me han tildado de defensivo, el otro día puse en San Carlos un equipo ofensivo y nadie me dijo nada, simplemente es algo que está ahí y siempre lo repiten”, manifestó. Aun así, reconoció que Alajuelense pudo haber hecho más durante el encuentro.

Ramírez dejó claro que la reiteración de ese cuestionamiento es lo que más le incomoda. “Ya no sé, yo veo que ya es muy rutinario la pregunta y cansa, porque estos partidos hay que saberlos jugar”, expresó. Su molestia pasó por tener que volver a justificar su estilo, incluso después de introducir cambios con la intención de buscar el partido.

El técnico recurrió al boxeo para explicar cómo interpreta una eliminatoria: un equipo puede salir a buscar el nocaut, pero también exponerse a un contragolpe del adversario. Con esa comparación defendió la necesidad de leer lo que propone el rival y ajustar las decisiones durante el juego. Para Ramírez, atacar también exige reconocer cuándo y cómo protegerse.

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Su respuesta terminó con una frase que concentró el malestar por la pregunta: “Hay que saber atacar y defenderse, pero yo no sé qué es tanto entonces, creo que ya es bastante y que ya está bueno”. El entrenador insistió en el equilibrio que, desde su perspectiva, requieren estos encuentros para evitar que una búsqueda precipitada del gol termine favoreciendo al contrario.

Alajuelense buscará la clasificación en casa ante Motagua

Sobre la vuelta en Alajuela ante Motagua, Ramírez señaló que la Liga deberá salir a ganar y prestar especial atención al gol visitante. El empate dejó la clasificación por resolverse y el técnico anticipó un trabajo específico para afrontar ese escenario. “Ahora tenemos estos días para preparar y manejar de la mejor manera el juego”, explicó al referirse a la revancha.

La contundencia será una de las prioridades de Alajuelense para el segundo encuentro. Ramírez remarcó que un buen desempeño necesita reflejarse en el marcador y pidió mayor profundidad para que los delanteros reciban en condiciones favorables. “Es determinante el tema de los goles”, sostuvo, antes de señalar que el equipo deberá jugar con todavía más inteligencia en la vuelta.

El objetivo que planteó el Machillo es alcanzar otra definición del torneo, una ambición que aseguró compartir con sus futbolistas. “Todo el grupo tiene las ganas, el hambre y el corazón para llegar a una cuarta final consecutiva”, afirmó. Después de defender su propuesta, el entrenador dejó marcada la exigencia para Alajuela: acompañar el funcionamiento con los goles que faltaron ante Motagua.

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