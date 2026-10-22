Motagua vs Alajuelense en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento
Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.
¡Bienvenidos a la primera semi de la Centroamericana!
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego por streaming entre Motagua y Alajuelense, válido por la ida de una de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, a jugarse en el estadio Nacional Chelato Ucles, con capacidad para 35.000 espectadores.
Motagua llega invicto y con la ilusión de dar otro paso hacia la final, después de eliminar al Alianza de El Salvador con un marcador global de 3-0 en los cuartos de final. El Ciclón Azul, dirigido por Javier López, terminó como líder del Grupo D, por encima de Cartaginés, Municipal, FAS y Verdes.
Por su parte, Alajuelense mantiene la mira en su cuarto título consecutivo y aseguró su presencia en semifinales tras superar al Marathón de Honduras por un global de 5-3. Los manudos afrontan esta etapa con Óscar “Machillo” Ramírez nuevamente en el banquillo, tras la salida de Ismael Rescalvo.
¿A qué hora juega Motagua vs Alajuelense y dónde ver el partido hoy 22 de octubre?
El encuentro entre Motagua y Alajuelense se disputará el jueves 22 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.
Alineaciones para la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026, al momento
Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Denis Meléndez, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.
Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, Ronald Matarrita; Celso Borges, Roan Wilson; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.
Motagua vs Alajuelense: ¿Quién es favorito para ganar la ida de las semifinales? Pronóstico y momios
Si bien Alajuelense es siempre el favorito por ser el último campeón, el hecho de que Motagua llegue en buen momento y que lo haga como local, hace que crezca su favoritismo. Lo cierto es que los momios dejan de manifiesto que será un juego parejo, sin un claro favorito, en donde la igualdad se presenta como la opción más probable.
Antecedentes del Motagua vs Alajuelense y últimos resultados
Motagua y Alajuelense se enfrentaron en cinco oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:
30 de septiembre de 2025 | Motagua 1-2 Alajuelense | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025
23 de septiembre de 2025 | Alajuelense 0-1 Motagua | Cuartos de Final Copa Centroamericana 2025
31 de agosto de 2023 | Alajuelense 5-1 Motagua | Copa Centroamericana 2023
29 de septiembre de 2011 | Alajuelense 1-0 Motagua | Concachampions 2011
15 de septiembre de 2011 | Motagua 2-4 Alajuelense | Concachampions 2011
¿Quién es el máximo ganador de la Copa Centroamericana de la Concacaf?
El club que más veces se coronó campeón de la Copa Centroamericana es la Liga Deportiva Alajuelense, qu ganó cuatro de las cinco ediciones del torneo. Es por ese motivo que entre otros temas, es el gran favorito no solo a quedarse con la serie contra Motagua sino que con llegar a la final para ganar su quinto título.