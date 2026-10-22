Cartaginés vs Olimpia en vivo: resultado y goles del partido de ida de semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026
Promesa de partidazo en el primer encuentro de la serie en busca de llegar a la final.
Siguen las infracciones
Cartaginés 1-0 Olimpia | Partido con mucha intensidad en Costa Rica. Canales cometió una fuerte infracción, pero Enriquez se enojó por la decisión del árbitro y siguen las discusiones en ambos equipos.
Yustin Arboleda metió la mano
Cartaginés 1-0 Olimpia | Nueva tarjeta amarilla en el encuentro. Yustin Arboleda quiso convertir tras un centro, pero se notó rápidamente que quiso hacerlo utilizando su brazo. La pelota pegó en el travesaño, pero el árbitro vio la situación y decidió amonestar al delantero.
Primera aproximación del Olimpia
Cartaginés 1-0 Olimpia | Olimpia empezó a acercarse al arco defendido por Briceño, sin embargo, no puede quebrar el cerrojo defensivo del Cartaginés. Amarini Villatoro le pide a sus jugadores que no aflojen con la intensidad.
Se calentó el partido
Cartaginés 1-0 Olimpia | El árbitro Bryan López reaccionó rápidamente tras un cruce entre Jorge Álvarez y Claudio Montero. El joven de Cartaginés fue muy fuerte ante su rival de manera innecesaria y recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro. También fue amonestado Emanuel Hernández en Olimpia por la reacción.
¡Se salvó Olimpia!
Cartaginés 1-0 Olimpia | Gian Mauro Moreira tomó un rebote tras la salida de un córner y casi convierte el segundo gol, pero su remate se desvió en Jorge Benguché y se fue pegada al palo.
¡Lo tuvo Cartaginés!
Cartaginés 1-0 Olimpia | Otra aproximación peligrosa para Cartaginés. Alonso Hernández sacó un buen remate que Menjívar envió hacia un costado y en el rebote casi convierte Claudio Montero, pero su remate fue excelentemente despejado al córner por Félix García.
Olimpia no puede recuperarse
Cartaginés 1-0 Olimpia | Eduardo Espinel se muestra con mucha actividad en el banco de suplentes. El entrenador intenta que Olimpia mejore ya que no tuvo un buen inicio del partido y Cartaginés se anima a buscar el segundo gol del partido.
Cartaginés impone el ritmo
Cartaginés 1-0 Olimpia | El equipo de Amarini Villatoro sigue manejando el balón tras el gol de Alonso Hernández. Manuel Morán está teniendo un inicio excelente y su conexión con Carlos Barahona está siendo muy peligrosa. Olimpia todavía no puede reaccionar y buscar el arco rival.
¡Goooooooool del Cartaginés!
Cartaginés 1-0 Olimpia | Apareció el goleador para abrir el marcador. Buen desborde del panameño Manuel Morán, centro atrás y Alonso Hernández aparece para abrir el marcador para el equipo de Amarini Villatoro. Explotó el banco local. Mucha felicidad por el buen inicio del Cartaginés ante Olimpia.
Olimpia busca reaccionar
Cartaginés 0-0 Olimpia | Los de Eduardo Espinel empezaron a movar el balón y buscan aproximarse al arco de Kevin Briceño en este inicio del partido.
La primera aproximación
Cartaginés 0-0 Olimpia | Primera aproximación para el equipo local. Alonso Hernández tuvo el primer disparo en lo que va del partido, pero sin problemas para Menjívar.
¡Comenzó el partido en el Fello Meza!
Se inician las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. Cartaginés y Olimpia inician su camino en estas semifinales en lo que promete ser un partido apasionante en estos primeros 90 minutos en suelo costarricense.
Alineaciones del Cartaginés vs Olimpia para la ida de semifinales al momento
Ni Cartaginés ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Copa Centroamericana 2026. Amarini Villatoro y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.
– Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Luis Flores; Manuel Morán, Gian Mauro Morera, Claudio Montero; Alonso Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.
– Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Cristian Canales; Imanol Enríquez, Jack Jean Baptiste, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Jorge Benguché y Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.
Antecedentes del Cartaginés vs Olimpia y últimos resultados
Olimpia ganó los dos enfrentamientos anteriores entre ambos en la Copa Centroamericana, correspondientes a los cuartos de final de 2025: se impuso 2-1 en Cartago el 25 de septiembre y 3-1 en Tegucigalpa el 2 de octubre, para avanzar con un global de 5-2. En cuanto a su actualidad, los dos equipos llegan después de ganar en sus respectivas ligas: Cartaginés venció 1-0 a Saprissa el 18 de octubre, mientras que Olimpia derrotó 2-1 al Real España el 15 de octubre, con un doblete de Nicolás Dibble.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Olimpia hoy 21 de octubre de 2026?
El partido entre Cartaginés y Olimpia comenzará este miércoles 21 de octubre a las 20:30 horas de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua; a las 21:30 en Panamá. El encuentro de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza y se podrá seguir por ESPN y Disney+ en Centroamérica.
¡¡¡Bienvenidos!!!
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cartaginés vs Olimpia en Claro Sports! Este miércoles 21 de octubre, el Estadio José Rafael “Fello” Meza recibe el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El encuentro comenzará a las 20:30 horas de Costa Rica y Honduras, con transmisión por ESPN y Disney+. Los brumosos buscarán aprovechar su localía para tomar ventaja en una serie que tendrá su definición en territorio hondureño.
Cartaginés disputará por primera vez las semifinales del certamen después de eliminar a Saprissa con un marcador global de 5-4. El conjunto costarricense también llega con confianza por su actualidad en el campeonato nacional: en su última presentación volvió a vencer a los morados, esta vez por 1-0, y alcanzó los 24 puntos para igualarlos en la cima de la clasificación, aunque permanece por debajo por la diferencia de goles. Ahora, intentará trasladar ese impulso al escenario internacional y acercarse a la final.
Por su parte, Olimpia llega con paso perfecto: ganó los seis partidos que disputó en esta edición de la Copa Centroamericana. El equipo hondureño consiguió su boleto a semifinales después de superar a Luis Ángel Firpo con un contundente 6-0 en el marcador global y buscará prolongar su racha en Costa Rica. Los leones intentarán conseguir un resultado favorable antes de recibir a Cartaginés el miércoles 28 de octubre, cuando se definirá al finalista en Tegucigalpa.