Cartaginés vs Olimpia en vivo: resultado y goles del partido de ida de semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2026

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Alineaciones del Cartaginés vs Olimpia para la ida de semifinales al momento

Ni Cartaginés ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Copa Centroamericana 2026. Amarini Villatoro y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

– Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Luis Flores; Manuel Morán, Gian Mauro Morera, Claudio Montero; Alonso Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

– Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Cristian Canales; Imanol Enríquez, Jack Jean Baptiste, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Jorge Benguché y Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.