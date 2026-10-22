Olimpia carga contra Cartaginés y mete a Amarini Villatoro en la polémica

Los hondureños se quejaron del árbitro Bryan López y apuntaron a su rival.

Cartaginés venció a Olimpia en el primer partido | Media Concacaf

Olimpia salió del Fello Meza con una derrota y un fuerte reclamo contra Bryan López. Tras el 1-0 frente a Cartaginés en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, Eduardo Espinel y Édrick Menjívar cuestionaron la conducción del árbitro guatemalteco. El entrenador fue más allá de las decisiones dentro de la cancha: objetó su designación porque comparte nacionalidad con Amarini Villatoro, técnico del conjunto costarricense.

El partido se resolvió con el gol de Alonso Hernández al minuto 14, mientras que Yustin Arboleda fue expulsado al 39, cuando Cartaginés ya estaba en ventaja. La inferioridad numérica condicionó el planteamiento de Olimpia, según explicó Espinel, aunque tanto el entrenador como el arquero extendieron sus críticas al criterio utilizado para sancionar otras acciones del encuentro.

El uruguayo aseguró que la incomodidad existía desde antes del inicio del partido. “No estábamos cómodos con tener un arbitraje guatemalteco, no porque sean malos, sino porque Cartaginés tiene un entrenador de allí y era mejor no tener conjeturas y traer otro árbitro de otro país”, manifestó en declaraciones recogidas por Deportes TVC. Su argumento fue que otra designación habría evitado suspicacias.

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Espinel también sostuvo que López aplicó criterios diferentes al señalar las faltas de ambos equipos. “Estábamos molestos, desde antes de empezar el partido, éticamente hay que tomar mejores decisiones desde el punto de vista lógico”, añadió. De esa manera, su protesta abarcó tanto el manejo del encuentro como la elección del silbante para dirigir una semifinal entre un club hondureño y otro costarricense.

Menjívar acusa a Bryan López de localista y lanza una ironía para la vuelta

El portero de Olimpia compartió el malestar, pero hizo una precisión sobre el motivo de su reclamo. “Fue difícil quedarnos con uno menos, el árbitro fue demasiado localista, no lo digo por la expulsión”, declaró, según publicó La Prensa. Menjívar separó así su valoración de la tarjeta roja a Arboleda de su acusación sobre el manejo general del partido.

El guardameta reconoció la calidad del rival y aseguró que su equipo buscará responder en Tegucigalpa, aunque cerró con un mensaje dirigido al arbitraje: “Cartaginés es un gran equipo, juegan bien al fútbol, pero haremos valer la localía. Ojalá tengamos un árbitro localista como hoy”. La frase trasladó la polémica al segundo encuentro de una eliminatoria que todavía considera remontable.

Pese a sus cuestionamientos, Espinel también reconoció los méritos del cuadro brumoso y lo consideró superior al que enfrentaron el año pasado. El técnico valoró el esfuerzo de sus futbolistas después de la expulsión y sostuvo que ese sacrificio les permitió conservar opciones de clasificación. La vuelta se disputará el miércoles 28 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde Olimpia tendrá la obligación de remontar.

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Para clasificarse en los 90 minutos, Olimpia necesita ganar por dos o más goles de diferencia en la vuelta, con resultados como 2-0 o 3-1. Un triunfo por 1-0 llevaría la serie al tiempo extra y, si persistiera la igualdad, a los penaltis. En cambio, victorias hondureñas por 2-1 o 3-2 darían el pase a Cartaginés por el gol de visitante. Un empate o una nueva derrota también dejarían eliminado al equipo de Espinel.

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