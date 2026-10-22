Motagua vs Alajuelense en vivo la semifinal de la Copa Centroamericana 2026: resultado y goles al momento

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¡Bienvenidos a la primera semi de la Centroamericana!

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del juego por streaming entre Motagua y Alajuelense, válido por la ida de una de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, a jugarse en el estadio Nacional Chelato Ucles, con capacidad para 35.000 espectadores.

Motagua llega invicto y con la ilusión de dar otro paso hacia la final, después de eliminar al Alianza de El Salvador con un marcador global de 3-0 en los cuartos de final. El Ciclón Azul, dirigido por Javier López, terminó como líder del Grupo D, por encima de Cartaginés, Municipal, FAS y Verdes.

Por su parte, Alajuelense mantiene la mira en su cuarto título consecutivo y aseguró su presencia en semifinales tras superar al Marathón de Honduras por un global de 5-3. Los manudos afrontan esta etapa con Óscar “Machillo” Ramírez nuevamente en el banquillo, tras la salida de Ismael Rescalvo.